Chính trị

Công tác nhân sự do Thủ tướng quyết định tuần qua

Thủ tướng quyết định phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Thiên Tuấn

Tuần qua từ ngày 2–7/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021–2026; đồng thời phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026.

Tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 7/3/2026, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021–2026.

Trước đó, ngày 4/3/2026, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với 100% số phiếu tán thành.

0438dt11620251250bi-thu1-17728972024371443880610.jpg
ông Trần Huy Tuấn.

Cùng ngày, tại Quyết định số 387/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021–2026 đối với ông Trần Huy Tuấn. Trước đó, ngày 2/3/2026, ông Trần Huy Tuấn được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025–2030 với 100% phiếu.

Theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 2/3/2026 do Nguyễn Hòa Bình ký, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM ngày 6/2/2026, ông Nguyễn Văn Dũng đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021–2026.

