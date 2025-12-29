Toyota Camry và Corola Cross hybrid tại Mỹ bị triệu hồi, nguyên nhân xác định là do bu lông bên trong bộ biến tần của hệ thống truyền động hybrid bị lỏng.

Video: Vẽ chân dung chủ nhân Toyota Camry HEV 2025

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết Toyota sẽ phải triệu hồi các mẫu Toyota Camry hybrid và Corola Cross hybrid vì lỗi hệ thống truyền động, khiến xe có thể mất lực kéo, dẫn đến dừng xe giữa đường, làm tiềm ẩn nguy cơ gặp hoả hoạn hoặc gây tai nạn cho người sử dụng.

Các mẫu Toyota Camry Hybrid và Corolla Cross Hybrid phải triệu hồi lần này tại Bắc Mỹ thuộc các đời 2025 và 2026.

Toyota Camry và Corolla Cross hybrid bị triệu hồi vì lỗi hệ truyền động.

Theo lý giải của Toyota Bắc Mỹ, nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này là do các bu lông bên trong bộ biến tần của hệ thống truyền động hybrid có thể bị lỏng, dẫn đế xe bị mất động lực khi đang vận hành. Sẽ có khoảng 58.000 chiếc Toyota Camry Hybrid và Corolla Cross Hybrid phải triệu hồi lần này, trong đó có khoảng 2.400 chiếc tại Canada.

Toyota cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp tai nạn hay thương tích nào liên quan trực tiếp tới lỗi nói trên. Tuy nhiên, hãng đã tiếp nhận một số phản ánh kỹ thuật và yêu cầu bảo hành, đủ để tiến hành triệu hồi phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đây là hướng xử lý quen thuộc của các hãng xe lớn, đặc biệt với những lỗi liên quan tới hệ thống điện và hybrid.

Sẽ có khoảng 58.000 chiếc Toyota Camry Hybrid và Corolla Cross Hybrid phải triệu hồi lần này, trong đó có khoảng 2.400 chiếc tại Canada.

Trong thời gian tới, Toyota sẽ triển khai phương án khắc phục chính thức tại các đại lý. Xe thuộc diện triệu hồi sẽ được kiểm tra bộ biến tần, siết lại bu-lông theo đúng thông số hoặc thay thế linh kiện nếu cần thiết. Toàn bộ quá trình sửa chữa sẽ được thực hiện miễn phí. Chủ xe sẽ nhận được thông báo trực tiếp từ hãng ngay khi chương trình triệu hồi bắt đầu triển khai rộng rãi.