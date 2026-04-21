Tổn thương gan, phổi chỉ từ nốt loét nhỏ do mò đốt

Khoa Nội Tổng hợp và Bệnh nhiệt đới – Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa điều trị cho một bệnh nhân nữ, 57 tuổi, trú tại xã Phú Khê (Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, rét run, đau nhức toàn thân kèm ho nhiều.

4 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, cơ thể mệt mỏi, đã tự điều trị tại nhà nhưng các triệu chứng ngày càng nặng hơn nên gia đình đưa đến Trung tâm khám bệnh.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân: Sốt cao trên 39°C, mệt mỏi nhiều; Môi khô, mắt trũng, lưỡi bẩn – dấu hiệu mất nước và nhiễm trùng.

Đặc biệt, tại mặt ngoài đùi phải có vết loét nhỏ kích thước khoảng 5x3mm, viền đỏ, trung tâm đóng vảy tiết. Đây là dấu hiệu điển hình của sốt mò – bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra, lây truyền qua ấu trùng mò.

Nốt mò đốt đặc trưng trên đùi bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả cận lâm sàng cho thấy: Xét nghiệm máu ghi nhận men gan (AST, ALT) tăng cao, cho thấy tổn thương tế bào gan; Chụp cắt lớp vi tính ghi nhận tổn thương viêm thùy dưới phổi hai bên. Bệnh nhân được chẩn đoán: Sốt mò có biến chứng viêm phổi, kèm rối loạn chức năng gan, được điều trị tích cực theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Sau 2 ngày điều trị bệnh nhân hết sốt, men gan giảm dần, tình trạng hô hấp ổn định, toàn trạng cải thiện rõ rệt, người bệnh tiếp tục được theo dõi điều trị tại Khoa Nội Tổng hợp.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Nội Tổng hợp cho biết: “Sốt mò là bệnh dễ bị bỏ sót do triệu chứng ban đầu không đặc hiệu, dễ nhầm với sốt virus hoặc các bệnh nhiễm trùng khác. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi, suy gan, suy đa tạng, thậm chí tử vong”.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Phong khuyến cáo người dân:

- Khi có biểu hiện sốt kéo dài, đặc biệt kèm đau nhức, ho, mệt mỏi cần đi khám sớm.

- Chú ý kiểm tra kỹ trên da, nhất là vùng kín, bẹn, đùi, nách… để phát hiện vết loét đặc trưng.

- Sử dụng quần áo bảo hộ khi lao động ngoài đồng, khu vực có nhiều cỏ rậm.

- Không tự ý điều trị kéo dài tại nhà khi triệu chứng không thuyên giảm, nên đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

