Hải Phòng tập trung tháo gỡ vướng mắc, duy trì mục tiêu tăng trưởng cao

Sáng 15/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với thành phố Hải Phòng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với thành phố Hải Phòng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu. Ảnh: VGP

Qua nghe báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại TP Hải Phòng cũng như các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự nỗ lực của thành phố Hải Phòng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng Hải Phòng có nhiều thành công với những điểm sáng nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng; các nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho Hải Phòng đều đạt và vượt; thu ngân sách đạt được kết quả tích cực; quy mô nền kinh tế của địa phương lớn; giải ngân đầu tư công đạt kết quả tốt; các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực; hạ tầng được quan tâm đầu tư; xóa nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện theo đúng kế hoạch và nhiều chỉ tiêu vượt yêu cầu đề ra; công tác tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai hiệu quả, thành phố đã và đang tháo gỡ được nhiều điểm "nghẽn" trong tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp;…

Tập thể lãnh đạo Thành phố luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung; có tầm nhìn, tư duy chiến lược trong lãnh đạo; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ rất quyết liệt, hiệu quả, khẩn trương; chấp hành tốt các chỉ đạo của Trung ương cũng như biết lắng nghe tiếng nói của người dân, doanh nghiệp, tiếng nói từ cơ sở;…

Đề cập tới phương hướng phát triển trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu thành phố Hải Phòng tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm duy trì mục tiêu tăng trưởng cao; thực hiện tốt công tác quy hoạch; tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư cho phát triển, nhất là đầu tư tư nhân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị; khơi thông và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới…

Đồng thời, Hải Phòng cũng cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, y tế, giáo dục... Thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết công việc trên môi trường số, góp phần giảm thiểu thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện được mục tiêu của chính quyền địa phương 2 cấp là quản trị xã hội tốt hơn, phục vụ người dân tốt hơn;…

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ ngành đã cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất của thành phố Hải Phòng về các cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, giải ngân đầu tư công; tháo gỡ khó khăn cũng như thu hút đầu tư cho một số dự án; bố trí nguồn lực và thúc đẩy đầu tư các công trình hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối;…

Đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Chính phủ sẽ có một hội nghị toàn quốc vào thời gian tới về tháo gỡ các khó khăn cho các dự án, trong đó xác định rõ trách nhiệm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án thuộc cấp nào? Chính phủ, bộ ngành Trung ương hay địa phương để từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả tháo gỡ, điều chỉnh vấn đề về quy hoạch...

Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng các dự án còn tồn đọng của Hải Phòng sẽ được xem xét, tháo gỡ triệt để, từ đó khơi thông các nguồn lực để đưa vào nền kinh tế, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

"Hải Phòng là cực tăng trưởng quan trọng của đất nước với quy mô kinh tế lớn. Trong bối cảnh mới, điều kiện mới, các đồng chí phải nỗ lực hơn nữa để bứt phá và phát triển. Với nền tảng kinh tế vững chắc đã có, tôi tin rằng, các đồng chí đã thành công rồi sẽ tiếp tục có những thành công hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, qua đó tích cực đóng góp vào thành tựu chung của đất nước", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.