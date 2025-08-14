Hà Nội

Toàn cảnh biệt thự 30 tỷ của danh hài Thúy Nga tại Mỹ

Bất động sản

Toàn cảnh biệt thự 30 tỷ của danh hài Thúy Nga tại Mỹ

Sau khi sửa sang lại, biệt thự của danh hài Thúy Nga nổi bật với sân vườn rộng rãi, đẹp nên thơ, nhiều cây xanh và hoa. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, danh hài Thúy Nga sở hữu khối tài sản nhiều người ước. Trong đó, phải kể đến căn biệt thự trên phố Bolsa – khu vực sầm uất, tập trung đông cộng đồng người Việt tại Mỹ. Ảnh: FBNV
Nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, danh hài Thúy Nga sở hữu khối tài sản nhiều người ước. Trong đó, phải kể đến căn biệt thự trên phố Bolsa – khu vực sầm uất, tập trung đông cộng đồng người Việt tại Mỹ. Ảnh: FBNV
Nữ nghệ sĩ mua căn biệt thự này vào năm 2021 với giá gần 1,2 triệu USD (khoảng 30 tỷ đồng). Ảnh: FBNV
Nữ nghệ sĩ mua căn biệt thự này vào năm 2021 với giá gần 1,2 triệu USD (khoảng 30 tỷ đồng). Ảnh: FBNV
Ấn tượng nhất trong khuôn viên biệt thự là khu vườn nhỏ xinh, thiết kế đẹp mắt. Ảnh: FBNV
Ấn tượng nhất trong khuôn viên biệt thự là khu vườn nhỏ xinh, thiết kế đẹp mắt. Ảnh: FBNV
Khoảng sân nhỏ trở thành góc thư giãn lý tưởng với bộ bàn ghế kim loại, nệm đỏ nổi bật giữa sân gạch. Ảnh: FBNV
Khoảng sân nhỏ trở thành góc thư giãn lý tưởng với bộ bàn ghế kim loại, nệm đỏ nổi bật giữa sân gạch. Ảnh: FBNV
Danh hài Thúy Nga còn trồng nhiều cây cảnh và hoa trong khuôn viên sân vườn. Ảnh: FBNV
Danh hài Thúy Nga còn trồng nhiều cây cảnh và hoa trong khuôn viên sân vườn. Ảnh: FBNV
Một góc vườn xanh mướt. Ảnh: FBNV
Một góc vườn xanh mướt. Ảnh: FBNV
Sen đá đỏ bắt mắt. Ảnh: FBNV
Sen đá đỏ bắt mắt. Ảnh: FBNV
Những khóm hoa đua nhau khoe sắc. Ảnh: FBNV
Những khóm hoa đua nhau khoe sắc. Ảnh: FBNV
Lối vào nhà đẹp mắt, ngập hoa và cây xanh. Ảnh: FBNV
Lối vào nhà đẹp mắt, ngập hoa và cây xanh. Ảnh: FBNV
Sen đá xuất hiện ở khắp nơi trong khu vườn. Ảnh: FBNV
Sen đá xuất hiện ở khắp nơi trong khu vườn. Ảnh: FBNV
Ngoài hoa, trong vườn còn nhiều cây ăn trái. Ảnh: FBNV
Ngoài hoa, trong vườn còn nhiều cây ăn trái. Ảnh: FBNV
Mọi người đều xuýt xoa trước khu vườn nhỏ xinh xắn của nữ nghệ sĩ. Ảnh: FBNV
Mọi người đều xuýt xoa trước khu vườn nhỏ xinh xắn của nữ nghệ sĩ. Ảnh: FBNV
Hoàng Minh (tổng hợp)
