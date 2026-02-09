Hà Nội

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và chúc Tết tại Tây Ninh

Chiều 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, gia đình chính sách tiêu biểu, người có công tại tỉnh Tây Ninh.

Theo Văn Hiếu/VOV

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

chuc-tet.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, gia đình chính sách tiêu biểu, người có công tại tỉnh Tây Ninh.

Bày tỏ vui mừng cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm thân ái gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Biểu dương tỉnh đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng trong thời gian qua, nổi bật quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, tốc độ tăng trưởng cao (9,52%), thu ngân sách tăng mạnh (đạt trên 52.000 tỷ đồng); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp – dịch vụ; đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, Tổng Bí thư nêu rõ, từ nay đến 2030 và xa hơn là đến 2045 có ý nghĩa bản lề đối với sự phát triển của đất nước.

chuc-tet-2.jpg

Trong tiến trình đó, Tây Ninh có vai trò rất quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của riêng tỉnh, mà còn đối với cả vùng và cả nước. Chính vì vậy với vị trí vừa là phên dậu vững chắc nơi biên cương, vừa là mắt xích chuyển tiếp chiến lược giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; vừa là địa bàn giữ gìn ổn định, hòa bình, hữu nghị, vừa là không gian phát triển mới về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế cửa khẩu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phát triển Tây Ninh mạnh mẽ, bền vững chính là góp phần củng cố thế trận quốc phòng – an ninh, mở rộng không gian phát triển kinh tế phía Nam và tăng cường hội nhập khu vực với tinh thần “hành động thần tốc, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ”.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tây Ninh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng công nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao. Phát triển các khu, cụm công nghiệp gắn với logistics; khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế cửa khẩu; từng bước hình thành chuỗi giá trị liên kết vùng, kết nối với thị trường Campuchia và ASEAN.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, địa phương tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử; và tập trung giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trên tuyến biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao nhiều phần quà Tết cho các gia đình người có công, gia đình chính sách trên địa bàn và trao quà tặng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tới đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân, máu xương cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trà Võ ở xã Thạnh Đức và dâng hương tại Khu di tích lịch sử văn hoá căn cứ Bầu Rong của Công an tỉnh Tây Ninh ở xã Long Thuận.

Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại TP Hồ Chí Minh - người con của Củ Chi đất thép thành đồng. Cố Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

