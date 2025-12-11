Quy trình nhân sự tại kỳ họp thứ 10 được thực hiện chặt chẽ

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã xem xét, quyết định rất nhiều nội dung, trong đó có nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Chiều 11/12, tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội đã thông tin cụ thể về ý nghĩa của công tác nhân sự cũng như thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua.

Trả lời câu hỏi về ý nghĩa của công tác nhân sự, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã xem xét, quyết định rất nhiều nội dung, trong đó có nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Bà Yên khẳng định, việc kiện toàn nhân sự lần này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn cho cả nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.

"Các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn đều giữ các vị trí then chốt trong tổ chức bộ máy. Vì vậy, việc kịp thời kiện toàn nhân sự cũng giúp bảo đảm được sự thông suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành và không để khoảng trống trong bất kỳ lĩnh vực quan trọng nào ", bà Yên nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, quy trình nhân sự tại kỳ họp được thực hiện chặt chẽ, bài bản, tuân thủ đúng quy định của Đảng và pháp luật, thể hiện rõ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai và minh bạch. Điều này góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào công tác cán bộ cũng như sự giám sát tối cao của Quốc hội.

Hơn nữa, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo còn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đặc biệt khi đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế và chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương, đồng thời là bước chuẩn bị cần thiết cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Đây là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực quản trị quốc gia, bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định, đồng bộ hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân và phát triển đất nước.

Cũng tại buổi họp báo, trao đổi về những mặt còn hạn chế trong hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đã thẳng thắn chỉ ra một số điểm nghẽn. Về công tác lập pháp, hạn chế lớn nhất vẫn là tình trạng chậm và không đúng kế hoạch trong việc trình các dự án luật.

Bên cạnh đó, chất lượng chuẩn bị các dự án luật, đặc biệt là khâu phân tích, đánh giá chính sách và tác động kinh tế - xã hội vẫn còn những mức độ nhất định, chưa đạt được kỳ vọng về tính dự báo và cơ sở khoa học. Việc huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và đối tượng chịu sự tác động của chính sách cũng được nhìn nhận là một điểm còn hạn chế.

Đối với hoạt động giám sát tối cao và giám sát chuyên đề, ông Hiển cho rằng vấn đề đáng lưu ý nằm ở khâu lựa chọn nội dung và hiệu quả "hậu giám sát". Mặc dù việc phát hiện vấn đề đã được thực hiện tốt, nhưng công tác theo dõi việc khắc phục, thực thi các kiến nghị sau giám sát vẫn là một thách thức.

Ông Hiển lưu ý rằng hoạt động giám sát của cơ quan lập pháp khác biệt với thanh tra, kiểm tra của cơ quan hành pháp hay hoạt động tư pháp, do đó để xử lý kết quả giám sát hiệu quả, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa giám sát với việc lấy phiếu tín nhiệm cũng như xác định rõ trách nhiệm pháp lý và chính trị.

Để khắc phục những tồn tại này và đưa đất nước phát triển trong nhiệm kỳ tới, các cơ quan của Quốc hội đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm. Trong lĩnh vực lập pháp, ưu tiên hàng đầu là tiếp tục đổi mới tư duy, xác định trúng các dự án luật nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế.

Đối với hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, giải pháp được nhấn mạnh là tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin, kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.