Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bangkok tiếp tục chương trình thăm chính thức Thái Lan

Chiều nay (27/05) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay Quốc tế Don Mueng, tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm chính thức Thái Lan.

Theo Ngọc Diệp-Văn Hiếu/VOV

Với 21 loạt đại bác chào mừng, đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn tại sân bay có Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nilprapunt, Bộ trưởng Phụ trách Văn phòng Thủ tướng Karom Polpornklang, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Theo chương trình tối nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có buổi tiếp lãnh đạo TCC Group của Thái Lan.

Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm; hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo cấp cao của Thái Lan để trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới. Trong dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan; chứng kiến lễ ký kết trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa hai nước…

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan lần này là một trong những điểm nhấn quan trọng của lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa hai nước, là cơ hội để tái khẳng định mối tin cậy chính trị giữa hai bên và mở ra một chương mới trong quan hệ Thái Lan - Việt Nam.

21 loạt đại bác vang lên là nghi thức đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn cấp cao của Việt Nam.
21 loạt đại bác vang lên là nghi thức đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn cấp cao của Việt Nam.

Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt gần 24 tỷ USD và đang trên đà đạt mục tiêu 25 tỷ USD.

vov.vn
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-toi-bangkok-tiep-tuc-chuong-trinh-tham-chinh-thuc-thai-lan-post1295514.vov
#Tổng Bí thư #Tổng Bí thư #Chủ tịch nước #Tô Lâm #Thái Lan #quan hệ Việt Nam- Thái Lan

Bài liên quan

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Chiều nay tại Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam và gần 600 kiều bào tại Thái Lan, Lào.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Thái Lan, chiều nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang cùng tham dự cuộc gặp. Nhóm phóng viên Văn Hiếu – Ngọc Diệp đưa tin từ Udon Thani.

Một số hình ảnh:

Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Chiều 27/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan). (Ảnh: TTXVN)

Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng

Sáng nay (20/05) tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm đánh giá nguồn lực phục vụ phát triển đất nước gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, Việt Nam không thiếu tiềm năng, không thiếu nguồn lực, vấn đề căn bản là cơ chế quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng và phát huy nguồn lực còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới; chính vì vậy nhận thức chung chúng ta cần xác định là nếu nguồn lực không được kiểm kê đầy đủ, không được khơi thông kịp thời, không được phân bổ đúng trọng tâm, không được sử dụng hiệu quả, không được đo bằng năng suất và kết quả đầu ra, thì dù tiềm năng lớn đến đâu cũng không thể tự trở thành động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm đánh giá các nguồn lực phục vụ quá trình phát triển Đất nước trong thời gian tới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm đánh giá các nguồn lực phục vụ quá trình phát triển Đất nước trong thời gian tới
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Các chuyên gia cảnh báo tin giả và thông tin xấu độc trên không gian mạng đang tác động mạnh đến nhận thức xã hội, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh cần kết hợp giữa hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ và lan tỏa thông tin tích cực để ngăn chặn hiệu quả.