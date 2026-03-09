Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nâng Lễ hội Hoa Ban lên tầm quốc gia

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cần có chiến lược đẩy mạnh quảng bá và nâng tầm thương hiệu Lễ hội Hoa Ban hằng năm.

Tối 8/3, Lễ hội Hoa Ban năm 2026 với chủ đề “Hoa Ban - Khát vọng Điện Biên”, chính thức khai mạc tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, Điện Biên là vùng đất kết tinh của lịch sử, văn hóa và thiên nhiên độc đáo. Mảnh đất này ghi dấu Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Điện Biên cũng sở hữu nhiều danh thắng nổi tiếng như thung lũng Mường Thanh, rừng Mường Phăng, các di tích Him Lam, Hồng Cúm, cùng những bản làng đậm đà bản sắc của 19 dân tộc anh em.

Hoa ban đã trở thành biểu tượng của núi rừng Tây Bắc, tượng trưng cho sự tinh khiết, thủy chung và khát vọng vươn lên của con người Điện Biên. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa gắn với du lịch, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW, tỉnh Điện Biên đã và đang nỗ lực xây dựng, định vị hình ảnh là “Điểm đến lịch sử, bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc và thiên nhiên kỳ vĩ”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Tỉnh Điện Biên xác định du lịch là một trong những động lực quan trọng; là ngành kinh tế mũi nhọn. Điện Biên cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng, nhất là cao tốc; các điểm đến du lịch như công viên chủ đề về Hoa Ban; các bản du lịch cộng đồng và nâng cấp dịch vụ du lịch...

Phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của Điện Biên mà còn là ngày hội chung của đồng bào các dân tộc Tây Bắc; hòa quyện với không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

"Cả nước vì Điện Biên - Tây Bắc và Điện Biên - Tây Bắc vì cả nước"

Để tỉnh Điện Biên, phát triển hơn trong giai đoạn mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Điện Biên tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

Một là, tập trung quán triệt, thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, 9 nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 11-NQ/TW về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; xác định rõ sự phát triển của Điện Biên gắn chặt với sự phát triển chung của vùng Tây Bắc – là động lực phát triển và vành đai chiến lược vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc; với Điện Biên là một trung tâm kết nối kinh tế, văn hóa, xã hội của cả vùng.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng phát biểu khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2026. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Hai là, thực hiện quyết liệt các giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cùng các tỉnh Tây Bắc đóng góp cho tăng trưởng chung của cả nước. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, nhất là dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng; cơ cấu lại cây trồng phù hợp các ngành nông nghiệp cho giá trị gia tăng cao như cây cà-phê, mắc-ca; khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển điện gió, điện mặt trời; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực.

Ba là, triển khai hiệu quả Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tập trung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở khai thác nền văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc vùng Tây Bắc và lợi thế thiên nhiên tươi đẹp, lịch sử hào hùng của Điện Biên. Có chiến lược đẩy mạnh quảng bá và nâng tầm thương hiệu hằng năm trở thành “điểm đến” văn hóa mang tầm vóc quốc gia và vươn tầm quốc tế.

Bốn là, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; chú trọng phát triển sinh kế, tạo việc làm, thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa với tinh thần “Điện Biên nỗ lực tự đứng lên thoát nghèo”; thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia.

Năm là, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; trong đó lưu ý xác định rõ phát triển Điện Biên, Tây Bắc không chỉ có ý nghĩa quan trọng về kinh tế-xã hội, mà còn là nhiệm vụ chiến lược về quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững của đất nước.

Lễ hội Hoa Ban 2026 khai mạc tối 8/3 với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tỉnh Điện Biên thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là xây dựng các cơ chế, chính sách tạo đột phá trong huy động nguồn lực, quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng, bảo tồn di sản và phát triển văn hóa-du lịch bền vững; thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư đồng hành cùng Điện Biên và cả vùng Tây Bắc theo tinh thần “cả nước vì Điện Biên-Tây Bắc và Điện Biên-Tây Bắc vì cả nước”.