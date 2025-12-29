Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Toyota Camry và Corolla Cross hybrid bị triệu hồi vì lỗi hệ truyền động

Toyota Camry và Corola Cross hybrid tại Mỹ bị triệu hồi, nguyên nhân xác định là do bu lông bên trong bộ biến tần của hệ thống truyền động hybrid bị lỏng.

Thảo Nguyễn
Video: Vẽ chân dung chủ nhân Toyota Camry HEV 2025

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết Toyota sẽ phải triệu hồi các mẫu Toyota Camry hybrid và Corola Cross hybrid vì lỗi hệ thống truyền động, khiến xe có thể mất lực kéo, dẫn đến dừng xe giữa đường, làm tiềm ẩn nguy cơ gặp hoả hoạn hoặc gây tai nạn cho người sử dụng.

Các mẫu Toyota Camry Hybrid và Corolla Cross Hybrid phải triệu hồi lần này tại Bắc Mỹ thuộc các đời 2025 và 2026.

1-9483.jpg
Toyota Camry và Corolla Cross hybrid bị triệu hồi vì lỗi hệ truyền động.

Theo lý giải của Toyota Bắc Mỹ, nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này là do các bu lông bên trong bộ biến tần của hệ thống truyền động hybrid có thể bị lỏng, dẫn đế xe bị mất động lực khi đang vận hành. Sẽ có khoảng 58.000 chiếc Toyota Camry Hybrid và Corolla Cross Hybrid phải triệu hồi lần này, trong đó có khoảng 2.400 chiếc tại Canada.

Toyota cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp tai nạn hay thương tích nào liên quan trực tiếp tới lỗi nói trên. Tuy nhiên, hãng đã tiếp nhận một số phản ánh kỹ thuật và yêu cầu bảo hành, đủ để tiến hành triệu hồi phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đây là hướng xử lý quen thuộc của các hãng xe lớn, đặc biệt với những lỗi liên quan tới hệ thống điện và hybrid.

2-8384.jpg
Sẽ có khoảng 58.000 chiếc Toyota Camry Hybrid và Corolla Cross Hybrid phải triệu hồi lần này, trong đó có khoảng 2.400 chiếc tại Canada.

Trong thời gian tới, Toyota sẽ triển khai phương án khắc phục chính thức tại các đại lý. Xe thuộc diện triệu hồi sẽ được kiểm tra bộ biến tần, siết lại bu-lông theo đúng thông số hoặc thay thế linh kiện nếu cần thiết. Toàn bộ quá trình sửa chữa sẽ được thực hiện miễn phí. Chủ xe sẽ nhận được thông báo trực tiếp từ hãng ngay khi chương trình triệu hồi bắt đầu triển khai rộng rãi.

#Toyota Camry hybrid và Corola Cross hybrid #Toyota Camry và Corolla Cross hybrid bị triệu hồi #Toyota Camry và Corolla Cross hybrid dính lỗi #Toyota Camry và Corolla Cross hybrid tại Việt Nam #giá xe Toyota Camry hybrid #giá xe Toyota Corolla Cross hybrid

Bài liên quan

Xe

Toyota Việt Nam gọi triệu hồi gần 7.600 xe Toyota và Lexus

Toyota Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi nhằm cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động trên xe Toyota và Lexus sản xuất khoảng từ giữa 2023 - 2025.

Video: Trải nghiệm Toyota Corolla Cross HEV 2025.

Cụ thể, có tổng cộng 7.579 xe thuộc nhiều mẫu khác nhau nằm trong diện ảnh hưởng, bao gồm Toyota Alphard, Camry, Corolla, Corolla Cross và các mẫu Lexus như LM, LS500.

Xem chi tiết

Xe

Toyota và Lexus bị triệu hồi hàng loạt xe do lỗi camera lùi

Tập đoàn Nhật Bản phải triệu hồi hàng loạt xe Toyota và Lexus với thời gian sản xuất từ năm 2021 - 2025 trên toàn cầu do lỗi camera lùi. 

Video: Đánh giá nhanh Toyota Land Cruiser Prado 2024 tại Việt Nam.

Theo Cổng An toàn của Ủy ban châu Âu (EC), Toyota Motor sẽ phải triệu hồi hàng loạt mẫu xe thương hiệu Toyota và Lexus do sự cố phần mềm khiến bộ điều khiển hệ thống Hỗ trợ Đỗ xe (Park Assist) có thể bị gián đoạn hoạt động, khiến hình ảnh từ camera lùi bị treo tạm thời nếu xe chuyển sang số lùi ngay sau khi khởi động.

Xem chi tiết

Xe

Gần 100.000 ôtô điện Toyota, Subaru, Lexus bị triệu hồi vì lỗi điều hòa

Toyota, Subaru và Lexus vừa phát lệnh triệu hồi 94.320 ôtô điện đời 2023-2025 tại Mỹ vì lỗi điều hòa, ảnh hưởng đến Toyota bZ4X, Subaru Solterra và Lexus RZ.

Video: Giới thiệu Lexus RZ 450e và 300e chạy điện.

Ba thương hiệu ôtô Nhật Bản gồm Toyota, Subaru và Lexus vừa thông báo triệu hồi 94.320 xe điện tại Mỹ, đồng thời tạm dừng bán toàn bộ xe tồn kho ở đại lý. Sự cố được xác định nằm ở hệ thống điều hòa, có thể khiến bộ phận sấy kính và khử sương không hoạt động, làm giảm tầm nhìn của người lái.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới