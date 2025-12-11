Thời cơ, điều kiện và nguồn lực đã hội tụ để Hải Phòng bứt phá

Giai đoạn 2025 - 2030, Hải Phòng đứng trước thời điểm có ý nghĩa then chốt khi thời cơ, điều kiện và nguồn lực đã hội tụ để thành phố bứt phá như kỳ vọng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định như trên khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, chiều 11/12.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tiếp tục được củng cố; vị thế cửa ngõ chiến lược phía Bắc, cực tăng trưởng của vùng ngày càng được khẳng định.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hàng loạt dự án, công trình mang tầm quốc gia đang và sắp được triển khai như tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Khu thương mại tự do thế hệ mới, Khu kinh tế chuyên biệt, Cảng Nam Đồ Sơn; các khu, cụm công nghiệp, cùng với Nghị quyết 226 của Quốc hội đã và đang mở ra động lực, sức hút vượt trội, tạo điều kiện để Thành phố huy động nguồn lực, thu hút nhân tài, đón dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Cùng với đó, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố còn có chung một khát vọng mạnh mẽ là đoàn kết, chung tay xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống tầm cỡ khu vực; với mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 13% trở lên, phấn đấu đạt 14%; đồng thời đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa.

“Đây là những mục tiêu vô cùng lớn lao; tuy nhiên cũng đầy khó khăn và nhiều thách thức, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị cần xác định một tâm thế nhất quán hành động có mục tiêu, có trọng tâm, có sản phẩm; tập trung vào những điểm then chốt tạo sức bật thay vì dàn trải hoặc bằng lòng với những gì đã đạt được”, ông Châu nhấn mạnh.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu, để hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng nêu trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố Hải Phòng đã xác định 21 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, 13 chỉ tiêu về xây dựng tổ chức Đảng.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ UBND thành phố lần thứ Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thành phố, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết và Chương trình hành động trong toàn Đảng bộ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải tự giác nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, những chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá thuộc lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; từ đó xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện.

Mỗi chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ đều phải được thiết kế kèm theo yêu cầu về chất lượng, tiến độ, kết quả đầu ra cụ thể. Lấy kết quả thực hiện làm căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên và người đứng đầu, làm cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bố trí sử dụng và quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ.

Cùng với đó, chủ động nghiên cứu, đề xuất các định hướng phát triển mới, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của thành phố; kịp thời nhận diện những “điểm nghẽn, nút thắt” trong phát triển kinh tế - xã hội để tập trung tháo gỡ, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và đất đai; thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng mới và bứt phá trong những năm tiếp theo; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% đến 14% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên; kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng “chọn việc để làm; dễ làm khó bỏ; làm cho xong; làm để đối phó; đùn đẩy, vô cảm trước khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp ”, đồng thời kiến quyết xóa bỏ tư tưởng “bên Đông – bên Tây” còn tồn tại ở một bộ phận cán bộ, công chức, kể cả ở một số lãnh đạo sở, ngành; bảo đảm mọi nhiệm vụ đều được triển khai một cách chủ động, hiệu quả, đúng tiến độ, vì sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố.

Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm nguyên tắc “có vào có ra, có lên có xuống” trong công tác cán bộ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; trên cơ sở khối lượng công việc được giao, chất lượng hoàn thành, thường xuyên làm tốt công tác nhận xét, đánh giá, kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém, không còn uy tín; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng những cán bộ có năng lực, phẩm chất và tinh thần dấn thân phục vụ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các Sở, ban, ngành khẩn trương tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện ngay 45 Nghị quyết về các cơ chế chính sách và các vấn đề về kinh tế - xã hội vừa được HĐND thành phố thông qua tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, bảo đảm kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Tập trung, khẩn trương hoàn thành lập Điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch thành phố; kịp thời cập nhật các định hướng phát triển mới sau hợp nhất đơn vị hành chính; bảo đảm có tầm nhìn chiến lược, dài hạn.

Tập trung xây dựng Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026; Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và Kế hoạch đầu tư công năm 2026 theo hướng trọng tâm, trọng điểm; sát thực tế; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng khu vực, từng Sở, ngành, từng địa phương (đối với kịch bản tăng trưởng kinh tế); rõ nguồn lực, tiến độ, trách nhiệm (đối với kịch bản giải ngân vốn đầu tư công), bảo đảm tính khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng đề nghị cần xây dựng hoàn thành và triển khai có hiệu quả một số đề án trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, gồm: Đề án xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Âm nhạc giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045. Đề án tổng thể phát triển du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đề án phát triển thể dục, thể thao thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đề án phát triển bóng đá thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đề án nâng cao năng lực hệ thống y tế thành phố Hải Phòng để triển khai nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.