Chiến tranh hiện đại thay đổi: Drone giá rẻ đánh bại trực thăng đắt tiền

Một drone FPV đã tiêu diệt trực thăng Ka-52 của Nga, phản ánh sự thay đổi trong chiến thuật quân sự và thách thức các vũ khí đắt tiền.

Nguyễn Cúc

Các nguồn tin Ukraine cho biết một trực thăng tấn công Ka-52 của Nga đã bị phá hủy bởi drone góc nhìn thứ nhất (FPV) tại khu vực Pokrovsk.

Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy xác chiếc trực thăng bốc cháy dữ dội sau khi trúng đòn tấn công. Lữ đoàn xung kích độc lập số 59 của Ukraine được cho là đơn vị thực hiện vụ tấn công này.

Dù chiếc trực thăng bị phá hủy, phi hành đoàn được cho là đã kịp thoát ra ngoài sau khi trúng đòn.

Trực thăng đắt đỏ trước “cơn ác mộng” giá rẻ

Việc một drone dùng một lần có chi phí rất thấp có thể tiêu diệt trực thăng tấn công hiện đại trị giá hàng chục triệu USD đang làm thay đổi cách nhìn về chiến tranh hiện đại.

Ka-52 được đánh giá là một trong những trực thăng tấn công mạnh nhất thế giới, với khả năng tác chiến cao và hệ thống điện tử hiện đại. Nga thậm chí đã tăng tốc sản xuất loại trực thăng này kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát năm 2022.

Trong khi đó, phía Ukraine chủ yếu sử dụng các trực thăng cũ như Mi-24, vốn kém hơn về công nghệ và hỏa lực.

Tầm xa không còn là “lá chắn an toàn”

Để tối ưu khả năng diệt mục tiêu bọc thép, Ka-52 được trang bị tên lửa Vikhr-1, cho phép tấn công từ khoảng cách xa, ngoài tầm với của nhiều hệ thống phòng không.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của drone FPV đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Với khả năng bay thấp, linh hoạt và khó phát hiện, các UAV giá rẻ này có thể tiếp cận mục tiêu ngay cả khi trực thăng hoạt động ở khoảng cách an toàn.

Góc nhìn từ drone FPV của Ukraine ghi lại trực thăng tấn công Ka-52 của Nga.

Thực tế chiến trường cho thấy Ka-52 từng nhiều lần sử dụng tên lửa dẫn đường để phá hủy xe bọc thép và đoàn xe Ukraine với hiệu quả cao. Nhưng giờ đây, chính nó lại trở thành mục tiêu của các phương tiện rẻ tiền hơn rất nhiều lần.

Sự dễ tổn thương của các trực thăng tấn công tại Ukraine đang khiến nhiều quân đội phải xem xét lại chiến lược.

Giới quan sát cho rằng đây có thể là một trong những lý do khiến Mỹ giảm triển khai trực thăng AH-64 Apache tại Hàn Quốc, đồng thời Seoul cũng điều chỉnh kế hoạch mua sắm loại vũ khí này.

Trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục quân Mỹ tại Hàn Quốc

Dù vậy, Ka-52 vẫn sở hữu nhiều năng lực đáng gờm. Đây là một trong số ít trực thăng có thể mang tên lửa chống hạm tầm xa như Kh-31, với tầm bắn hơn 300 km và tốc độ lên tới Mach 3.

So với đối thủ phương Tây như AH-64 Apache, Ka-52 có thể mang tải trọng lớn hơn và sử dụng nhiều loại vũ khí tầm xa hơn.

Chiến tranh đang bước sang kỷ nguyên mới

Sự kiện drone FPV bắn hạ Ka-52 cho thấy chiến tranh hiện đại đang chuyển dịch mạnh sang mô hình phi đối xứng, nơi các hệ thống giá rẻ nhưng thông minh có thể đánh bại vũ khí đắt tiền.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cục diện chiến trường Ukraine, mà còn buộc các cường quốc quân sự trên thế giới phải nhanh chóng thích nghi nếu không muốn tụt hậu trong cuộc đua công nghệ quân sự mới.

Drone FPV có chi phí rất thấp, chỉ từ vài trăm đến vài nghìn USD, nhưng có thể phá hủy mục tiêu trị giá hàng chục triệu USD như trực thăng tấn công. Chúng bay thấp, linh hoạt, khó bị radar phát hiện và được điều khiển trực tiếp nên có độ chính xác cao. Các hệ thống phòng không truyền thống vốn thiết kế để đối phó tên lửa hoặc máy bay lớn thường không hiệu quả trước mục tiêu nhỏ, chậm như UAV. Điều này tạo ra thế “lấy rẻ thắng đắt”, làm thay đổi cách tác chiến hiện đại. Tạo ra thế “lấy rẻ thắng đắt” trên chiến trường

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/ukrainian-kamikaze-destroys-ka52
Ukraine cử hơn 200 chuyên gia UAV đến Trung Đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hiện có 201 chuyên gia quân sự Ukraine đang được triển khai tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh.

Theo phóng viên Ukrinform, trong bài phát biểu trước Quốc hội Anh ngày 17/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hiện có 201 chuyên gia quân sự Ukraine đang được triển khai tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh, giúp phòng thủ chống lại máy bay không người lái Shahed của Iran, và 34 chuyên gia khác sẵn sàng được điều động.

"Hiện tại, 201 người Ukraine đang ở khu vực Trung Đông và Vịnh Ba Tư, và 34 người khác sẵn sàng được triển khai. Họ là những chuyên gia quân sự hỗ trợ phòng thủ chống lại máy bay không người lái Shahed. Các chuyên gia của chúng tôi đã có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Ả Rập Xê Út, và đang trên đường đến Kuwait”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Lý do cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine bị hoãn

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian đang bị đình trệ trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp diễn.

AP dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/3 cho biết, vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra trong tuần này, đã bị hoãn lại do chiến sự tại Trung Đông.

“Hiện tại, do tình hình liên quan đến Iran, vẫn chưa có tín hiệu cho một cuộc gặp ba bên mới (giữa Nga, Mỹ và Ukraine). Tuy nhiên, ngay khi tình hình an ninh và bối cảnh chính trị chung cho phép nối lại hoạt động ngoại giao ba bên, chúng tôi sẽ thực hiện”, ông Zelensky thông báo tối 4/3.

Ông Putin nói về khởi nguồn khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng khủng hoảng Ukraine bắt nguồn từ việc phương Tây ủng hộ cuộc chính biến tại Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng khủng hoảng Ukraine bắt nguồn từ việc phương Tây ủng hộ cuộc chính biến tại Kiev, đồng thời nói châu Âu đang "gặt những gì đã gieo".

Chia sẻ với kênh truyền hình Vesti ngày 8-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc khủng hoảng tại bắt nguồn từ việc các nước phương Tây hậu thuẫn cuộc chính biến ở Kiev.

