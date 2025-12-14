Hà Nội

Thủ tướng dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4

Chính trị

Thủ tướng dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4

Sáng 14/12/2025, tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4.

Theo Vietnam Plus
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 và gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 và gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 và thực hiện nghi thức gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 và thực hiện nghi thức gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 và thực hiện nghi thức gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 và thực hiện nghi thức gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan hệ thống vận hành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan hệ thống vận hành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan hệ thống vận hành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan hệ thống vận hành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khánh thành Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khánh thành Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với kỹ sư, công nhân vận hành Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với kỹ sư, công nhân vận hành Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với kỹ sư, chuyên gia điều hành Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với kỹ sư, chuyên gia điều hành Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho kỹ sư, chuyên gia điều hành Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho kỹ sư, chuyên gia điều hành Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khánh thành Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khánh thành Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bằng khen cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện triển khai, xây dựng Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bằng khen cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện triển khai, xây dựng Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Theo Vietnam Plus
vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-du-le-khanh-thanh-nha-may-dien-khi-lng-nhon-trach-3-va-4-post1082968.vnp
#Nhà máy Điện khí LNG #Nhơn Trạch 3 và 4 #Thủ tướng Phạm Minh Chính #Đồng Nai #Lễ khánh thành #Đại hội Đảng

