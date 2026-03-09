TS Vũ Văn Tiến: 'Mỗi phiếu bầu không chỉ là quyền lợi, còn là trách nhiệm với vận mệnh quốc gia'

Theo TS Vũ Văn Tiến, sự kết nối giữa ý chí cử tri và khát vọng của người ứng cử, ngày 15/3/2026 thành một dấu mốc chính trị tràn đầy niềm vui và sự đoàn kết.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3.

TS Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026 mà còn là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ quản trị mới.

TS Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đây là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển đầy kỳ vọng sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong bối cảnh yêu cầu cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi và thúc đẩy phát triển bền vững đang trở nên cấp thiết, cuộc bầu cử lần này mang theo sứ mệnh củng cố niềm tin của nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho những quyết sách chiến lược trong tương lai.

Theo TS Vũ Văn Tiến, đây thực sự là ngày hội của toàn dân, nơi quyền làm chủ của nhân dân được cụ thể hóa qua việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, có đức, có tài để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri cả nước.

Sự kiện này còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định sức mạnh của hệ thống chính trị trong việc huy động nguồn lực con người để đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử sẽ là minh chứng cho tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nơi mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đối với vận mệnh quốc gia.

Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến cho biết, với vai trò nòng cốt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai một chiến lược tuyên truyền toàn diện, đa dạng và sát thực tiễn. “Chúng tôi xác định rằng tuyên truyền không chỉ là phổ biến quy định mà phải là quá trình đối thoại, lắng nghe để tạo sự đồng thuận xã hội”, ông Vũ Văn Tiến nói.

Hiện nay, hệ thống Mặt trận đang tập trung cao độ vào việc lồng ghép nội dung bầu cử vào các hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại cơ sở như họp thôn, tổ dân phố, hay các buổi sinh hoạt văn hóa, thể thao.

Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc phát huy hệ thống loa truyền thanh cơ sở tại vùng nông thôn, miền núi, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trực quan qua băng rôn, khẩu hiệu tại các khu dân cư để tạo không khí rộn ràng của ngày hội lớn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, công tác tuyên truyền đã có những bước tiến mới bằng việc tận dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook và Youtube để lan tỏa thông tin chính thống một cách nhanh chóng, minh bạch.

Đồng thời, Mặt trận phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để xây dựng các tuyến bài, video ngắn và hình ảnh đồ họa trực quan giúp cử tri dễ dàng nắm bắt tiêu chuẩn đại biểu và quy trình bầu cử.

Bên cạnh đó, các hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức bài bản để người ứng cử trình bày chương trình hành động, giúp nhân dân có căn cứ xác đáng để "chọn mặt gửi vàng". Mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu làm cho mỗi người dân nhận thức sâu sắc rằng việc đi bầu cử là đóng góp sức mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của lòng dân, theo ông Vũ Văn Tiến, yếu tố then chốt nhất chính là xây dựng được tâm thế tự nguyện và niềm tin tuyệt đối của cử tri. Điều này chỉ có được khi công tác chuẩn bị diễn ra thực chất, minh bạch và tôn trọng tối đa quyền làm chủ của nhân dân.

“Chúng tôi quan niệm rằng, nếu Trung ương là nơi định hướng thì cơ sở chính là "mạch nguồn" để nuôi dưỡng khí thế bầu cử. Khi mỗi cuộc họp thôn, khu phố trở thành một diễn đàn dân chủ, nơi người dân được trao đổi cởi mở về những người đại diện cho mình, thì lúc đó tinh thần ngày hội mới thực sự lan tỏa”, ông Vũ Văn Tiến nhấn mạnh.

Theo ông Vũ Văn Tiến, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ các tổ chức thành viên đến những người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng bản, sẽ tạo ra một sức mạnh cộng hưởng to lớn. Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời các khiếu nại, kiến nghị của nhân dân là vô cùng quan trọng để bảo vệ tính công bằng của cuộc bầu cử.

“Khi người dân thấy được sự cầu thị, minh bạch từ phía các cơ quan tổ chức và thấy được trách nhiệm, bản lĩnh của các ứng cử viên thông qua các chương trình hành động cụ thể, họ sẽ đi bầu với sự háo hức và kỳ vọng thực sự. Chính sự kết nối giữa ý chí của cử tri và khát vọng của người ứng cử sẽ biến ngày 15/3/2026 thành một dấu mốc chính trị tràn đầy niềm vui và sự đoàn kết”, ông Vũ Văn Tiến khẳng định.