Thủ tướng: Phát triển năng lực công nghệ trong nước là con đường tất yếu

Thủ tướng tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho tài năng công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo của các nước trên thế giới.

Tối 13/12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2025 (TECHFEST Việt Nam 2025) với chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

TECHFEST VIỆT NAM 2025 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người tham dự trực tiếp và trực tuyến; sự góp mặt của hơn 20 tập đoàn, 50 quỹ đầu tư, hơn 100 tổ chức hỗ trợ và vườn ươm, cùng đại biểu đến từ 6 khu vực quốc tế gồm Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á, Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Âu.

Điểm mới nổi bật của TECHFEST VIỆT NAM 2025 là sự chuyển đổi mô hình từ "sự kiện hội trường" sang "sự kiện không gian mở", cho phép người dân, startup, nhà đầu tư và viện, trường tương tác trực tiếp giữa không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, tạo thành một điểm hội tụ đa chiều kết nối thị trường – công nghệ – chính sách – đầu tư.

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã vinh danh 10 địa phương tiêu biểu trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năm 2025.

Tại TECHFEST VIỆT NAM 2025 cũng sẽ diễn ra Diễn đàn Chính sách quốc gia với sự tham gia của hơn 100 chuyên gia quốc tế thảo luận các xu hướng mới về đầu tư mạo hiểm, thương mại hóa công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và mô hình hợp tác công - tư; cùng chuỗi hơn 20 hội thảo quốc tế, tọa đàm chuyên môn về AI, dữ liệu, fintech, công nghệ xanh, thể thao - công nghệ, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo mở.

Song song là không gian triển lãm, nơi công chúng trực tiếp trải nghiệm công nghệ AI, IoT, robot, vật liệu mới và các giải pháp công nghệ tiên phong. Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia cũng sẽ diễn ra, quy tụ 20 đội thi xuất sắc nhất toàn quốc.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá lễ khai mạc TECHFEST VIỆT NAM năm 2025 là một sự kiện quan trọng, nơi gieo mầm ý tưởng - thúc đẩy khởi nghiệp - đột phá công nghệ - kết nối cộng đồng - hội tụ trí tuệ - lan tỏa lợi ích.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là một xu thế tất yếu, khách quan, sự lựa chọn mang tính chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư; là chìa khóa mở ra cánh cửa phát triển đột phá cho doanh nghiệp và là động lực quan trọng phát triển kinh tế nhanh, bền vững của các quốc gia, nhất là trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết chiến lược trên nhiều lĩnh vực, trong đó các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72… xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá then chốt; yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; chuyển từ "tư duy quản lý" sang tư duy"kiến tạo phát triển"; giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm; xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia; phát triển năng lượng xanh; phát triển con người....

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu hướng tới xây dựng Quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ tiên tiến, thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh; phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng khẳng định, phát triển năng lực công nghệ trong nước là con đường tất yếu để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là nền tảng bảo đảm tự chủ công nghệ; và đổi mới sáng tạo toàn dân là chìa khóa khai mở tiềm năng to lớn của đất nước.

Với phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc", Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng TECHFEST 2025 trên tinh thần "coi trọng trí tuệ, tranh thủ thời gian, quyết đoán kịp thời" sẽ thành công tốt đẹp, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ tiến những bước dài, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho tài năng công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo của các nước trong khu vực và trên thế giới.