Xe

Toyota Corolla Cross chỉ đạt 2 sao Global NCAP an toàn tại châu Phi

Toyota Corolla Cross tại châu Phi chỉ đạt 2 sao Global NCAP do thiếu túi khí rèm bảo vệ đầu, làm dấy lên tranh luận về tiêu chuẩn an toàn giữa các thị trường.

Thảo Nguyễn
Video: Toyota Corolla Cross thử nghiệm an toàn Global NCAP.

Chương trình đánh giá an toàn Global NCAP vừa công bố kết quả thử nghiệm đối với Toyota Corolla Cross trong khuôn khổ chiến dịch #SaferCarsForAfrica. Phiên bản xe được bán tại một số quốc gia châu Phi, trong đó có Nam Phi, chỉ đạt 2 sao bảo vệ người lớn, thấp hơn kỳ vọng đối với một mẫu SUV phổ biến toàn cầu.

Theo báo cáo, cấu trúc khoang hành khách trong bài thử va chạm trực diện vẫn được đánh giá ổn định. Mức bảo vệ cho vùng đầu, cổ và ngực của người lái cùng hành khách phía trước đạt mức chấp nhận được. Tuy nhiên, khu vực hốc chân bị nhận xét kém ổn định, ảnh hưởng đến điểm số tổng thể.

4-2213.jpg
Toyota Corolla Cross chỉ đạt 2 sao Global NCAP an toàn tại châu Phi.

Điểm gây tranh cãi lớn nhất nằm ở việc phiên bản Corolla Cross này không được trang bị túi khí rèm bảo vệ đầu. Trong bài thử va chạm bên, xe cho thấy khả năng bảo vệ tương đối tốt ở vùng bụng và hông, nhưng mức bảo vệ ngực chỉ ở mức đủ.

Do thiếu túi khí rèm, mẫu xe không đủ điều kiện thực hiện bài thử va chạm với cột bên, vốn là phép thử quan trọng để đánh giá nguy cơ chấn thương vùng đầu trong các tình huống va chạm ngang. Đây được xem là yếu tố chính khiến điểm số bảo vệ người lớn bị giảm đáng kể.

3-5496.jpg
Điểm gây tranh cãi lớn nhất nằm ở việc phiên bản Corolla Cross này không được trang bị túi khí rèm bảo vệ đầu.

Ở hạng mục bảo vệ trẻ em, Corolla Cross đạt 3 sao. Global NCAP cho biết đầu của mô hình trẻ em 3 tuổi bị phơi nhiễm trong một số kịch bản thử nghiệm. Ngoài ra, xe cũng thiếu tính năng ngắt túi khí hành khách phía trước, vốn cần thiết khi sử dụng ghế trẻ em quay ngược.

Global NCAP nhận định việc thiếu bảo vệ đầu bên trên một mẫu xe hiện đại là khó chấp nhận, đặc biệt khi các công nghệ này đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến tại nhiều thị trường khác. Tổ chức này nhấn mạnh người tiêu dùng tại châu Phi nên được tiếp cận mức an toàn tương đương với các khu vực phát triển.

1-4317.jpg
Ở hạng mục bảo vệ trẻ em, Corolla Cross đạt 3 sao. Global NCAP cho biết đầu của mô hình trẻ em 3 tuổi bị phơi nhiễm trong một số kịch bản thử nghiệm.

Quan điểm này cũng được Automobile Association Nam Phi ủng hộ. Đại diện tổ chức bày tỏ lo ngại khi một mẫu xe sản xuất tại địa phương chỉ đạt 2 sao bảo vệ người lớn, đồng thời kêu gọi các nhà sản xuất không áp dụng tiêu chuẩn an toàn khác biệt giữa các khu vực.

Kết quả thử nghiệm lần này cho thấy sự chênh lệch về trang bị an toàn giữa các phiên bản xe ở những thị trường khác nhau. Trong bối cảnh yếu tố an toàn ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, đánh giá từ Global NCAP có thể tạo thêm áp lực buộc các hãng xe xem xét lại chiến lược trang bị trên quy mô toàn cầu.

