Loài thú có túi khổng lồ tuyệt chủng từng thống trị châu Úc

Diprotodon – loài thú có túi khổng lồ đã tuyệt chủng từ thời Pleistocen – được coi là họ hàng xa của gấu túi và là động vật có túi lớn nhất từng tồn tại.