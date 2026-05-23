"Quái vật bụi" trên sao Hỏa khiến các nhà khoa học kinh ngạc

"Quái vật bụi" trên sao Hỏa phá kỷ lục tốc độ gió, vượt quá 160 km/h. Vì vậy, những thách thức trong việc hạ cánh trong tương lai càng tăng cao.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Lốc xoáy bụi trên sao Hỏa thường xuyên xuất hiện, giống như những cơn lốc xoáy nhỏ trên Trái Đất - ngắn ngủi nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Những cơn lốc xoáy này được tạo ra bởi sự thay đổi áp suất do sự nóng lên của bề mặt, tạo thành các cột thẳng đứng hút không khí xung quanh, tạo ra các xoáy mang theo một lượng lớn bụi trên bề mặt sao Hỏa.

Mặc dù bầu khí quyển của sao Hỏa mỏng hơn Trái Đất hơn 100 lần, nhưng trọng lực thấp hơn cho phép những lốc xoáy bụi này phát triển lớn hơn nhiều so với trên Trái Đất. Giờ đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tốc độ gió mà chúng tạo ra thậm chí còn nhanh hơn so với nghiên cứu trước đây và chúng được gọi là "quái vật bụi".

Dưới sự dẫn dắt của TS Valentin Bükel thuộc Trung tâm Không gian và Khả năng sinh sống tại Đại học Bern, Thụy Sĩ, và hợp tác với các nhóm quốc tế bao gồm Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR), một kỹ thuật học máy sâu đã được sử dụng để xác định "quái vật bụi" từ hơn 50.000 hình ảnh vệ tinh được chụp bởi các tàu quỹ đạo Mars Express và ExoMars TGO của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA). Sau đó, họ đã chọn 300 hình ảnh lập thể của 'quái vật bụi", tạo ra một chuỗi thời gian và tính toán chính xác tốc độ di chuyển của nó.

Kết quả thật đáng kinh ngạc, tốc độ gió do những "quái vật bụi" này tạo ra đạt tối đa tới 160 km/giờ, vượt xa quan niệm trước đây cho rằng tốc độ lốc xoáy bụi trên sao Hỏa thường không vượt quá 50 km/giờ, với tốc độ tối đa chỉ lên tối khoảng 100 km/giờ. "Quái vật bụi" này không chỉ là nguyên nhân chính gây ra lượng bụi lớn bị khuấy động trên bề mặt sao Hỏa, mà còn ảnh hưởng đáng kể đến khí hậu và sự thay đổi thời tiết trên hành tinh này.

TS Bickel cho biết, nghiên cứu này cho phép các nhà khoa học hiểu sâu hơn về động lực khí quyển của sao Hỏa, giúp làm sáng tỏ cơ chế hình thành các đặc điểm bề mặt sao Hỏa như cồn cát và dải dốc, đồng thời mô phỏng chính xác sự thay đổi khí hậu theo mùa trên sao Hỏa. Nó cũng rất quan trọng đối với các sứ mệnh đưa người lên sao Hỏa trong tương lai, vì dữ liệu khí tượng này có thể giúp các kỹ sư đánh giá rủi ro thiết bị, điều chỉnh thiết kế và làm cho việc khám phá sao Hỏa an toàn hơn.

Kho tri thức

Tàu vũ trụ bay áp sát sao Hỏa để săn tìm tiểu hành tinh kim loại quý hiếm

Tàu vũ trụ Psyche của NASA mới bay áp sát sao Hỏa để tận dụng lực hấp dẫn tăng tốc tới tiểu hành tinh kim loại quý hiếm trong Hệ Mặt trời.

Vào ngày 15/5, tàu vũ trụ Psyche của NASA đã thực hiện chuyến bay áp sát sao Hỏa để tận dụng lực hấp dẫn của hành tinh này nhằm tăng tốc săn tìm một tiểu hành tinh kim loại vô cùng quý hiếm trong Hệ Mặt trời.

Để có thể tận dụng lực hấp dẫn của sao Hỏa, tàu Psyche đã bay lướt qua hành tinh đỏ với vận tốc lên tới 19.848 km/h. Đây là chuyến bay áp sát ở cự ly đặc biệt gần khi khoảng cách giữa tàu và bề mặt sao Hỏa chỉ vào khoảng 4.500 km, tương đương khoảng cách từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ.

Kho tri thức

16 lưu vực sông cổ đại trên sao Hỏa- chìa khóa để khám phá sự sống

Các nhà khoa học đã xác định được 16 lưu vực sông cổ đại trên sao Hỏa, nơi có thể chứa đựng những manh mối về sự sống.

Một nghiên cứu mới cho thấy, sao Hỏa từng sở hữu một hệ thống sông ngòi quy mô lớn, và những lưu vực cổ đại này có thể là những địa điểm lý tưởng để tìm kiếm sự sống. Timothy A. Goudge và nhóm của ông từ Viện Khoa học Không gian Blue Marble đã xác định được 16 lưu vực thoát nước lớn bằng cách sử dụng dữ liệu từ các thung lũng, hồ cổ đại và trầm tích trên sao Hỏa.

Những khu vực này có thể đã cung cấp môi trường thủy văn cần thiết cho sự tồn tại của sự sống. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Kho tri thức

Tìm kiếm dấu hiệu sự sống là ưu tiên hàng đầu trên sao Hỏa

Các chuyên gia cho rằng, các sứ mệnh đầu tiên của nhân loại khi đặt chân lên sao Hỏa là tìm kiếm dấu hiệu sự sống.

Một đánh giá gần đây do Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia (NASEM) Mỹ công bố chỉ ra rằng "tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong quá khứ hoặc hiện tại trên sao Hỏa" nên là một trong những mục tiêu khoa học ưu tiên hàng đầu cho các sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa trong tương lai gần nhất.

Báo cáo chỉ ra rằng, sao Hỏa từng có sông, hồ và bầu khí quyển dày đặc, và môi trường của nó có thể tương tự như Trái Đất thời kỳ đầu. Do đó, dấu vết của sự sống có thể vẫn được bảo tồn trong đá trầm tích, dưới lòng đất hoặc trong các khoáng chất chứa nước.

