Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/12

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hơn 2.000 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, đại hội phải được tổ chức trang trọng, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ Nội vụ cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có quy mô lớn, số lượng đại biểu đông nhất trong các đại hội. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đại hội đang được gấp rút hoàn thiện.

Tại Đại hội, dự kiến tổ chức tôn vinh 186 Anh hùng và 100 chiến sĩ thi đua toàn quốc. Trong thời gian diễn ra đại hội, cũng sẽ tổ chức Triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới; Triển lãm ảnh với chủ đề “Thi đua yêu nước - vì một Việt Nam hùng cường”.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thông tin, đã hoàn thiện các kịch bản chương trình nghệ thuật tại phiên khai mạc; Chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội và kịch bản phim tài liệu "Phong trào thi đua yêu nước thời đại Hồ Chí Minh"; Đề án mỹ thuật phục vụ Đại hội.

Kết luận buổi làm việc, đánh giá cao sự chuẩn bị khẩn trương của các bộ, ngành, song Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng chỉ rõ một số công việc vẫn dừng ở mức phương án, chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức một sự kiện lớn của quốc gia; đồng thời yêu cầu các đơn vị phải tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ hơn, tránh chồng chéo, chậm nhất ngày 18/12 phải hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị đại hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền cao điểm trước, trong và sau đại hội.

Đối với công tác tuyên truyền, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền cao điểm trước, trong và sau đại hội; huy động tối đa các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, kết hợp mạnh mẽ nền tảng số, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông chủ lực gồm Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Về triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 40 năm đổi mới, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện. Các gian trưng bày cần trang trọng, hiện đại, xứng tầm sự kiện chính trị lớn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã cho ý kiến cụ thể về bộ phim tài liệu trình chiếu tại đại hội, yêu cầu nâng cao chất lượng nội dung, hình ảnh và thông điệp để truyền tải đúng tinh thần thi đua thời kỳ mới.