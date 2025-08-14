Toàn cảnh biệt thự 30 tỷ của danh hài Thúy Nga tại Mỹ

Sau khi sửa sang lại, biệt thự của danh hài Thúy Nga nổi bật với sân vườn rộng rãi, đẹp nên thơ, nhiều cây xanh và hoa.
Quỳnh Kool đóng Trúc Lam trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, còn diễn viên ở bản gốc là Mao Hiểu Đồng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất nhiệt huyết trong công việc, hạnh phúc bên gia đình và biết cách mua sắm hiệu quả.
Kết hợp công nghệ và thiên văn học để giải mã tín hiệu từ vũ trụ, chương trình SETI là nỗ lực khoa học lớn nhất nhằm tìm kiếm sự sống thông minh ngoài Trái Đất.
Được mệnh danh là "búp bê sống", Lilly Luta khoe trọn nhan sắc ngày càng thăng hạng, mĩ miều như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Mới đây, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã khiến mạng xã hội dậy sóng với bộ ảnh đi biển "Summer Vibes" đầy cuốn hút.
Griffin là sinh vật huyền thoại kết hợp đặc điểm của đại bàng và sư tử, là biểu tượng cho sức mạnh, trí tuệ và sự cao quý trong nhiều nền văn hóa cổ đại.
Cầy móc cua (Herpestes urva) là một loài thú nhỏ nhanh nhẹn và thông minh, sở hữu những tập tính độc đáo đáng ngạc nhiên.
Mới đây, hot girl đến từ Đồng Nai - Phan Thị Bảo Trân khiến netizen không khỏi xuýt xoa trước những hình ảnh khoe trọn vóc dáng gợi cảm trong trang phục bó sát.
Vũ Cát Tường và Bí Đỏ thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau đám cưới vào tháng 2/2025.
Trận Issus năm 333 TCN là một trong những cuộc đối đầu quyết định giữa Alexander Đại đế và vua Ba Tư Darius III, làm thay đổi cục diện thế giới cổ đại.
Gần 13.000 năm trước, một mảnh sao chổi khổng lồ đã phát nổ trên bầu trời Louisiana (Mỹ). Sự kiện này được cho là đã "xóa sổ" một nền văn minh tiên tiến.
Ra mắt tháng 4/2025, Steel Hunters sắp đóng cửa vào tháng 10 vì lượng người chơi giảm mạnh và đánh giá tiêu cực trên Steam.
Từng gây sốt vì vận hành toàn bằng robot, Henn na Hotel phải tuyển lại người thật sau khi công nghệ liên tiếp gây phiền toái cho khách hàng.
Nhờ bẫy ảnh tự động, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài quý hiếm, trong đó lần đầu tiên phát hiện cua bay.
Sau thời gian dài nỗ lực, 3 con giáp này đón vận may liên tiếp, sự nghiệp hanh thông tháng 8, tháng 9 tài lộc đổ về như thác.
Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ học, nền văn minh Maya có dân số đông hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Dân số của họ đã vượt quá 16 triệu người.
Cựu chỉ huy Lữ đoàn Azov cho biết, tình hình của Quân đội Ukraine ở Donbass đang xấu đi nhanh chóng và đang phải đối mặt với hai vòng vây lớn của quân đội Nga.
Để tránh tiếng ồn từ bên ngoài, mặt tiền ngôi nhà không có cửa sổ, vì vậy nhiệm vụ lấy sáng được giao cho giếng trời.
Tào Tháo, nhà chính trị và quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán, vừa là anh hùng vừa là nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử Trung Hoa.
Instagram ra mắt bản đồ vị trí giúp kết nối bạn bè, nhưng lại khiến người dùng lo sợ bị lộ thông tin cá nhân và địa chỉ nhà riêng.