3 chính sách đặc biệt xây dựng cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy quy định 3 cơ chế, chính sách đặc biệt được áp dụng cho dự án.

Thiên Tuấn

Sáng 11/12, với 430/433 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 90,91%), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

202512110841519305-z7314399132684-7607887065798af55250448e1791c7e3.jpg

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu thực hiện dự án nhằm xây dựng tuyến giao thông Đông - Tây hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo động lực và không gian phát triển mới; kết nối Thủ đô Hà Nội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và kết nối với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh.

Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng, liên vùng và quốc tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh; từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đảng.

Dự án có chiều dài 60 km thuộc địa phận tỉnh Nghệ An, được đầu tư xây dựng theo hình thức đầu tư công, chia thành 10 dự án thành phần; quy mô phân kỳ của từng dự án thành phần được xác định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết.

Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức thi công, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện hình thức thu phí điện tử không dừng trong khai thác, vận hành.

Theo Nghị quyết, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 23.940,34 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024; ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030.

Về tiến độ, năm 2025 thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án, năm 2026 thực hiện dự án; hoàn thành công trình đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029.

Nghị quyết nêu rõ dự án được áp dụng 3 cơ chế, chính sách đặc biệt. Thứ nhất, dự án không phải thẩm định, đánh giá nguồn vốn, khả năng cân đối vốn theo quy định của Luật Đầu tư công.

Thứ hai, cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Dự án, các gói thầu thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thứ ba, về bãi đổ chất thải rắn xây dựng và tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước: Cho phép UBND cấp xã quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong hồ sơ khảo sát dự án và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để đổ chất thải rắn xây dựng của dự án.

UBND cấp xã tổ chức quản lý bãi đổ chất thải rắn xây dựng của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.

UBND cấp xã tổ chức xây dựng phương án sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước thu hồi từ Dự án. Việc xây dựng phương án sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước thu hồi từ Dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về trồng trọt.

