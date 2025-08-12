Hà Nội

Toàn cảnh siêu biệt thự 2.000m2 trị giá 40 tỷ tại Tam Đảo

Bất động sản

Toàn cảnh siêu biệt thự 2.000m2 trị giá 40 tỷ tại Tam Đảo

Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, căn biệt thự còn mang đến một trải nghiệm sống trọn vẹn giữa thiên nhiên.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, kênh YouTube NhaF giới thiệu một căn villa rộng tới 2.000m2 tại khu vực sân Golf Tam Đảo (Phú Thọ). Ảnh chụp màn hình NhaF
Công trình có kiến trúc độc đáo, giống như những khối hình hộp đặt song song và xếp chồng lên nhau. Ảnh chụp màn hình NhaF
Xung quanh biệt thự được bao bọc bởi nhiều cây xanh. Ảnh chụp màn hình NhaF
Phía trước là bể bơi lớn, có thác nước khiến không gian trở nên sống động. Ảnh chụp màn hình NhaF
Căn biệt thự được hoàn thiện có chi phí (bao gồm cả đất) khoảng 40 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình NhaF
Mang phong cách nghỉ dưỡng, một sàn của căn biệt thự rộng tới 300m2, gồm 3 tầng, 8 phòng ngủ. Ảnh chụp màn hình NhaF
Phòng khách rộng rãi, có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn không gian xanh mướt bên ngoài. Ảnh chụp màn hình NhaF
Cầu thang thiết kế uyển chuyển và đẹp mắt với sơn màu nâu hồng. Ảnh chụp màn hình NhaF
Bàn ăn rộng nhìn ra khu vực bể bơi bên ngoài. Ảnh chụp màn hình NhaF
Nhà bếp rộng không kém phòng khách. Ảnh chụp màn hình NhaF
Khu vườn được bố trí ở chính giữa công trình, mang đến không gian thư giãn lý tưởng. Ảnh chụp màn hình NhaF
Bên trong nhà còn có phòng giải trí như bi-a, karaoke...Ảnh chụp màn hình NhaF
Phòng ngủ master cực kỳ rộng rãi. Ảnh chụp màn hình NhaF &gt;&gt;&gt; Mời độc giả xem video: Nhà 25m2 - cơ hội cho nhiều người. Nguồn: VTV24
