Tổn thương gan, phổi chỉ từ nốt loét nhỏ do mò đốt

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sốt mò có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi, suy gan, suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Thúy Nga

Khoa Nội Tổng hợp và Bệnh nhiệt đới – Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa điều trị cho một bệnh nhân nữ, 57 tuổi, trú tại xã Phú Khê (Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, rét run, đau nhức toàn thân kèm ho nhiều.

4 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, cơ thể mệt mỏi, đã tự điều trị tại nhà nhưng các triệu chứng ngày càng nặng hơn nên gia đình đưa đến Trung tâm khám bệnh.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân: Sốt cao trên 39°C, mệt mỏi nhiều; Môi khô, mắt trũng, lưỡi bẩn – dấu hiệu mất nước và nhiễm trùng.

Đặc biệt, tại mặt ngoài đùi phải có vết loét nhỏ kích thước khoảng 5x3mm, viền đỏ, trung tâm đóng vảy tiết. Đây là dấu hiệu điển hình của sốt mò – bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra, lây truyền qua ấu trùng mò.

sot-mo.jpg
Nốt mò đốt đặc trưng trên đùi bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả cận lâm sàng cho thấy: Xét nghiệm máu ghi nhận men gan (AST, ALT) tăng cao, cho thấy tổn thương tế bào gan; Chụp cắt lớp vi tính ghi nhận tổn thương viêm thùy dưới phổi hai bên. Bệnh nhân được chẩn đoán: Sốt mò có biến chứng viêm phổi, kèm rối loạn chức năng gan, được điều trị tích cực theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Sau 2 ngày điều trị bệnh nhân hết sốt, men gan giảm dần, tình trạng hô hấp ổn định, toàn trạng cải thiện rõ rệt, người bệnh tiếp tục được theo dõi điều trị tại Khoa Nội Tổng hợp.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Nội Tổng hợp cho biết: “Sốt mò là bệnh dễ bị bỏ sót do triệu chứng ban đầu không đặc hiệu, dễ nhầm với sốt virus hoặc các bệnh nhiễm trùng khác. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi, suy gan, suy đa tạng, thậm chí tử vong”.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Phong khuyến cáo người dân:

- Khi có biểu hiện sốt kéo dài, đặc biệt kèm đau nhức, ho, mệt mỏi cần đi khám sớm.

- Chú ý kiểm tra kỹ trên da, nhất là vùng kín, bẹn, đùi, nách… để phát hiện vết loét đặc trưng.

- Sử dụng quần áo bảo hộ khi lao động ngoài đồng, khu vực có nhiều cỏ rậm.

- Không tự ý điều trị kéo dài tại nhà khi triệu chứng không thuyên giảm, nên đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: 72 giờ kinh hoàng tại eo biển Hormuz: Giá dầu quay xe, 20.000 thủy thủ mắc kẹt

#Bệnh sốt mò truyền nhiễm #Biến chứng viêm phổi và suy gan #Triệu chứng và chẩn đoán sốt mò #Phòng ngừa bệnh sốt mò #Chẩn đoán phân biệt sốt virus #Điều trị bệnh sốt mò kịp thời

Bệnh nhân 81 tuổi viêm phổi, tổn thương gan vì sốt mò

Người dân cần cảnh giác với sốt mò, loại bệnh truyền nhiễm dễ bị bỏ sót.

Bệnh nhân T.T.K (Phú Thọ), 81 tuổi, có tiền sử đái tháo đường type 2, khởi phát bệnh với sốt cao liên tục 39–40°C, kèm đau đầu, mệt mỏi, chán ăn. Trên da xuất hiện ban rải rác vùng lưng, sốt đáp ứng kém với thuốc hạ sốt và kháng sinh thông thường. Bệnh nhân tự điều trị tại nhà nhiều ngày nhưng không cải thiện.

Sau 5 ngày, người bệnh được đưa đến cơ sở y tế địa phương thăm khám. Mặc dù được điều trị tích cực, tình trạng vẫn không tiến triển, bệnh nhân tiếp tục sốt dai dẳng, đau đầu kéo dài, rối loạn tri giác, mê sảng về đêm, ăn uống kém. Bệnh diễn tiến âm thầm nhưng nặng dần, đến ngày thứ 9, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Căn bệnh nguy hiểm gây nhiễm khuẩn huyết từ vết cắn nhỏ của mò

Sốt mò điều trị chậm trễ có thể gây ra biến chứng nặng như viêm phổi, viêm cơ tim, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, thậm chí tử vong.

Trong thời gian vừa qua, Khoa Bệnh lây đường máu (A4-A), Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận một số ca bệnh nhập viện với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết. Khi thăm khám các bác sĩ phát hiện vết loét đặc trưng của sốt mò.

Nguy kịch vì sốt cao không ngờ mò đốt

Cứu sống hai bệnh nhân nguy kịch do sốt mò

Sốt mò hoàn toàn có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả, song do triệu chứng không điển hình, bệnh dễ bị bỏ sót.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cứu sống hai bệnh nhân sốt mò trong tình trạng nguy kịch. Các trường hợp này cho thấy, dù là bệnh dễ điều trị, sốt mò vẫn có thể đe dọa tính mạng nếu bị bỏ sót.

Viêm phổi, viêm màng não nguy kịch từ một vết đốt

