Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Hội nghị lần này được tổ chức theo hướng đổi mới, rút ngắn thời gian, tăng thảo luận (tổ chức các tổ để thảo luận) nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2025, đề ra mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. Đồng thời, triển khai chỉ đạo của các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Đảng ủy CATW ngày 4/12/2025...

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, năm 2025, có ý nghĩa quan trọng, là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2020 - 2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, đặt ra nhiều thách thức, tác động đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng – hậu cần, kỹ thuật CAND, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Nổi bật, công tác tham mưu chiến lược tiếp tục là “điểm sáng” ngày càng “sâu – sắc – chắc – kịp thời – hiệu quả hơn”, đóng góp vào nhiều vấn đề quan trọng, chiến lược của đất nước, không để bị động, bất ngờ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81.

Tại Hội nghị, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã quán triệt sâu sắc và thống nhất thực hiện khẩu hiệu hành động: “Theo lời Bác dạy – Đổi mới tư duy, Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại – Vì Đảng, vì dân”; xác định 9 nhóm nhiệm vụ công tác, 03 giải pháp đột phá trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, lực lượng công an nhân dân đã khẳng định vai trò "3 tiên phong" và "3 gương mẫu" trong triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ngành công an.

"3 tiên phong" gồm: Tiên phong triển khai tổ chức bộ máy công an 3 cấp (không tổ chức công an cấp huyện); tiên phong đi đầu trong việc định hình nền tảng số quốc gia, tạo cảm hứng, truyền động lực và giữ vai trò tiên phong triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; tiên phong trong phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, xoá nhà tạm, nhà dột nát, giúp dân những lúc hiểm nguy, gian khó, khắc phục hậu quả thiên tai tại những nơi khó khăn nhất.

Quang cảnh hội nghị.

Riêng trong đợt mưa lũ vừa qua, lực lượng công an nhân dân đã huy động hơn 700.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng phương tiện, trang thiết bị tham gia phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. Hỗ trợ xây dựng mới gần 600 căn nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão, mưa lũ sau bão và đang rất tích cực trong triển khai Chiến dịch Quang Trung.

"3 gương mẫu" gồm: Gương mẫu thể hiện rõ trách nhiệm, tích cực tham mưu tháo gỡ các "điểm nghẽn", đồng hành, hỗ trợ hệ thống chính trị triển khai thủ tục hành chính trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; gương mẫu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; gương mẫu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, đối ngoại công an nhân dân góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng CAND, là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VIII, bên cạnh những thuận lợi, cơ hội, cũng đặt ra những thách thức lớn đối với nhiệm vụ công tác Công an.

Vì vậy, năm 2026, lực lượng Công an phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, chủ động hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân. Lực lượng CAND phải thực hiện tốt phong trào Ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và công tác Công an trong kỷ nguyên mới phải bảo đảm Ba tốt “ANTT tốt nhất - Góp phần phát triển đất nước tốt nhất - Phục vụ Nhân dân tốt nhất”, đóng vai trò kiến tạo môi trường an toàn, lành mạnh để tăng trưởng kinh tế hai con số.

Nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Xây dựng pháo đài kiên cố về ổn định chính trị; “lá chắn thép an ninh chiến lược”; trận địa vững chắc về trật tự, an toàn xã hội; “tường lửa quốc gia trên không gian mạng” và “thế trận lòng dân bền chặt trên mặt trận tư tưởng”.

Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước các giải pháp ứng phó với sự thay đổi của tình hình thế giới và khu vực. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm trong công tác bảo đảm ANTT. Chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm... Tập trung tham mưu, xây dựng, hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... Tăng cường xây dựng củng cố tiềm lực tài chính, hậu cần - kỹ thuật, trong đó tập trung phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, hiện đại, lưỡng dụng. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; phát huy phong trào văn hoá - thể thao CAND và đối ngoại CAND.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng, lực lượng CAND sẽ lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, đóng góp quan trọng và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội...