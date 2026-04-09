Toyota Corolla Cross bung túi khí khi đi cạnh xe tải bị nổ lốp ở Bắc Giang

Toyota Việt Nam đã phản hồi về vụ chiếc Toyota Corolla Cross bất ngờ bung túi khí khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc Giang – Hà Nội dù không xảy ra va chạm.

Thảo Nguyễn
Video: Toyota Corolla Cross bung túi khí rèm khi chạy cạnh xe tải nổ lốp

Những ngày qua, trên các diễn đàn và mạng xã hội, vụ chiếc Toyota Corolla Cross bung túi khí khi đang đi cạnh xe tải nổ lốp trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội là một trong những chủ đề gây bàn cãi nhất. Được biết, vụ việc này xảy ra vào ngày 16/3/2026 khi chiếc Toyota Corolla Cross đang vượt chiếc ôtô tải. Sau đó, túi khí rèm và túi khí bên ghế phụ lái của chiếc Toyota Corolla Cross bất ngờ bung ra khi chiếc ôtô tải bị nổ lốp. Sự cố bất ngờ này khiến chiếc Toyota Corolla Cross chao đảo và chủ xe lo ngại nguy cơ mất an toàn.

Sau vụ việc, chủ nhân của chiếc Corolla Cross, đại lý và hãng Toyota Việt Nam đã cùng nhau làm việc để xác định nguyên nhân. Đến ngày 7/4/2026 vừa qua, Toyota Việt Nam đã lên tiếng phản hồi chính thức về vụ việc.

2-4818.jpg
Chiếc xe Toyota Corolla Cross bung túi khí khi đi cạnh xe tải bị nổ lốp ở Bắc Giang.

Theo Toyota Việt Nam, hãng đã kiểm tra theo quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn dưới sự chứng kiến và thống nhất của khách hàng, bao gồm kiểm tra hiện trường, đọc dữ liệu từ hệ thống cảm biến, camera hành trình và camera 360 trên xe.

Toyota Việt Nam cho biết chiếc xe tải chạy bên cạnh chiếc Corolla Cross bị nổ lốp đã tạo ra sóng xung kích mạnh tác động từ phải sang trái. Xung lực này khiến cảm biến áp suất và gia tốc bên hông xe của chiếc Toyota Corolla Cross ghi nhận sự thay đổi đột ngột, từ đó kích hoạt túi khí rèm và túi khí bên ghế phụ theo đúng logic an toàn đã được lập trình.

3-338.jpg
Toyota Việt Nam cho biết chiếc xe tải chạy bên cạnh chiếc Corolla Cross bị nổ lốp đã tạo ra sóng xung kích mạnh tác động từ phải sang trái.

Hãng nhấn mạnh cơ chế cảm biến áp suất trong cánh cửa được thiết kế để phát hiện va chạm trong thời gian rất ngắn, nên có thể phản ứng với các biến động áp suất mạnh tương tự. Toyota Việt Nam kết luận hệ thống túi khí trên xe hoạt động bình thường, không ghi nhận lỗi kỹ thuật, và việc kích hoạt trong trường hợp này là phù hợp với thiết kế của nhà sản xuất.

Trong sách hướng dẫn sử dụng kèm theo xe, Toyota đã nêu rõ một số tình huống khiến túi khí hoạt động. Trong đó, hãng lưu ý rằng túi khí rèm và túi khí bên có thể nổ khi có sóng xung kích mạnh ở gần cánh cửa, ví dụ trong tình huống xe bên cạnh bị nổ lốp, nổ bình khí nén,...

#Toyota Corolla Cross bung túi khí rèm #Toyota #Corolla Cross #túi khí #nổ lốp #Bắc Giang

Toyota Corolla Cross chỉ đạt 2 sao Global NCAP an toàn tại châu Phi

Toyota Corolla Cross tại châu Phi chỉ đạt 2 sao Global NCAP do thiếu túi khí rèm bảo vệ đầu, làm dấy lên tranh luận về tiêu chuẩn an toàn giữa các thị trường.

Video: Toyota Corolla Cross thử nghiệm an toàn Global NCAP.

Chương trình đánh giá an toàn Global NCAP vừa công bố kết quả thử nghiệm đối với Toyota Corolla Cross trong khuôn khổ chiến dịch #SaferCarsForAfrica. Phiên bản xe được bán tại một số quốc gia châu Phi, trong đó có Nam Phi, chỉ đạt 2 sao bảo vệ người lớn, thấp hơn kỳ vọng đối với một mẫu SUV phổ biến toàn cầu.

Toyota Camry và Corolla Cross hybrid bị triệu hồi vì lỗi hệ truyền động

Toyota Camry và Corola Cross hybrid tại Mỹ bị triệu hồi, nguyên nhân xác định là do bu lông bên trong bộ biến tần của hệ thống truyền động hybrid bị lỏng.

Video: Vẽ chân dung chủ nhân Toyota Camry HEV 2025

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết Toyota sẽ phải triệu hồi các mẫu Toyota Camry hybrid và Corola Cross hybrid vì lỗi hệ thống truyền động, khiến xe có thể mất lực kéo, dẫn đến dừng xe giữa đường, làm tiềm ẩn nguy cơ gặp hoả hoạn hoặc gây tai nạn cho người sử dụng.

Cận cảnh Toyota Corolla Cross bản địa hình cực chất từ concept Nasu

Tại Triển lãm SEMA Show 2025 sắp diễn ra tại Las Vegas (Mỹ), Toyota sẽ mang đến một phiên bản concept địa hình đặc biệt của Corolla Cross mang tên Nasu Edition.

1-4927.jpg
Tại SEMA Show 2025 sắp diễn ra tại Las Vegas (Mỹ), Toyota sẽ mang đến một phiên bản concept đặc biệt của Corolla Cross mang tên Nasu Edition. Mẫu xe được phát triển từ nền tảng Corolla Cross Hybrid 2026, hướng đến hình ảnh táo bạo, đậm chất phiêu lưu hơn so với phiên bản thương mại vốn quen thuộc với người dùng đô thị.
2-4088.jpg
Mẫu xe SUV Toyota Corolla Cross Nasu Edition mới lấy cảm hứng từ núi Nasu, một địa danh nổi tiếng tại Nhật Bản với các hoạt động leo núi, suối nước nóng và du lịch khám phá thiên nhiên.
