Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chiêu đãi do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chủ trì

Tối 1/12, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân chủ trì.

Theo Nguyễn Hồng Điệp/Vietnam+
tong-bi-thu-to-lam-va-phu-nhan-du-chieu-dai-cap-nha-nuoc-do-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-va-phu-nhan-chu-tri-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Theo Đặc Phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tối 1/12, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chủ trì.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; nhấn mạnh chuyến thăm mang tình cảm hữu nghị, đoàn kết, nồng ấm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đến với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh chuyến thăm lần này diễn ra trong bầu không khí toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đang phấn khởi tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, cũng là biểu hiện sinh động, hiếm có của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bên diễn ra trong bầu không khí hiểu biết lẫn nhau với lòng tin chiến lược.

Hai bên đã thống nhất cao đánh giá về quan hệ hợp tác song phương thời gian qua, phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy quan hệ truyền thống đặc biệt, hai bên đã nhất trí cao nâng cấp quan hệ Lào-Việt Nam lên tầm cao mới: tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.

Điều này là minh chứng cho tầm nhìn chung, sự phối hợp vì lợi ích chiến lược và hoạch định phương hướng cùng nhau tiến bước vì phát triển bền vững, mạnh mẽ và sự thịnh vượng chung của hai dân tộc Lào-Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình đồng chí anh em mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam; cảm ơn tình cảm sâu sắc mà đồng chí Thongloun Sisoulith dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư chia sẻ mỗi lần đến thăm đất nước Lào tươi đẹp, đều cảm nhận tình cảm ấm áp của những người đồng chí anh em.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường mở rộng hợp tác, phát triển bền vững mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào càng có ý nghĩa chiến lược, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân anh em Lào lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2025); chúc Nhân dân Lào anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 Quốc khánh Lào và dự Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng, chiều 1/12, tại thủ đô Viêngchăn, Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Lào lần đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận Huân chương Vàng Quốc gia Lào, đánh giá cao công lao của Tổng Bí thư trong phát triển quan hệ Lào – Việt Nam có một không hai trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào gửi lời thăm hỏi đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao kết quả hội đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, bao gồm rất nhiều vấn đề trên tinh thần thắm tình đồng chí anh em như trong một gia đình, đây chính là cơ sở triển khai để nâng cao hơn nữa quan hệ giữa hai đảng và nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

"Đoàn kết gắn bó keo sơn chính là mạch nguồn của quan hệ Việt- Lào. Không có mạch nguồn kết dính đó, chúng ta sẽ chỉ là hai quốc gia láng giềng “đứng cạnh nhau”. Có chất kết dính “đoàn kết”, chúng ta trở thành hai dân tộc “đứng cùng nhau” trong các chặng đường phát triển", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước tới Lào, chiều nay (1/12), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Lào với chủ đề “Kế thừa tình hữu nghị vĩ đại, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt, củng cố hợp tác toàn diện và đẩy mạnh gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới”. Cùng dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

phat-bieu.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào
Xem chi tiết

Chính trị

Việt Nam - Lào khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào từ ngày 1 - 2/12/2025.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của đồng chí Tô Lâm tới Lào lần này là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư; mang đến những tình cảm đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp, gắn bó, tin cậy của nhân dân Việt Nam; khẳng định sự ủng hộ toàn diện của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

lao.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Xem chi tiết

Nhiều băn khoăn về cơ chế thu hồi đất

Nhiều băn khoăn về cơ chế thu hồi đất

Việc thu hồi đất cho mục tiêu phát triển KTXH phải có hội đồng thương lượng độc lập, mời tổ chức định giá đất uy tín để quyền lợi người dân được đảm bảo.

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã xác định tương đối đầy đủ các khu vực mỏ và đang quản lý chặt chẽ; đồng thời chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng.