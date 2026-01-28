Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 01 về Tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Theo dự kiến chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này.

Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì, chỉ đạo, dự kiến tổ chức ngày 7/2/2026.

Điểm cầu chính hội nghị tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP Hà Nội. Hội nghị sẽ được truyền trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi đủ điều kiện. Hội nghị cũng được phát trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 1 ngày làm việc, với nhiều nội dung. Theo chương trình, trước khi diễn ra hội nghị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu chính sẽ tham quan triển lãm những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế và văn hóa Việt Nam.

Hội nghị sẽ nghe Chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi, nội dung mới và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”;

Chuyên đề “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”;

Chuyên đề “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 – 2030”;

Chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 – 2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV;

Chuyên đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong Kỷ nguyên mới”;

Chuyên đề “Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV”;

Chuyên đề “Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV”;

Chuyên đề “Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước”.

