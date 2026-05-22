Chiến tranh hiện đại thay đổi: Drone giá rẻ đánh bại trực thăng đắt tiền

Một drone FPV đã tiêu diệt trực thăng Ka-52 của Nga, phản ánh sự thay đổi trong chiến thuật quân sự và thách thức các vũ khí đắt tiền.

Các nguồn tin Ukraine cho biết một trực thăng tấn công Ka-52 của Nga đã bị phá hủy bởi drone góc nhìn thứ nhất (FPV) tại khu vực Pokrovsk.

Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy xác chiếc trực thăng bốc cháy dữ dội sau khi trúng đòn tấn công. Lữ đoàn xung kích độc lập số 59 của Ukraine được cho là đơn vị thực hiện vụ tấn công này.

Dù chiếc trực thăng bị phá hủy, phi hành đoàn được cho là đã kịp thoát ra ngoài sau khi trúng đòn.

Trực thăng đắt đỏ trước “cơn ác mộng” giá rẻ

Việc một drone dùng một lần có chi phí rất thấp có thể tiêu diệt trực thăng tấn công hiện đại trị giá hàng chục triệu USD đang làm thay đổi cách nhìn về chiến tranh hiện đại.

Ka-52 được đánh giá là một trong những trực thăng tấn công mạnh nhất thế giới, với khả năng tác chiến cao và hệ thống điện tử hiện đại. Nga thậm chí đã tăng tốc sản xuất loại trực thăng này kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát năm 2022.

Trong khi đó, phía Ukraine chủ yếu sử dụng các trực thăng cũ như Mi-24, vốn kém hơn về công nghệ và hỏa lực.

Tầm xa không còn là “lá chắn an toàn”

Để tối ưu khả năng diệt mục tiêu bọc thép, Ka-52 được trang bị tên lửa Vikhr-1, cho phép tấn công từ khoảng cách xa, ngoài tầm với của nhiều hệ thống phòng không.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của drone FPV đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Với khả năng bay thấp, linh hoạt và khó phát hiện, các UAV giá rẻ này có thể tiếp cận mục tiêu ngay cả khi trực thăng hoạt động ở khoảng cách an toàn.

Góc nhìn từ drone FPV của Ukraine ghi lại trực thăng tấn công Ka-52 của Nga.

Thực tế chiến trường cho thấy Ka-52 từng nhiều lần sử dụng tên lửa dẫn đường để phá hủy xe bọc thép và đoàn xe Ukraine với hiệu quả cao. Nhưng giờ đây, chính nó lại trở thành mục tiêu của các phương tiện rẻ tiền hơn rất nhiều lần.

Sự dễ tổn thương của các trực thăng tấn công tại Ukraine đang khiến nhiều quân đội phải xem xét lại chiến lược.

Giới quan sát cho rằng đây có thể là một trong những lý do khiến Mỹ giảm triển khai trực thăng AH-64 Apache tại Hàn Quốc, đồng thời Seoul cũng điều chỉnh kế hoạch mua sắm loại vũ khí này.

Trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục quân Mỹ tại Hàn Quốc

Dù vậy, Ka-52 vẫn sở hữu nhiều năng lực đáng gờm. Đây là một trong số ít trực thăng có thể mang tên lửa chống hạm tầm xa như Kh-31, với tầm bắn hơn 300 km và tốc độ lên tới Mach 3.

So với đối thủ phương Tây như AH-64 Apache, Ka-52 có thể mang tải trọng lớn hơn và sử dụng nhiều loại vũ khí tầm xa hơn.

Chiến tranh đang bước sang kỷ nguyên mới

Sự kiện drone FPV bắn hạ Ka-52 cho thấy chiến tranh hiện đại đang chuyển dịch mạnh sang mô hình phi đối xứng, nơi các hệ thống giá rẻ nhưng thông minh có thể đánh bại vũ khí đắt tiền.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cục diện chiến trường Ukraine, mà còn buộc các cường quốc quân sự trên thế giới phải nhanh chóng thích nghi nếu không muốn tụt hậu trong cuộc đua công nghệ quân sự mới.