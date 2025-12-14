Thủ tướng dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4

Sáng 14/12/2025, tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4.
Mỗi lần xuất hiện, Lê Phương Anh (Cún) luôn biết cách tạo nên sức hút. Điển hình như lần góp mặt tại một buổi tiệc cưới gần đây cũng không ngoại lệ.
Hạt kê - loại ngũ cốc nhỏ bé nhưng giàu dinh dưỡng, đang được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ lợi ích nổi bật cho xương khớp, tim mạch, tiêu hóa và đường huyết.
Năm 2026, 5 con giáp này từ khó khăn lội ngược dòng, gặt hái thành công, tài lộc dồi dào và vận trình thăng hoa bất ngờ.
Phát hiện vòng cổ La Mã cổ đại và viên đá đục lỗ tại Elbistan mở ra bí ẩn khảo cổ, hé lộ đời sống đặc biệt nơi trung đoàn La Mã từng sinh sống.
Nhiều di vật thờ cúng có niên đại 14.000 năm tuổi, bao gồm hộp sọ gấu và chồn, đã được tìm thấy ở hang động tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Pikaia là một trong những mắt xích đầu tiên trên hành trình tiến hóa của động vật có xương sống.
Hai củ sạc GaN SHARGE Pixel 100 và 140 với màn hình dot-matrix hiển thị công suất, tạo trải nghiệm thú vị.
Haval H9 Crossing Edition ra mắt tại Trung Quốc với hàng loạt nâng cấp phần cứng dành cho địa hình, bao gồm tăng chiều cao gầm, lốp AT và chế độ lái chuyên sâu.
Đức Phúc - Erik 'cháy' hết mình khi xem concert của ca sĩ Mỹ Tâm trong khi đó, Hòa Minzy xin 'vía' bán hết vé chương trình từ đàn chị.
Hệ thống phòng không Terrahawk Paladin do Anh sản xuất đã được phát hiện đang phục vụ trong Trung đoàn Phòng không 156 của Ukraine.
Mẫu xe hatchback thể thao nhỏ gọn Toyota GR Yaris 2025 vừa được bổ sung thêm phiên bản cao cấp mới tại Úc mang đến 1 diện mạo vô cùng thể thao và hầm hố.
Xuất hiện trên sân khấu với tạo hình cá tính, Ánh Sáng AZA nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.
Mới đây, Sơn Tùng M-TP tiếp tục khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân.
Mới đây, Elly Trần tiếp tục đăng tải một khoảnh khắc đầy gợi cảm. Trong hình, người đẹp diện trang phục mỏng nhẹ, khoe khéo đường cong và pose dáng nhẹ nhàng.
Dù đã quen với hình ảnh rạng rỡ trên sóng livestream, mỗi lần Mai Linh Zuto đăng tải một bức ảnh đời thường, cộng đồng game thủ lại đều không thể "ngồi yên"
Saa (Văng Thị Yến Nhi) là nữ game thủ Mobile Legends Việt Nam dự SEA Games 33 sở hữu cả kỹ năng thi đấu lẫn ngoại hình vô cùng ấn tượng.
Jun Vũ và Hải Nam gần đây vướng nghi vấn rạn nứt. Dù chưa công khai mối quan hệ, họi vẫn khiến netizen không ngừng bàn tán bởi nhan sắc nổi bật.
Mai Hương quen thuộc với netizen nhờ thường xuyên xuất hiện trong các video triệu view trên kênh TikTok hơn 650.000 người theo dõi của VĐV Đào Hồng Sơn.
Phát hiện 37 ngôi mộ đá cổ với đồ tùy táng, gốm men ngọc bích giúp làm sáng tỏ phong tục mai táng của người xưa tại Trung Quốc.
Từ loài rau dại mọc bờ mương, kênh rạch, cây kèo nèo trở thành đặc sản được nhiều người dân thành phố săn tìm.