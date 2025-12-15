Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đổi mới tư duy phát triển kinh tế

Chiều 15/12, tại Hưng Yên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Kiến Xương, Lê Lợi và Quang Lịch.

Chiều 15/12, tại Hưng Yên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Kiến Xương, Lê Lợi và Quang Lịch nhằm thông báo những kết quả chính tại Kỳ họp 10 Quốc hội khoá XV và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương.

Các ý kiến đánh giá cao hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ khoá XIV; đồng thời nhiều ý kiến cũng cho biết qua hội nghị tổng kết của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vừa mới diễn ra cho thấy những kết quả, thành tựu rất lớn đạt được về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ XIII của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri ở Hưng Yên

Cử tri vui mừng khi được nghe Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định 3 yêu cầu, 5 trọng tâm và 3 đột phá về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới.

Trước thực tế thời gian qua mưa lũ, sạt lở đất, nước biển dâng xảy ra ở cả 3 miền, gây thiệt hại vô cùng lớn cả người và của cho thấy, đất nước chúng ta là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Cử tri Phạm Tuấn Anh, xã Lê Lợi đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành cần quan tâm, chỉ đạo, triển khai quyết liệt hơn các giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

Trả lời câu hỏi này, Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất quan tâm, ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cải tạo hạ tầng, thích ứng với biến đổi khí hậu là chủ trương đã được Đảng và Nhà nước xác định. Thực tế cho thấy, chúng ta không thể chống lại các hiện tượng thiên tai ngày càng cực đoan, mà cần chủ động thích ứng một cách căn cơ và bền vững.

Theo đó, cần rà soát, nâng cấp toàn bộ hệ thống đê biển theo hướng hiện đại, phát huy hiệu quả các mô hình đê biển đã được triển khai thành công tại khu vực miền Trung và Nam Bộ, vừa chống xói mòn, vừa bảo vệ sản xuất và đời sống người dân.

Song song với đó, cần sớm hoàn thiện các quy chuẩn về nhà ở cho người dân vùng lũ theo hướng nâng cao khả năng chịu lực, an toàn trước thiên tai.

Đặc biệt, Nhà nước cần dành nguồn ngân sách thỏa đáng để hỗ trợ xây dựng nhà ở ổn định cho người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, qua đó giúp bà con yên tâm sinh sống, ổn định lâu dài và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri tại các xã Kiến Xương, Lê Lợi và Quang Lịch

Quan tâm đến vấn đề chất lượng nguồn nhân lực chưa cao dẫn đến hiệu suất nền kinh tế chưa tương xứng với số lượng lao động hiện có của cả nước khiến năng suất lao động của nước ta thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực, cử tri Phạm Văn Thành, xã Quang Lịch nêu ý kiến đề nghị Chính phủ nghiên cứu, ban hành Chiến lược Quốc gia phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2035, tầm nhìn 2045; trong đó, xác định rõ tiêu chuẩn nguồn nhân lực chất lượng cao theo từng ngành, lĩnh vực; thông qua các chính sách khuyến khích thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển kết hợp giữa trường đại học và doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Đảng và Nhà nước sẽ có trách nhiệm thể chế hóa các giải pháp mang tính nâng cao và dài hạn. Để thực hiện được điều đó, yêu cầu đặt ra là phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, tăng cường đầu tư cho khoa học – công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo, trên cơ sở các chiến lược đã được xác định rõ ràng.

Trong các cuộc làm việc với các bộ, ngành chức năng, Tổng Bí thư đề nghị cần đổi mới tư duy về xuất khẩu lao động theo hướng bền vững và chất lượng cao. Theo đó, không chỉ dừng lại ở xuất khẩu lao động phổ thông, mà cần tiến tới xuất khẩu cả ngành nông nghiệp, xuất khẩu nguồn nhân lực có trình độ, có tri thức, làm chủ khoa học – công nghệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Thực tiễn cho thấy, mô hình hợp tác nông nghiệp đã và đang được triển khai tại một số quốc gia như Cuba, một số nước châu Phi và sắp tới là Nga, nơi có quỹ đất rộng lớn, sẵn sàng dành hàng chục ha cho Việt Nam tổ chức sản xuất. Với cách làm này, Việt Nam có thể thuê máy móc, nhân công tại chỗ, tạo ra lợi nhuận để tái đầu tư trong nước. Từ đó cho thấy yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy, cách tiếp cận trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư cũng đã thông báo một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong nước và thế giới, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm tới.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đến một số mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền đất nước trong tình hình mới, bởi đây là nền tảng để phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân.

Về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư cho biết, những khó khăn vẫn đang tiếp tục được nhận diện để tháo gỡ; đồng thời đôn đốc tiến độ sắp xếp trụ sở, tài sản công; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh phân cấp phân quyền nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Nhân dân.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng 30 bộ máy tính cho 3 xã Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Trọng Hiếu, sinh năm 1948, ở thôn Quang Trung, xã Kiến Xương, thương binh 81%, gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.