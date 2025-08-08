Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Biệt thự xa hoa của thiếu gia sòng bạc bị đồn có con riêng

Bất động sản

Biệt thự xa hoa của thiếu gia sòng bạc bị đồn có con riêng

Thiếu gia sòng bạc Hà Du Quân và siêu mẫu Hề Mộng Dao sống trong biệt thự thông tầng mang phong cách thiết kế tối giản nhưng tiện nghi. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, mạng xã hội xứ Trung dậy sóng trước tin đồn Hà Du Quân - con trai trùm sòng bài Macao, có con ngoài giá thú sau lưng bà xã siêu mẫu Hề Mộng Dao. Ảnh: Weibo
Mới đây, mạng xã hội xứ Trung dậy sóng trước tin đồn Hà Du Quân - con trai trùm sòng bài Macao, có con ngoài giá thú sau lưng bà xã siêu mẫu Hề Mộng Dao. Ảnh: Weibo
Hà Du Quân kết hôn với siêu mẫu Hề Mộng Dao năm 2019, sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Cặp đôi đã có với nhau 2 con. Ảnh: 163
Hà Du Quân kết hôn với siêu mẫu Hề Mộng Dao năm 2019, sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Cặp đôi đã có với nhau 2 con. Ảnh: 163
Trong một chương trình giải trí, không gian sống sang trọng tại Thượng Hải (Trung Quốc) của vợ chồng Hà Du Quân - Hề Mộng Dao được hé lộ. Ảnh: 163
Trong một chương trình giải trí, không gian sống sang trọng tại Thượng Hải (Trung Quốc) của vợ chồng Hà Du Quân - Hề Mộng Dao được hé lộ. Ảnh: 163
Đó là căn biệt thự thông tầng mang phong cách thiết kế tối giản nhưng không kém phần tinh xảo. Ảnh: 163
Đó là căn biệt thự thông tầng mang phong cách thiết kế tối giản nhưng không kém phần tinh xảo. Ảnh: 163
Phòng khách rộng rãi, nổi bật với ghế sofa tông màu nhẹ nhàng. Ảnh: Sohu
Phòng khách rộng rãi, nổi bật với ghế sofa tông màu nhẹ nhàng. Ảnh: Sohu
Chiếc ghế thư giãn đặt trước cửa sổ trị giá từ 50.000 nhân dân tệ (khoảng 175 triệu đồng), đến từ thương hiệu Fris Hason nổi tiếng của Đan Mạch. Ảnh: Sohu
Chiếc ghế thư giãn đặt trước cửa sổ trị giá từ 50.000 nhân dân tệ (khoảng 175 triệu đồng), đến từ thương hiệu Fris Hason nổi tiếng của Đan Mạch. Ảnh: Sohu
Trong nhà có phòng chơi game rộng rãi. Ảnh: Sohu
Trong nhà có phòng chơi game rộng rãi. Ảnh: Sohu
Phòng tắm được điểm xuyết bởi hai món đồ chơi Bubble Mart trị giá hàng nghìn đô. Ảnh: Sohu
Phòng tắm được điểm xuyết bởi hai món đồ chơi Bubble Mart trị giá hàng nghìn đô. Ảnh: Sohu
Phòng làm việc của Hà Du Quân thiết kế tối giản với bàn làm việc màu trắng. Ảnh: Sohu
Phòng làm việc của Hà Du Quân thiết kế tối giản với bàn làm việc màu trắng. Ảnh: Sohu
Không gian dành cho thú cưng được Hà Du Quân thiết kế tỉ mỉ. Ảnh: Sohu &gt;&gt;&gt; Mời độc giả xem video: Nhà 25m2 - cơ hội cho nhiều người. Nguồn: VTV24
Không gian dành cho thú cưng được Hà Du Quân thiết kế tỉ mỉ. Ảnh: Sohu >>> Mời độc giả xem video: Nhà 25m2 - cơ hội cho nhiều người. Nguồn: VTV24
Hoàng Minh (tổng hợp)
#biệt thự sang trọng Trung Quốc #Hà Du Quân #siêu mẫu Hề Mộng Dao #đồn thổi con riêng thiếu gia sòng bạc #phong cách thiết kế tối giản #biệt thự Thượng Hải

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT