Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị phòng chống tham nhũng

Sáng 11/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,

Thưa các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị,

Hôm nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đánh giá tình hình, kết quả trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, mà còn nhìn lại 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí - Một trong bốn nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, chế độ và của đất nước. Quan trọng hơn là chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm và thống nhất những định hướng lớn về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới. Đây là công việc hệ trọng được cán bộ, đảng viên và Nhân dân rất quan tâm, yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và xin gửi đến các đồng chí lời chào thân ái, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, Hội nghị của chúng ta đã cơ bản hoàn thành chương trình đề ra. Tài liệu của Hội nghị được Ban Nội Chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo chuẩn bị rất công phu; các ý kiến phát biểu rất tâm huyết, trách nhiệm, cơ bản các đồng chí đồng tình nội dung Dự thảo Báo cáo và bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung sâu sắc từ thực tiễn. Tôi đề nghị Cơ quan Thường trực tiếp thu đầy đủ để sớm hoàn thiện Báo cáo và triển khai thực hiện quyết liệt thời gian tới. Tôi phát biểu nhấn mạnh một số nội dung để thống nhất nhận thức và hành động.

I. Nhìn lại công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII và sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X

Thưa các đồng chí!

Nhìn lại 20 năm, qua bốn nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), chúng ta vui mừng nhận thấy công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã có bước tiến mạnh, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết đề ra. Nhất là nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh đất nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ. Sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát rất lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Có thời điểm cán bộ, đảng viên và Nhân dân băn khoăn, lo lắng, kể cả dư luận nước ngoài cũng quan tâm theo dõi công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của chúng ta có được tiếp tục, hay “chững lại, chùng xuống”. Đảng ta đã thể hiện là một khối đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, vững vàng lãnh đạo đất nước vượt qua những thời khắc khó khăn. Bằng những kết quả cụ thể, chúng ta đã khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chững lại, mà còn có bước tiến mạnh, đột phá lớn, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Kết quả cụ thể đã được nêu rất đầy đủ trong Dự thảo Báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu. Tôi xin nhấn mạnh 4 kết quả lớn sau đây:

Thứ nhất, nhận thức, lý luận và các phương châm, nguyên tắc, biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có sự trưởng thành vượt bậc và ngày càng hoàn thiện. Chúng ta đã đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm, chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề tồn tại kéo dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Khẳng định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là chủ trương, đường lối xuyên suốt của Đảng; các cấp ủy đảng, người đứng đầu, cán bộ đảng viên và Nhân dân đều phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc. Chúng ta đã hoàn thiện hệ thống lý luận, chủ trương, chính sách; hoàn thiện hệ thống pháp luật để triển khai trong thực tiễn. Mở rộng từ chống tham nhũng sang chống cả tiêu cực, lãng phí; tổ chức Ban Chỉ đạo cấp tỉnh bảo đảm “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Kết quả thời gian qua đã chứng minh những chỉ đạo của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn. Có thể khẳng định, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng trưởng thành, đi vào chiều sâu; có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, hưởng ứng của Nhân dân; sự đoàn kết, thống nhất, hiệp đồng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan chức năng. Chúng ta đã chặn đứng nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không chỉ đấu tranh ngăn chặn mà còn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quản trị xã hội, quản lý kinh tế. Chúng ta đã chứng minh một cách rõ ràng: Chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không kìm hãm mà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xử lý cán bộ sai phạm không làm yếu Đảng, mà làm Đảng ta ngày càng mạnh hơn.

Thứ hai, công tác phát hiện, xử lý là điểm sáng. Các cơ quan nội chính, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, chủ động nhận diện, phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật của Đảng, xử lý hành chính và xử lý hình sự nhiều vụ, việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Qua các vụ án, vụ việc đã "vạch mặt, chỉ tên" đối tượng tham nhũng, chứng minh bản chất tư lợi cá nhân và đưa ra ánh sáng nhiều thủ đoạn tham nhũng tinh vi trên các lĩnh vực, nhất là sự cấu kết hình thành các “nhóm lợi ích” để trục lợi; đã thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước, nhiều vụ án thu hồi 100% tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; một số vụ án điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt cả bị can, bị cáo bỏ trốn; phân hóa xử lý các đối tượng vi phạm, đảm bảo vừa nghiêm khắc vừa nhân văn, người bị xử lý “tâm phục, khẩu phục”. Trong nhiệm kỳ qua, chúng ta đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý (có cả một số đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước) trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu. Điều đó cho thấy “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không chỉ là khẩu hiệu, lời nói suông mà đã trở thành hiện thực sinh động, là mệnh lệnh chính trị được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thứ ba, công tác phòng ngừa được triển khai toàn diện và thực chất hơn, tạo nhiều chuyển biến rõ rệt. Chúng ta đã hoàn thiện thể chế theo tư duy mới, vừa thúc đẩy phát triển, vừa bịt kín các sơ hở dẫn tới tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tiết kiệm nguồn lực rất lớn và loại bỏ nhiều nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chuyển đổi số, công khai, minh bạch được đẩy mạnh, giảm tiếp xúc trực tiếp, thu hẹp “đất” cho tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, phiền hà nhân dân. Công tác cán bộ có bước đổi mới quan trọng, lần đầu tiên bố trí 100% Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và một số chức danh không là người địa phương, góp phần phòng ngừa hiệu quả lợi ích nhóm. Cùng với xây dựng văn hóa liêm chính và từng bước cải cách chính sách tiền lương, chúng ta đã tạo nền tảng để cán bộ “không muốn”, “không cần” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ tư, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ được nâng cao - Đây là thước đo quan trọng nhất của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhân dân đánh giá rất cao quyết tâm chính trị và những kết quả thực tiễn đạt được thời gian qua; các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao sự cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân ngày càng mạnh mẽ hơn, trở thành nguồn sức mạnh vô giá để Đảng, Nhà nước ta kiên trì cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”; khẳng định, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã thực sự trở thành xu thế không thể đảo ngược. Niềm tin của Nhân dân và các kết quả đạt được là đòn phản bác mạnh mẽ, thuyết phục nhất đối với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương, tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích, kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và trong suốt thời gian qua! Chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng công bố tại Hội nghị hôm nay!

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như Báo cáo đã nêu, nhất là: Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ sai, không dám làm. Thể chế, pháp luật trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập. Việc thực hiện một số giải pháp phòng ngừa chưa thực chất, hiệu quả. Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn phức tạp, nghiêm trọng, nhiều vi phạm có tính phổ biến, lặp đi lặp lại kéo dài, nhất là xảy ra một số vụ, việc có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp, hình thành “nhóm lợi ích” để trục lợi, thậm chí chi phối, lũng đoạn quyền lực, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận và Nhân dân… Đề nghị các đồng chí xác định rõ trách nhiệm, có kế hoạch, biện pháp khắc phục hiệu quả, không để phải nhắc lại, tuyệt đối không được để tái diễn trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí,

Thực tiễn sinh động của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý. Tôi đồng tình với 7 bài học mà Báo cáo tổng kết đã rút ra và xin khái quát thành 10 chữ (với 5 ý) để dễ nhớ, dễ thực hiện, đó là: “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận -Toàn diện - Đột phá”.

Trước hết, phải kiên trì sự lãnh đạo của Đảng; kiên trì chủ trương, đường lối đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đây là lập trường chính trị rõ ràng, nhất quán của Đảng; phải kiên trì xây dựng, hoàn thiện thể chế chặt chẽ để không thể tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên trì xử lý nghiêm minh để không dám tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên trì giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính và nâng cao đời sống để không muốn và không cần tham nhũng, tiêu cực.

Thứ hai, phải có quyết tâm chính trị rất cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tiễn, không vì bất cứ khó khăn nào mà “chùn bước”.

Thứ ba, phải tạo được sự đồng thuận trong Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt, phải xây dựng được “thế trận lòng dân”, dựa vào dân, lắng nghe dân, sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân là thước đo niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ tư, phải tiến hành toàn diện cả các biện pháp, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; trong đó phòng là chính, là cơ bản, lâu dài, phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá; phải toàn diện cả phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực và lãng phí; cả ở Trung ương và địa phương, cơ sở; cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước; cả trong nước và nước ngoài.

Thứ năm, phải đột phá cả về nhận thức và hành động với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, phù hợp với thực tiễn; tất cả vì dân, vì nước, phải đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Nhân dân lên trên hết, phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sự vững mạnh và phát triển của đất nước.

II. Về yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIV và thời gian tới

Thưa các đồng chí,

Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là “giặc nội xâm” đe dọa sự trong sạch của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Đây là cuộc đấu tranh ngay trong mỗi con người, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương - rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, kiên trì, liên tục. Trong giai đoạn tới nhiều công trình, dự án lớn sẽ được triển khai, nhiều chủ trương, chính sách mới được áp dụng với cơ chế “thông thoáng” hơn để phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh mặt tích cực sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan, không được thỏa mãn với kết quả đã đạt được; tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ, với quyết tâm chính trị cao nhất, từ Trung ương đến cơ sở, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tôi đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo, đồng thời nhấn mạnh 3 yêu cầu, 5 trọng tâm và 3 đột phá sau đây:

1. Về 3 yêu cầu chung: (1) Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của Nhân dân lên trên hết, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực sự liêm chính, phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển đất nước. (2) Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, xử lý nghiêm minh nhưng nhân văn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không để “sợ sai, sợ trách nhiệm” cản trở phát triển. (3) Chuyển mạnh sang phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, là trọng tâm; phát huy vai trò, tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và sự giám sát của Nhân dân; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chi bộ, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để tái diễn các sai phạm cũ.

2. Về 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Thứ nhất là, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc để "không thể” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phòng ngừa phải trở thành yêu cầu bắt buộc trong mọi chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, của từng chi bộ. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong mọi lĩnh vực - quyền lực càng cao thì giám sát càng phải chặt chẽ; xóa bỏ triệt để cơ chế xin - cho; bịt kín những “kẽ hở” và không để “lợi ích nhóm” cài cắm, thao túng trong các cơ chế, chính sách, quy hoạch, các văn bản pháp luật. Triển khai thực chất, nâng cao hiệu quả các biện pháp công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán theo hướng chủ động phòng ngừa, giám sát thường xuyên ngay từ khi ban hành chủ trương, chính sách. Tăng cường tự kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở, từ chi bộ. Nơi nào không tự phát hiện mà để các cơ quan chức năng phát hiện thì người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm.

Đồng thời, siết chặt các quy định phòng ngừa lãng phí; quán triệt tư duy “hạch toán kinh tế” trong sử dụng các nguồn lực Nhà nước, chấm dứt đầu tư dàn trải kéo dài, kém hiệu quả. Sớm giải quyết dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; các ngân hàng thương mại yếu kém; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước; xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính, không để thất thoát, lãng phí...

Thứ hai là, kiên trì tuyên truyền, giáo dục, thực hành văn hóa liêm chính và thúc đẩy các điều kiện đảm bảo để cán bộ, đảng viên “không cần”, “không muốn” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phải đưa giáo dục liêm chính trở thành việc làm thường xuyên, “tự giác”, “tự nguyện”, “như cơm ăn, nước uống, áo mặc hàng ngày”; trở thành nội dung, yêu cầu bắt buộc ở tất cả các cấp học, cơ sở giáo dục, trong từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Xây dựng Chiến lược hành động, quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm: thể chế liêm chính - nền công vụ liêm chính - đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính. Sớm cải cách mạnh mẽ chính sách tiền lương, chính sách nhà ở, đảm bảo cuộc sống để cán bộ, đảng viên “không cần” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những người có nhiều sáng kiến giúp tiết kiệm, làm lợi cho Nhà nước để cổ vũ, lan tỏa giá trị liêm chính trong toàn xã hội.

Thứ ba là, tiếp tục xu thế chủ động tiến công, phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “bất vị thân”, không ai được phép vượt quá “lằn ranh đỏ”. Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có nhiều thông tin, dư luận “bức xúc”. Chủ động nhận diện, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ, việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế; kiên quyết ngăn chặn, không để hình thành “nhóm lợi ích”, sự câu kết, móc nối giữa “quan chức - doanh nhân - tội phạm” để trục lợi. Nghiêm cấm việc lợi dụng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để trục lợi hoặc can thiệp, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân; phải xử lý đúng bản chất các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính, hình sự. Tăng cường hợp tác quốc tế, đảm bảo xử lý đến cùng, đối tượng tham nhũng không thể trốn tránh trách nhiệm và sự trừng phạt của pháp luật.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp kịp thời thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có cơ chế mạnh mẽ khuyến khích đối tượng tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả; tổng kết việc thực hiện thí điểm cơ chế xử lý tài sản, vật chứng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử để thực hiện thống nhất, sớm đưa các tài sản vào lưu thông, tránh thất thoát, lãng phí.

Thứ tư là, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở; đảm bảo xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, gần dân, phục vụ Nhân dân. Phải thường xuyên nắm tình hình, nhận diện đầy đủ, chính xác những sơ hở, bất cập có thể phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để khắc phục; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp... Hoàn thiện và thực hiện hiệu quả cơ chế giám sát trực tiếp của Nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở, các cơ quan báo chí trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận, nghe cho đủ, hiểu cho thấu, giải quyết đến cùng các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, bức xúc của Nhân dân theo đúng phương châm Nhân dân làm trung tâm, tất cả vì lợi ích của Nhân dân.

Thứ năm là, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nghiên cứu, hoàn thiện các thiết chế phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, hoạt động thật sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả từ Trung ương tới địa phương. Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức theo ngành dọc đối với các cơ quan Nội chính, Kiểm tra của Đảng, Thanh tra Nhà nước..., hoạt động theo cơ chế kiểm soát “song trùng” cả Trung ương và địa phương. Đặc biệt, phải phòng, chống tham nhũng ngay trong các cơ quan chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự liêm chính, bản lĩnh, trong sạch, vững vàng, đủ sức gánh vác trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó.

3. Về 3 đột phá

Thứ nhất, đột phá về thể chế. Đây là công việc chúng ta đã và đang tích cực triển khai. Cần tập trung khắc phục ngay những sở hở, thiếu sót trong các quy định pháp luật và quy định của Đảng để không chấp nhận việc đổ lỗi do cơ chế, pháp luật khi xảy ra vi phạm. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm thông thoáng về cơ chế, chính sách phát triển - nhưng kiểm soát chặt chẽ bên trong, nhất là hoàn thiện các cơ chế kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước, không để phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, sớm hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực áp dụng thống nhất trong cả nước, phải chỉ rõ địa chỉ yếu kém và người chịu trách nhiệm trong công tác này.

Thứ hai, đột phá về công tác cán bộ. Tập trung triển khai có hiệu quả các quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ; kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp phải gương mẫu, tự giác, khép mình vào tổ chức, tuân thủ các quy định, vượt qua những cám dỗ, nhận thức rõ công quỹ là của dân, công quyền là vì dân, nên mọi việc đều xuất phát từ dân, vì dân, không được vì riêng tư, làm ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân. Bất kỳ ai có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cản trở đổi mới, cản trở phát triển đất nước không chỉ có lỗi rất lớn mà còn có tội với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Thứ ba, đột phá về ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Tập trung xây dựng Chính quyền số, xã hội số, công dân số; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, mở rộng hóa đơn điện tử, đấu thầu - đấu giá công khai trên nền tảng số, kiểm soát tài sản, thu nhập bằng công nghệ; có cơ chế, lộ trình bảo đảm minh bạch tài sản trong toàn xã hội; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát các giao dịch lớn qua hệ thống Ngân hàng. Cơ bản cung cấp các dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến, công khai quy trình - thời hạn - chi phí, giảm tối đa việc người dân và doanh nghiệp phải tiếp xúc với cán bộ giải quyết thủ tục hành chính...

Thưa các đồng chí,

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vừa là đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng, vừa là yêu cầu của đổi mới, phát triển đất nước; vừa là mệnh lệnh chính trị, vừa là đòi hỏi, tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân. Tôi đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên hãy gương mẫu, tự soi, tự sửa, rèn luyện liêm chính; mỗi cơ quan hãy xây dựng môi trường làm việc minh bạch, kỷ luật; mỗi người dân hãy tiếp tục đồng hành, giám sát và góp sức vào công cuộc quan trọng này. Với quyết tâm chính trị cao nhất và đồng lòng ủng hộ của Nhân dân, Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chúng ta sẽ tiếp tục đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, đất nước ta giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!