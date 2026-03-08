Hà Nội

Chính trị

Thủ tướng yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng

Thủ tướng yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng, đồng thời xác định đây cũng là cơ hội để chuyển đổi năng lượng xanh.

Thiên Tuấn

Chiều 7/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng năm 2026, các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Các đại biểu thống nhất đánh giá, thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột tại một số khu vực, đặc biệt là Trung Đông, tiếp tục leo thang, tác động trực tiếp đến vận tải biển, chuỗi cung ứng và giá năng lượng toàn cầu.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý sâu sắc về các vấn đề chính sách then chốt để Việt Nam đạt tăng trưởng từ 10% trong năm 2026, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

img1581-1772884485503227705484.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, cần đánh giá đúng diễn biến mới, tình hình căng thẳng hiện nay trên thế giới, tác động tới những vấn đề lớn: Năng lượng; điều hành kinh tế vĩ mô; sản xuất kinh doanh, sinh kế của người dân… Từ đó, nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, càng khó khăn, thách thức càng phải giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh, sâu sát, kịp thời và có tư duy, cách tiếp cận, phương pháp luận đúng, phù hợp để xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái.

Đồng thời, vừa có giải pháp trước mắt, vừa có giải pháp lâu dài; vừa có giải pháp vĩ mô, vừa có giải pháp vi mô; vừa huy động nguồn nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, kết hợp với ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Về năng lượng, Thủ tướng yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng; đồng thời xác định đây cũng là cơ hội để chuyển đổi năng lượng xanh, khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô; đặc biệt chú trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

Về tự chủ chiến lược, theo Thủ tướng, cần phấn đấu tự chủ về năng lượng, tự chủ về nguồn lực quốc gia, từ đó phân cấp, phân quyền cho các địa phương.

Hoàn thiện, khởi công hơn 4.000 km cao tốc

Đến nay cả nước đã hoàn thành và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc; riêng 3.345 km đã hoàn thành, vượt mục tiêu 3.000 km đề ra.

Sáng 5/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo, kết nối trực tuyến với 27 tỉnh, thành phố.

img1391-1772678466887202357268.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp Phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Từ lá phiếu đến sức mạnh quản trị quốc gia

Từ lá phiếu đến sức mạnh quản trị quốc gia

Lá phiếu bầu cử nhỏ bé nhưng mang trọng trách lớn lao. Đó là niềm tin vào tương lai, là kỳ vọng về một nền quản trị hiện đại, liêm chính và hành động; là khát vọng xây dựng một đất nước phát triển nhanh, bền vững và hùng cường.