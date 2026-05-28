Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Trưa 28/5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.

Theo Nguyễn Hồng Điệp/TTXVN
van-kien.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao văn kiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các văn kiện hợp tác gồm: Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031; Công hàm thông báo Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Thái Lan sẽ kế thừa chức năng nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ trước đây và tiếp tục thực hiện Hiệp định đã ký với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Dự án Trung tâm bảo trì, sửa chữa, vận hành giữa Vietjet với Cơ quan Hành lang kinh tế phía Đông, Thái Lan; Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Hành chính và Quản trị Công (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và Đại học Khon Kaen, Thái Lan.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng ấn nút khai trương Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan.

Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam tượng trưng cho hành trình cùng phát triển và quan hệ đối tác bền vững. Số "5" được thiết kế với những đường cong năng động, thể hiện sự chuyển động và động lực, phản ánh năng lượng sôi nổi của Việt Nam và sự nỗ lực không ngừng hướng tới sự phát triển trong tương lai. Số "0" được thể hiện bằng hình tròn, tượng trưng cho sự ổn định, cân bằng và nền tảng vững chắc. Hình tròn phản ánh sự thống nhất và hài hòa làm nền tảng cho mối quan hệ giữa hai quốc gia. Bảng màu thiết kế sử dụng màu sắc quốc kỳ của cả hai nước (đỏ, xanh lam, trắng và vàng) được kết hợp liền mạch để thể hiện sự hợp tác chặt chẽ. Số "50" cũng tượng trưng cho nửa thế kỷ hợp tác, hướng tới thúc đẩy cả hai quốc gia phát triển thịnh vượng.

van-kien-2.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao Công hàm thông báo Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Thái Lan sẽ kế thừa chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ trước đây và tiếp tục thực hiện Hiệp định đã ký với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
van-kien-3.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Hành chính và Quản trị Công (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và Đại học Khon Kaen (KKU) của Thái Lan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
van-kien-4.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Dự án Trung tâm bảo trì, sửa chữa, vận hành giữa hãng hãng không VietjetAir của VIệt Nam với Cơ quan Hành lang kinh tế phía Đông (Thái Lan). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á, có mối quan hệ hữu nghị lâu đời. Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/8/1976, đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu. Hai nước duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Đây chính là nền tảng vững chắc, quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên ngày càng sâu sắc, tin cậy ở tất cả các cấp, trên tất cả các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp, địa phương và giao lưu nhân dân.

Trong chặng đường 50 năm lịch sử đã qua, quan hệ Việt Nam và Thái Lan đã có những bước phát triển theo hướng đi lên và ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Ngày nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực đúng như khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

#Việt Nam-Thái Lan #hợp tác #quan hệ đối tác #đối tác chiến lược #50 năm hợp tác #Tổng Bí thư thăm Thái Lan

Bài liên quan

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bangkok tiếp tục chương trình thăm chính thức Thái Lan

Chiều nay (27/05) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay Quốc tế Don Mueng, tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm chính thức Thái Lan.

Với 21 loạt đại bác chào mừng, đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn tại sân bay có Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nilprapunt, Bộ trưởng Phụ trách Văn phòng Thủ tướng Karom Polpornklang, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Chiều nay tại Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam và gần 600 kiều bào tại Thái Lan, Lào.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Thái Lan, chiều nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang cùng tham dự cuộc gặp. Nhóm phóng viên Văn Hiếu – Ngọc Diệp đưa tin từ Udon Thani.

Một số hình ảnh:

Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Chiều 27/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan). (Ảnh: TTXVN)

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Trưa 28/5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Các chuyên gia cảnh báo tin giả và thông tin xấu độc trên không gian mạng đang tác động mạnh đến nhận thức xã hội, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh cần kết hợp giữa hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ và lan tỏa thông tin tích cực để ngăn chặn hiệu quả.