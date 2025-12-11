Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năng lực, uy tín

Chiều 11/12, với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước.

Theo nghị quyết được thông qua, trong thời gian tới, các cơ quan cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, triển khai thực hiện tốt các luật, nghị quyết của Quốc hội.

Về nhiệm vụ chung, Quốc hội yêu cầu hoàn thành việc ban hành và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế, pháp luật về tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, gắn với cải cách mạnh mẽ chế độ tiền lương, đãi ngộ, thu hút nhân tài, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát, bảo đảm giám sát đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức thiết của xã hội.

Tập trung theo dõi, đôn đốc, tái giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát nhằm nâng cao hiệu lực thực tế.

Nâng cao chất lượng công tác quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là đối với các mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách quốc gia, các dự án hạ tầng trọng điểm, chính sách an sinh xã hội...

Chủ tịch nước tiếp tục phát huy và thực hiện vai trò người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật;

Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Cũng trong Nghị quyết, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo vận hành bộ máy hành chính từ trung ương đến cơ sở, đặc biệt là hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và tâm lý e ngại trách nhiệm.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Yêu cầu Chính phủ xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với các đột phá chiến lược, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Quốc hội yêu cầu Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục đẩy mạnh tranh tụng trong xét xử, tiếp tục bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, bảo đảm không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Kiểm toán nhà nước tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.