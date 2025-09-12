Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài thú có túi khổng lồ tuyệt chủng từng thống trị châu Úc

Giải mã

Loài thú có túi khổng lồ tuyệt chủng từng thống trị châu Úc

Diprotodon – loài thú có túi khổng lồ đã tuyệt chủng từ thời Pleistocen – được coi là họ hàng xa của gấu túi và là động vật có túi lớn nhất từng tồn tại.

T.B (tổng hợp)
Là loài thú có túi lớn nhất lịch sử. Diprotodon có thể dài tới 4 mét và nặng hơn 2,500 kg, vượt xa mọi loài thú có túi hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Là loài thú có túi lớn nhất lịch sử. Diprotodon có thể dài tới 4 mét và nặng hơn 2,500 kg, vượt xa mọi loài thú có túi hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Họ hàng xa của gấu túi và gấu túi mũi trần. Chúng thuộc họ Diprotodontia, có quan hệ gần với koala và wombat ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Họ hàng xa của gấu túi và gấu túi mũi trần. Chúng thuộc họ Diprotodontia, có quan hệ gần với koala và wombat ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Sống bầy đàn theo nhóm lớn. Các hóa thạch cho thấy Diprotodon thường di cư theo đàn, giống như voi hiện đại, để tìm kiếm thức ăn và nước. Ảnh: Pinterest.
Sống bầy đàn theo nhóm lớn. Các hóa thạch cho thấy Diprotodon thường di cư theo đàn, giống như voi hiện đại, để tìm kiếm thức ăn và nước. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là thực vật. Chúng là loài ăn cỏ khổng lồ, chủ yếu nhai lá, cành non và cỏ ở đồng bằng Úc cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là thực vật. Chúng là loài ăn cỏ khổng lồ, chủ yếu nhai lá, cành non và cỏ ở đồng bằng Úc cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Có túi mang con giống gấu túi. Diprotodon cái có túi lớn để nuôi dưỡng con non, tương tự như các loài thú có túi hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Có túi mang con giống gấu túi. Diprotodon cái có túi lớn để nuôi dưỡng con non, tương tự như các loài thú có túi hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Tuyệt chủng cách đây khoảng 46.000 năm. Sự tuyệt chủng có thể do khí hậu thay đổi và sự săn bắn của những con người đầu tiên tại Úc. Ảnh: Pinterest.
Tuyệt chủng cách đây khoảng 46.000 năm. Sự tuyệt chủng có thể do khí hậu thay đổi và sự săn bắn của những con người đầu tiên tại Úc. Ảnh: Pinterest.
Tạo cảm hứng cho truyền thuyết bản địa. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng Diprotodon đã góp phần hình thành các truyền thuyết về quái vật khổng lồ trong văn hóa thổ dân Úc. Ảnh: Pinterest.
Tạo cảm hứng cho truyền thuyết bản địa. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng Diprotodon đã góp phần hình thành các truyền thuyết về quái vật khổng lồ trong văn hóa thổ dân Úc. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#loài thú có túi lớn nhất #Diprotodon #động vật cổ đại Úc #thú có túi tuyệt chủng #gấu túi cổ đại #động vật Pleistocen

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT