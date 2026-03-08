Hà Nội

Chính trị

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Điện Biên

Trong chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 8/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, sáng 8/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng, liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Tham gia Đoàn công tác có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Với lòng quả cảm, tinh thần anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt qua suốt 56 ngày đêm "khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn", các Anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"- "Một dấu mốc bằng vàng chói lọi" trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ vĩ đại, Người anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ vĩ đại, Người anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ vĩ đại, Người anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đã dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân; tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư".

Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Pháp, chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954, đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được xây dựng trên Di tích Đồi F - nằm liền sát về phía Đông Đồi A1, có nhiệm vụ quan trọng để Quân đội Việt Nam khống chế và là bàn đạp tấn công sang Đồi A1, nơi nhiều chiến sĩ Quân đội ta đã hy sinh tại ngọn đồi này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nghĩa trang Liệt sĩ A1 - nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 khoảng 100m về phía nam, là nơi yên nghỉ của 644 chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong không khí thành kính, thiêng liêng và đầy xúc động, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn công tác nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, các Anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.

Thủ tướng thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các Anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác nguyện tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; không ngừng rèn luyện, sống, chiến đấu, học tập và công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, quyết tâm đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

