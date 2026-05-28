Thành ủy TP HCM cho ý kiến việc thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước.

Chiều 28/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đã có thông cáo báo chí về Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng cùng ngày.

Trong phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Thành phố thực hiện trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhằm tạo điều kiện để báo chí phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền.

Ông Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Trần Lưu Quang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến đối với các tờ trình về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới và về dự thảo Đề án, quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, ông Trần Lưu Quang cho biết, việc xây dựng dự án Luật này là đòi hỏi cấp bách để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay. Ông Quang đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi; bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương và yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, ông Quang đánh giá chương trình hành động xác định rất rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, có thời gian hoàn thành, có phân công phân nhiệm, đặc biệt là có cơ chế kiểm soát cụ thể, bảo đảm chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Đi cùng với đó là theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo thời gian thực, gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển…

Tăng cường phối hợp truyền thông, Lâm Đồng ký kết với 29 cơ quan báo chí

Việc tỉnh Lâm Đồng ký hợp tác truyền thông với 29 cơ quan báo chí, trong đó có Báo Tri thức và Cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin.

Chiều 9/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với 29 cơ quan báo chí có phóng viên, văn phòng thường trú đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.
Chính trị

Nhiều chính sách mới trong Luật Báo chí sửa đổi năm 2026

Luật Báo chí (sửa đổi) có những điểm mới cơ bản như: Xác định rõ các loại hình báo chí trong bối cảnh mới; Bổ sung các chính sách phát triển báo chí...

Sáng 10/12, Quốc hội chính thức thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) với đại đa số đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Trước khi Luật Báo chí (sửa đổi) được thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đã trình bày báo cáo tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật.

Chính trị

Đề nghị luật hóa cơ chế chia sẻ doanh thu khi mạng xã hội khai thác nội dung báo chí

Một bộ phận tổ chức, cá nhân không phải cơ quan báo chí liên tục trích dẫn, đăng lại nội dung từ các bài báo chính thống nhằm tạo doanh thu quảng cáo.

Chiều 24/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi), nhiều đại biểu quan tâm đến quy định về nguồn thu của cơ quan báo chí và tình trạng các trang mạng xã hội sử dụng thông tin báo chí để thu lợi.

ĐẢM BẢO NGUỒN THU HỢP PHÁP CHO BÁO CHÍ TỰ CHỦ

Trưa 28/5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.

