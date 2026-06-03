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Số hóa - Xe

Audi Việt Nam giảm đến 200 triệu đồng cho SUV và sedan hạng sang

Nhằm đồng hành cùng người tiêu dùng trong mùa cao điểm, Audi Việt Nam vừa chính thức công bố triển khai chiến dịch kích cầu quy mô lớn mang tên "GO 2 Q".

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá nhanh Audi Q6 e-tron 2025 tại Việt Nam.

"GO 2 Q" được lấy cảm hứng từ cụm từ "Go to Q” như một lời mời đồng hành cùng Audi Q Series trên những hành trình mới trong mùa hè này. Bên cạnh đó, con số "2" gợi nhắc đến những quyền lợi nổi bật dành cho khách hàng như: ưu đãi lên đến 200 triệu đồng, 2 năm bảo hiểm vật chất và 2 năm bảo dưỡng miễn phí trên các mẫu xe được áp dụng.

Chương trình áp dụng tại hệ thống đại lý Audi chính hãng trên toàn quốc với hai giai đoạn ưu đãi: Từ ngày 1 đến hết ngày 30/6/2026 dành cho các mẫu Audi A5, Audi A7 Sportback và Audi A8L.

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Audi Việt Nam giảm đến 200 triệu đồng cho SUV và sedan hạng sang.

Từ ngày 1/6 đến hết ngày 12/8/2026 dành cho các mẫu Audi Q2, Audi Q3, Audi Q3 Sportback, Audi Q7, Audi Q8 và Audi Q6 e-tron.

Cùng với Audi A5 các mẫu SUV chủ lực thuộc Audi Q Series như Audi A5, Audi Q2, Audi Q3, Audi Q3 Sportback, Audi Q7, Audi Q8, Audi Q6 e-tron được áp dụng mức ưu đãi giảm giá lên đến 200 triệu đồng; Riêng Audi Q7, Audi Q8, Audi Q6 e-tron còn được hãng tặng 2 năm bảo hiểm vật chất và 2 năm (hoặc 40.000 km) bảo dưỡng miễn phí.

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Đặc biệt, các mẫu SUV chủ lực thuộc Audi Q Series được áp dụng mức ưu đãi lên đến 200 triệu đồng cùng nhiều quyền lợi giá trị gia tăng, sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình mùa hè.

Hai mẫu Audi A7 Sportback và Audi A8L được hãng ưu đãi giảm giá lên đến 100 triệu đồng.

Tuy nhiên hãng cũng quy định điều kiện được hưởng mức ưu đãi như sau: Đối với Audi A5, Audi A7 Sportback và Audi A8L: khách hàng ký hợp đồng mua xe và hoàn tất xuất hóa đơn trước ngày 30/6/2026.

Đối với Audi Q2, Audi Q3, Audi Q3 Sportback, Audi Q7, Audi Q8 và Audi Q6 e-tron: khách hàng ký hợp đồng mua xe và hoàn tất xuất hóa đơn trước ngày 12/8/2026.

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