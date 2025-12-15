Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Hải Phòng tập trung tháo gỡ vướng mắc, duy trì mục tiêu tăng trưởng cao

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Hải Phòng tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm duy trì mục tiêu tăng trưởng cao.

Hải Ninh

Sáng 15/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với thành phố Hải Phòng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

766665.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với thành phố Hải Phòng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu. Ảnh: VGP

Qua nghe báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại TP Hải Phòng cũng như các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự nỗ lực của thành phố Hải Phòng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng Hải Phòng có nhiều thành công với những điểm sáng nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng; các nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho Hải Phòng đều đạt và vượt; thu ngân sách đạt được kết quả tích cực; quy mô nền kinh tế của địa phương lớn; giải ngân đầu tư công đạt kết quả tốt; các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực; hạ tầng được quan tâm đầu tư; xóa nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện theo đúng kế hoạch và nhiều chỉ tiêu vượt yêu cầu đề ra; công tác tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai hiệu quả, thành phố đã và đang tháo gỡ được nhiều điểm "nghẽn" trong tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp;…

Tập thể lãnh đạo Thành phố luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung; có tầm nhìn, tư duy chiến lược trong lãnh đạo; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ rất quyết liệt, hiệu quả, khẩn trương; chấp hành tốt các chỉ đạo của Trung ương cũng như biết lắng nghe tiếng nói của người dân, doanh nghiệp, tiếng nói từ cơ sở;…

Đề cập tới phương hướng phát triển trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu thành phố Hải Phòng tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm duy trì mục tiêu tăng trưởng cao; thực hiện tốt công tác quy hoạch; tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư cho phát triển, nhất là đầu tư tư nhân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị; khơi thông và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới…

Đồng thời, Hải Phòng cũng cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, y tế, giáo dục... Thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết công việc trên môi trường số, góp phần giảm thiểu thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện được mục tiêu của chính quyền địa phương 2 cấp là quản trị xã hội tốt hơn, phục vụ người dân tốt hơn;…

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ ngành đã cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất của thành phố Hải Phòng về các cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, giải ngân đầu tư công; tháo gỡ khó khăn cũng như thu hút đầu tư cho một số dự án; bố trí nguồn lực và thúc đẩy đầu tư các công trình hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối;…

Đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Chính phủ sẽ có một hội nghị toàn quốc vào thời gian tới về tháo gỡ các khó khăn cho các dự án, trong đó xác định rõ trách nhiệm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án thuộc cấp nào? Chính phủ, bộ ngành Trung ương hay địa phương để từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả tháo gỡ, điều chỉnh vấn đề về quy hoạch...

Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng các dự án còn tồn đọng của Hải Phòng sẽ được xem xét, tháo gỡ triệt để, từ đó khơi thông các nguồn lực để đưa vào nền kinh tế, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

"Hải Phòng là cực tăng trưởng quan trọng của đất nước với quy mô kinh tế lớn. Trong bối cảnh mới, điều kiện mới, các đồng chí phải nỗ lực hơn nữa để bứt phá và phát triển. Với nền tảng kinh tế vững chắc đã có, tôi tin rằng, các đồng chí đã thành công rồi sẽ tiếp tục có những thành công hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, qua đó tích cực đóng góp vào thành tựu chung của đất nước", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Ngày 6/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2179/QĐ-TTg phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ các Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nhằm đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo.

Theo Quyết định số 2179, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình được phân công làm việc với Thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

#Hải Phòng #tăng trưởng #đầu tư #phát triển #Chính phủ

Bài liên quan

Chính trị

Thời cơ, điều kiện và nguồn lực đã hội tụ để Hải Phòng bứt phá

Giai đoạn 2025 - 2030, Hải Phòng đứng trước thời điểm có ý nghĩa then chốt khi thời cơ, điều kiện và nguồn lực đã hội tụ để thành phố bứt phá như kỳ vọng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định như trên khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, chiều 11/12.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tiếp tục được củng cố; vị thế cửa ngõ chiến lược phía Bắc, cực tăng trưởng của vùng ngày càng được khẳng định.

Xem chi tiết

Chính trị

Năm 2025, Hải Phòng hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, năm 2025, thành phố đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng.

Sáng 9/12, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng, HĐND thành phố Hải Phòng khóa 16 khai mạc kỳ họp thứ 32 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025).

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026 đầy biến động, nhiều thử thách chưa từng có nhưng cũng ghi dấu những kết quả quan trọng, tạo nền tảng bền vững cho giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới