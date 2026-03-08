Bà Nguyễn Quỳnh Liên cam kết thực hiện trọn vẹn vai trò “cầu nối” giữa cử tri và Quốc hội

Ngày 7/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 7 với cử tri các xã Vĩnh Phong và Vĩnh Bình.

Đơn vị bầu cử số 7 bao gồm các ứng cử viên có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm công tác đa dạng. Trong đó, bà Nguyễn Quỳnh Liên nổi bật với vai trò là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật. Cùng ứng cử với bà còn có ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang; bà Nguyễn Ngọc Duy Lam, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ I, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo và bà Huỳnh Kim Minh Tâm, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Trình bày chương trình hành động trước đông đảo cử tri, bà Nguyễn Quỳnh Liên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Trọng tâm hành động của bà là luôn duy trì tinh thần gần dân, sát dân để nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, từ đó chuyển tải chính xác đến các cơ quan chức năng. Bà nhấn mạnh rằng đại biểu Quốc hội không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe mà phải có trách nhiệm theo dõi, giám sát đến cùng quá trình giải quyết kiến nghị của người dân.

Quang cảnh hội nghị tại xã Vĩnh Phong.

Trong không khí dân chủ của hội nghị, cử tri địa phương đã thẳng thắn nêu lên nhiều vấn đề dân sinh bức thiết. Cử tri Lê Văn Út và cử tri Phạm Hùng Em đã kiến nghị về các chính sách đền ơn đáp nghĩa, cụ thể là chế độ xây dựng nhà tình nghĩa cho người thân thờ cúng liệt sĩ không có vợ con.

Bên cạnh đó, các vấn đề về hạ tầng giao thông nông thôn, thủ tục đất đai, đầu tư thiết bị y tế và đặc biệt là bài toán "được mùa mất giá" của nông sản cũng được cử tri gửi gắm tới các ứng cử viên. Cử tri xã Vĩnh Phong đặc biệt mong muốn sớm có cụm công nghiệp tại địa phương để giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn.

Quang cảnh hội nghị tại xã Vĩnh Bình.

Thay mặt các ứng cử viên phản hồi các ý kiến này, bà Nguyễn Quỳnh Liên khẳng định mọi kiến nghị của cử tri sẽ được ghi nhận và tổng hợp nghiêm túc để chuyển đến các cấp thẩm quyền. Bà làm rõ rằng đại biểu Quốc hội có trách nhiệm duy trì tiếp xúc cử tri định kỳ và theo chuyên đề để lắng nghe đa chiều. Với kinh nghiệm dày dặn công tác tại Trung ương, bà Liên cam kết sẽ phát huy vai trò cầu nối hiệu quả, đưa tiếng nói của cử tri An Giang tới các bộ, ngành Trung ương, góp phần tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Kết thúc hội nghị, bà Nguyễn Quỳnh Liên một lần nữa khẳng định sự kiên định trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân thông qua hệ thống MTTQ và các diễn đàn của Quốc hội. Sự sâu sát và am hiểu pháp lý của bà đã tạo được niềm tin lớn đối với cử tri các xã Vĩnh Phong và Vĩnh Bình trong kỳ bầu cử quan trọng này.