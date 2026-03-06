Bà Bùi Thị Minh Hoài cam kết hành động vì Nhân dân

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, mọi ý kiến đóng góp dù là nhỏ nhất sẽ được ghi nhận và tập hợp đầy đủ để báo cáo trước Quốc hội.

Sáng 6/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng cử viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị bầu cử số 05 đã tiếp xúc cử tri trực tiếp tại UBND phường Hòa Bình và trực tuyến tại một số điểm cầu của tỉnh Phú Thọ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng viên chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe chương trình hành động của ứng cử viên, cử tri phường Hòa Bình bày tỏ sự đồng tình và ấn tượng với những cam kết mà các ứng cử viên đã đề ra. Đặc biệt là ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh tới việc quan tâm xây dựng các chính sách phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội; triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và tăng cường vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Bà Huyền Sâm, cử tri tổ dân phố số 10, phường Hòa Bình bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri; đồng thời cho biết, qua nghiên cứu tiểu sử cũng như nghe chương trình hành động của từng ứng cử viên, cử tri thấy rất yên tâm và tin tưởng.

Theo bà Sâm, 5 ứng cử viên lần này đều có cơ cấu khá toàn diện, gồm có lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến đại diện trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và đời sống xã hội. Điều đó giúp cử tri thêm tin tưởng khi lựa chọn những người tiêu biểu, đủ năng lực và uy tín để trao gửi niềm tin, kỳ vọng của mình trong ngày hội bầu cử sắp tới.

Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Bà Sâm cũng cho biết, sau sáp nhập, phường Hòa Bình được xem là “siêu phường” với diện tích khoảng 89 km², trở thành một trong những trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ. Bên cạnh niềm tự hào về một đô thị đang phát triển, với dòng sông Đà uốn lượn như dải lụa giữa lòng thành phố, người dân địa phương cũng đặt nhiều kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới.

“Từ thực tiễn đó, cử tri kiến nghị Quốc hội, HĐND tỉnh cùng các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm. Đây được xem là điều kiện quan trọng để phường Hòa Bình phát huy vai trò vùng lõi phát triển của tỉnh, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho từng hộ gia đình, từng người dân”, bà Sâm gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình.

Quang cảnh Hội nghị.

Cử tri tham dự Hội nghị.

Đại diện cử tri phường Kỳ Sơn bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi được lắng nghe chương trình hành động và tiểu sử của các ứng cử viên. “Qua nghiên cứu, cử tri nhận thấy chương trình hành động được xây dựng khá sát với thực tiễn địa phương. Chúng tôi mong muốn thời gian tới, các ứng cử viên quan tâm thúc đẩy hoàn thiện chính sách về giáo dục, y tế, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở khu vực nông thôn, bởi hiện nay, khoảng cách phát triển giữa khu vực đô thị và nông thôn vẫn còn khá lớn”, cử tri phường Kỳ Sơn bày tỏ.

Cử tri Phạm Quốc Trung, phường Hòa Bình cũng bày tỏ vinh dự khi được tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ông cho biết, cử tri địa phương kỳ vọng và tin tưởng rằng nếu trúng cử, các ứng viên đại biểu Quốc hội sẽ thực sự là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội và các cơ quan chức năng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, đồng thời thực hiện đầy đủ những cam kết trong chương trình hành động đã đề ra.

Trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, đây chính là nguồn động lực và sự trao gửi niềm tin vô giá đối với các ứng cử viên. Mọi ý kiến đóng góp dù là nhỏ nhất cũng sẽ được ghi nhận và tập hợp đầy đủ để báo cáo trước Quốc hội.

Chia sẻ với cử tri về chủ trương lớn trong việc sắp xếp bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết, với bộ máy của 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đã tạo ra dư địa phát triển mới cho đất nước, bởi khi quy mô diện tích và dân số lớn hơn, nguồn lực sẽ được tập trung mạnh mẽ hơn, giúp đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững và vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Giải đáp băn khoăn của cử tri về việc sau khi hợp nhất, vùng sâu, vùng xa có tiếp tục được quan tâm đầu tư, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, mục tiêu cao nhất của Đảng và Nhà nước là đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; cơ sở hạ tầng từ thôn bản đến các xã, phường sẽ tiếp tục được đầu tư để phục vụ sản xuất, kinh doanh; Các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn sẽ là ưu tiên hàng đầu để các em có cuộc sống ổn định và gắn bó xây dựng quê hương.

Một vấn đề khác được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề cập đó là quan tâm hơn nữa tới chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở - những người gần dân, sát dân nhất có đủ điều kiện để cống hiến và phục vụ nhân dân một cách tốt hơn.

Kết thúc buổi tiếp xúc, thay mặt các ứng cử viên Tổ bầu cử số 05, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định và bày tỏ sự tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm và sự lựa chọn sáng suốt của cử tri, những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thực sự là những đại biểu tiêu biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân, góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng vững mạnh vì mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.