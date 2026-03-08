TS Vũ Văn Tiến: 'Vai trò của phụ nữ trong công tác bầu cử rất quan trọng'

TS Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI nhấn mạnh như trên khi trao đổi về vai trò của phụ nữ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

TS Vũ Văn Tiến - Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, vai trò của phụ nữ trong công tác bầu cử vô cùng đặc biệt và quan trọng.

Những “đại sứ” tuyên truyền hiệu quả nhất

Theo ông Vũ Văn Tiến, phụ nữ trong công tác bầu cử, không chỉ với tư cách là những cử tri đông đảo mà còn là những "đại sứ" tuyên truyền hiệu quả nhất tại mỗi gia đình. Với đặc tính gần gũi, sâu sát và bền bỉ, chị em phụ nữ chính là những người trực tiếp lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân đến từng thành viên trong gia đình, từ người già đến lớp trẻ lần đầu đi bầu. Trong cộng đồng, các cán bộ hội phụ nữ tại cơ sở luôn là lực lượng nòng cốt trong việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để rà soát danh sách cử tri, đảm bảo không một ai bị bỏ sót quyền lợi chính đáng của mình.

Đồng thời, sức mạnh của phụ nữ còn nằm ở khả năng kết nối và tạo sự đồng thuận xã hội thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ. Họ không chỉ nhắc nhở nhau về lịch trình, địa điểm bỏ phiếu mà còn cùng nhau tìm hiểu, thảo luận về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Sự tham gia tích cực của phụ nữ giúp thông tin về bầu cử trở nên mềm mại, dễ tiếp nhận và thấm sâu vào đời sống thường nhật.

Đề cập đến vai trò của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong công tác tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tham gia bầu cử, ông Vũ Văn Tiến nhấn mạnh, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đã có những sáng kiến rất thiết thực và sinh động trong công tác tuyên truyền bầu cử.

Một trong những hình thức hiệu quả nhất là lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt định kỳ của chi hội, các câu lạc bộ phụ nữ, hay các hoạt động văn hóa - văn nghệ đầu xuân. Tại đây, các quy định khô khan của Luật Bầu cử được chị em chuyển tải thông qua các hình thức thảo luận, hỏi đáp trực quan hoặc các tiểu phẩm ngắn, giúp hội viên dễ hiểu và dễ nhớ.

Bên cạnh đó, Hội cũng đã tận dụng rất tốt ưu thế của các nhóm mạng xã hội để cung cấp thông tin kịp thời về danh sách niêm yết cử tri, tiểu sử ứng cử viên và các mốc thời gian quan trọng.

Đặc biệt, các cấp Hội còn chú trọng đến công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt là những người có uy tín trong cộng đồng. Sự kết hợp giữa truyền thông hiện đại và phương thức vận động trực tiếp "mềm hóa" các nội dung chính trị đã giúp phụ nữ trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao nhận thức cho hội viên mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực đến toàn thể cộng đồng cư dân tại địa phương.

Minh chứng hùng hồn cho bước tiến dài của bình đẳng giới tại Việt Nam

Về vị thế phụ nữ trong đời sống chính trị hiện nay, ông Vũ Văn Tiến dẫn minh chứng sinh động chính là con số 392 ứng cử viên nữ trong danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, chiếm tỷ lệ tới 45,37%. Đây là một tỷ lệ rất cao, khẳng định sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với năng lực của phái nữ.

Theo ông Vũ Văn Tiến, việc có tới 392 ứng cử viên nữ trong danh sách chính thức là một minh chứng hùng hồn cho bước tiến dài của bình đẳng giới tại Việt Nam. Điều đáng tự hào không chỉ nằm ở con số mà còn ở chất lượng và sự đa dạng vượt trội của các ứng cử viên. Chúng ta thấy một đội ngũ nữ trí thức hùng hậu với 45 nữ ứng cử viên có trình độ Tiến sĩ, thể hiện trí tuệ và năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách chuyên sâu. Sự xuất hiện của 23 ứng cử viên là lãnh đạo, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp với tổ chức đại diện cho quyền lợi giới.

Đặc biệt, danh sách còn ghi nhận 121 nữ ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, đảm bảo tiếng nói của phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc được vang lên tại nghị trường. Sự phát triển này còn mang tính kế thừa mạnh mẽ khi có tới 7 gương mặt nữ thuộc thế hệ 10X tham gia ứng cử. Đây là những người trẻ dám dấn thân, mang theo tư duy đổi mới và khát khao cống hiến của thế hệ tương lai.

Sự đa dạng từ các nữ trí thức, cán bộ hội đến những người trẻ tuổi và đại diện các dân tộc thiểu số phản ánh một môi trường chính trị cởi mở, minh bạch và thực sự dân chủ. Điều đó cho thấy Đảng và Nhà nước không chỉ tạo điều kiện về mặt cơ cấu mà còn thực sự tin tưởng vào bản lĩnh, trình độ của phụ nữ trong mọi lĩnh vực. Điều này chắc chắn sẽ mang lại những luồng gió mới, những góc nhìn đa chiều và nhân văn cho Quốc hội khóa XVI, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội đóng góp vào vận mệnh quốc gia không phân biệt giới tính hay lứa tuổi.

Ông Vũ Văn Tiến cho rằng, việc tỷ lệ nữ ứng cử viên đạt mức ấn tượng hơn 45% cũng là động lực mạnh mẽ để cử tri nữ cả nước hăng hái tham gia bỏ phiếu, gửi gắm niềm tin vào những người đại diện có thể hiểu và nói lên tiếng nói của giới mình. Có thể khẳng định, sự đồng lòng và nhiệt huyết của lực lượng phụ nữ chính là một trong những nhân tố quyết định để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Trước thềm ngày hội non sông 15/3, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Vũ Văn Tiến muốn gửi gắm đến cử tri cả nước, đặc biệt là chị em phụ nữ một thông điệp. Đó là: "Mỗi lá phiếu là một niềm tin, mỗi cử tri là một viên gạch xây dựng đất nước". Ngày 15/3/2026 tới đây là thời khắc để chúng ta thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng nhất của mình. Tôi mong muốn các bà, các chị và toàn thể cử tri hãy dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về chương trình hành động của các ứng cử viên để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Đừng coi việc đi bầu là một nghĩa vụ khô cứng, mà hãy coi đó là cơ hội để gửi gắm khát vọng về một cuộc sống ấm no, một thành phố hiện đại và một đất nước hùng cường”.

Ông Vũ Văn Tiến nhấn mạnh, đối với phụ nữ, không chỉ đi bầu cho riêng mình mà còn là người thắp lửa, cổ vũ tinh thần cho gia đình và hàng xóm cùng tham gia ngày hội toàn dân.

“Hãy để mỗi lá phiếu của chúng ta mang theo hơi thở của cuộc sống, sự liêm chính và trách nhiệm đến tận nghị trường Quốc hội. Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng pháp luật và tràn đầy khí thế, để sau ngày hội lớn này, niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố bằng những hành động và kết quả thiết thực từ những đại biểu mà chúng ta đã tin tưởng lựa chọn”, ông Vũ Văn Tiến nói và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả các tầng lớp phụ nữ trong cả nước nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3!