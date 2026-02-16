Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và Nhà 67

Sáng 29 tháng Chạp, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tại Điện Kính Thiên và Nhà 67; cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

Trong không khí linh thiêng của những ngày giáp Tết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dâng hương bày tỏ lòng thành kính tưởng niệm, tri ân công đức các bậc tiền nhân đã khai mở nền văn hiến Thăng Long, khai sáng văn minh Đại Việt; cẩn cáo về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời cầu mong cho các bậc tiền nhân, tiên hiền phù hộ cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) dâng hương bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước

Chúc Tết, cán bộ, công nhân viên Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long, Tổng Bí thư mong muốn, mỗi cán bộ, công nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất góp sức mình gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của Thăng Long - Hà Nội, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của khu di sản đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Điện Kính Thiên được xây dựng năm 1428 dưới thời Lê, trên nền Điện Càn Nguyên, Điện Thiên An thời Lý - Trần. Đến thời Nguyễn, Điện Kính Thiên thời Lê vẫn là trung tâm của khu Hành cung dù quy mô đã thu hẹp hơn trước. Vị trí Điện Kính Thiên được xem là nơi hội tụ khí thiêng của non sông đất nước. Đây cũng là cung điện quan trọng bậc nhất của Hoàng thành Thăng Long xưa, nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của triều đình, nơi đón tiếp sứ giả nước ngoài và là nơi thiết triều bàn những việc quốc gia đại sự.

Tại Nhà 67, thắp nén hương thơm dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm kính cẩn nghiêng mình, xúc động tưởng nhớ công ơn vô hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam, mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch

Sau khi thăm khu trưng bày một số hiện vật gắn liền với Bác Hồ trong thời gian Bác ở nhà 67 và thăm ao cá, vườn cây Bác Hồ, nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên Khu di tích Tổng Bí thư mong muốn thời gian tới, cán bộ nhân viên Khu Di tích tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, chăm sóc, phát huy những giá trị hiện vật Khu Di tích và công trình Phủ Chủ tịch phục vụ khách đến thăm, góp phần lan tỏa giá trị di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế:

“Những ngày cuối năm nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, tôi đến thắp hương tưởng nhớ đến Bác, báo cáo với Bác công việc trong năm qua của Đảng, Nhà nước, đề nghị anh chị em cán bộ nhân viên Khu di tích bảo tồn di sản tư tưởng của Bác bền vững mãi mãi, và quyết tâm thực hiện đúng những lời Bác dạy càng ngày càng tốt hơn và tiếp tục gìn giữ bảo tồn Khu di tích cho mọi người dân và mọi thế hệ”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.