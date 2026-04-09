Toyota Việt Nam đã phản hồi về vụ chiếc Toyota Corolla Cross bất ngờ bung túi khí khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc Giang – Hà Nội dù không xảy ra va chạm.

Video: Toyota Corolla Cross bung túi khí rèm khi chạy cạnh xe tải nổ lốp

Những ngày qua, trên các diễn đàn và mạng xã hội, vụ chiếc Toyota Corolla Cross bung túi khí khi đang đi cạnh xe tải nổ lốp trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội là một trong những chủ đề gây bàn cãi nhất. Được biết, vụ việc này xảy ra vào ngày 16/3/2026 khi chiếc Toyota Corolla Cross đang vượt chiếc ôtô tải. Sau đó, túi khí rèm và túi khí bên ghế phụ lái của chiếc Toyota Corolla Cross bất ngờ bung ra khi chiếc ôtô tải bị nổ lốp. Sự cố bất ngờ này khiến chiếc Toyota Corolla Cross chao đảo và chủ xe lo ngại nguy cơ mất an toàn.

Sau vụ việc, chủ nhân của chiếc Corolla Cross, đại lý và hãng Toyota Việt Nam đã cùng nhau làm việc để xác định nguyên nhân. Đến ngày 7/4/2026 vừa qua, Toyota Việt Nam đã lên tiếng phản hồi chính thức về vụ việc.

Chiếc xe Toyota Corolla Cross bung túi khí khi đi cạnh xe tải bị nổ lốp ở Bắc Giang.

Theo Toyota Việt Nam, hãng đã kiểm tra theo quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn dưới sự chứng kiến và thống nhất của khách hàng, bao gồm kiểm tra hiện trường, đọc dữ liệu từ hệ thống cảm biến, camera hành trình và camera 360 trên xe.

Toyota Việt Nam cho biết chiếc xe tải chạy bên cạnh chiếc Corolla Cross bị nổ lốp đã tạo ra sóng xung kích mạnh tác động từ phải sang trái. Xung lực này khiến cảm biến áp suất và gia tốc bên hông xe của chiếc Toyota Corolla Cross ghi nhận sự thay đổi đột ngột, từ đó kích hoạt túi khí rèm và túi khí bên ghế phụ theo đúng logic an toàn đã được lập trình.

Toyota Việt Nam cho biết chiếc xe tải chạy bên cạnh chiếc Corolla Cross bị nổ lốp đã tạo ra sóng xung kích mạnh tác động từ phải sang trái.

Hãng nhấn mạnh cơ chế cảm biến áp suất trong cánh cửa được thiết kế để phát hiện va chạm trong thời gian rất ngắn, nên có thể phản ứng với các biến động áp suất mạnh tương tự. Toyota Việt Nam kết luận hệ thống túi khí trên xe hoạt động bình thường, không ghi nhận lỗi kỹ thuật, và việc kích hoạt trong trường hợp này là phù hợp với thiết kế của nhà sản xuất.

Trong sách hướng dẫn sử dụng kèm theo xe, Toyota đã nêu rõ một số tình huống khiến túi khí hoạt động. Trong đó, hãng lưu ý rằng túi khí rèm và túi khí bên có thể nổ khi có sóng xung kích mạnh ở gần cánh cửa, ví dụ trong tình huống xe bên cạnh bị nổ lốp, nổ bình khí nén,...