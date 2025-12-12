Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/12

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, đại hội phải được tổ chức trang trọng, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Theo Hà Thảo/VOV1

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hơn 2.000 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, đại hội phải được tổ chức trang trọng, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

thi-dua.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ Nội vụ cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có quy mô lớn, số lượng đại biểu đông nhất trong các đại hội. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đại hội đang được gấp rút hoàn thiện.

Tại Đại hội, dự kiến tổ chức tôn vinh 186 Anh hùng và 100 chiến sĩ thi đua toàn quốc. Trong thời gian diễn ra đại hội, cũng sẽ tổ chức Triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới; Triển lãm ảnh với chủ đề “Thi đua yêu nước - vì một Việt Nam hùng cường”.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thông tin, đã hoàn thiện các kịch bản chương trình nghệ thuật tại phiên khai mạc; Chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội và kịch bản phim tài liệu "Phong trào thi đua yêu nước thời đại Hồ Chí Minh"; Đề án mỹ thuật phục vụ Đại hội.

Kết luận buổi làm việc, đánh giá cao sự chuẩn bị khẩn trương của các bộ, ngành, song Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng chỉ rõ một số công việc vẫn dừng ở mức phương án, chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức một sự kiện lớn của quốc gia; đồng thời yêu cầu các đơn vị phải tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ hơn, tránh chồng chéo, chậm nhất ngày 18/12 phải hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị đại hội.

thi-dua-1.jpg
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền cao điểm trước, trong và sau đại hội.

Đối với công tác tuyên truyền, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền cao điểm trước, trong và sau đại hội; huy động tối đa các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, kết hợp mạnh mẽ nền tảng số, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông chủ lực gồm Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Về triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 40 năm đổi mới, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện. Các gian trưng bày cần trang trọng, hiện đại, xứng tầm sự kiện chính trị lớn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã cho ý kiến cụ thể về bộ phim tài liệu trình chiếu tại đại hội, yêu cầu nâng cao chất lượng nội dung, hình ảnh và thông điệp để truyền tải đúng tinh thần thi đua thời kỳ mới.

VOV.VN
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/chinh-tri/hon-2000-dai-bieu-du-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-toan-quoc-lan-thu-xi-post1253434.vov?gidzl=jGnNGk0iCKwo45z1vZSrJRSINKVxDJKR_nGBGVW-OaogJbWM_cyr7FWSKq6hE3zB-nXK5JPY4byuvYimGm
#Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước #Phát động phong trào thi đua #Chuẩn bị và phối hợp tổ chức #Triển lãm thành tựu kinh tế xã hội #Vinh danh Anh hùng và chiến sĩ thi đua #Chương trình nghệ thuật và phim tài liệu

Bài liên quan

Chính trị

Tôn vinh con người, tập thể anh hùng là tôn vinh giá trị cốt lõi của dân tộc

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước.

Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng để thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI;

Xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Xem chi tiết

Chính trị

Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước

Ngày 28/10, Cơ quan Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Xem chi tiết

Chính trị

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu Lâm Đồng lan tỏa thi đua

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Lâm Đồng đổi mới, nhân rộng mô hình hay, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Sáng 29/9, tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2030 với sự tham dự của 553 đại biểu. Trong đó có 338 đại biểu khách mời và 215 điển hình tiên tiến, đại diện cho những gương sáng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

kto-br_img-6832.jpg
Quang cảnh đại hội.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới