Nổ lớn tại nhà máy hóa dầu ở Hungary, nhiều người thương vong

Vụ nổ xảy ra tại một nhà máy hóa dầu ở Hungary đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. 

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo của Tập đoàn năng lượng Mol của Hungary, đơn vị sở hữu nhà máy này cho biết, vụ nổ xảy ra tại nhà máy hóa dầu ở Hungary vào ngày 22/5 đã khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

"Vụ nổ xảy ra tại Tiszaújváros, miền đông Hungary, trong quá trình khởi động lại nhà máy sau thời gian bảo trì. 1 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị bỏng trong vụ nổ này", Thủ tướng Péter Magyar cho biết trên mạng xã hội.

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy hóa dầu ở Hungary ngày 22/5 đã khiến 8 người thương vong. Ảnh: UNN.

5 trực thăng đã đưa nạn nhân bị thương đến các bệnh viện ở thành phố Miskolc và Debrecen, theo Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng István Kapitány. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Kapitány cho biết phòng thí nghiệm di động ứng phó thảm họa không phát hiện nồng độ chất nguy hại nào vượt ngưỡng cho phép.

Cả ông Kapitány và Tổng giám đốc Mol, ông Zsolt Hernádi, đang trên đường đến hiện trường vụ nổ, Thủ tướng Magyar cho biết thêm.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và chúc những người bị thương mau chóng bình phục”, ông Magyar viết trên Facebook.

Một người phát ngôn của cơ quan quản lý thảm họa khu vực nói với hãng thông tấn nhà nước MTI rằng đám cháy do vụ nổ tại nhà máy đã được dập tắt.

"Công tác dọn dẹp vẫn đang được tiến hành và các đơn vị cứu hộ đang đảm bảo an toàn tại hiện trường", nguồn tin cho hay.

