Xã hội

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý trách nhiệm và khôi phục hiện trạng núi Chư Nâm

Để xảy ra sự việc núi Chư Nâm bị tàn phá, UBND tỉnh Gia Lai ra văn bản chỉ đạo làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan và khôi phục hiện trạng.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Ngày 29/9, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ và UBND xã Biển Hồ yêu cầu kiểm tra, xử lý việc san ủi, mở đường trên núi Chư Nâm; làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định.

Núi Chư Nâm, được mệnh danh là "nóc nhà" phía Tây tỉnh Gia Lai, cách trung tâm phường Pleiku khoảng 30km, là một điểm đến hấp dẫn đối với những ai đam mê du lịch khám phá thiên nhiên.

chu-nam.jpg
Địa phương xác định khu vực núi Chư Nâm diện tích đất bị san ủi trái phép là 4.250 m2. Ảnh T.N

Báo cáo của UBND xã Biển Hồ nêu rõ, thời gian qua, khu vực núi Chư Nâm có diện tích đất 4.250 m2 bị san ủi trái phép. Trong đó có 1.195 m2 tại khoảnh 5, tiểu khu 249, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ được giao quản lý; 470 m2 chưa xác định chủ sở hữu; còn lại là đất nông nghiệp.

Các vị trí san ủi có bề mặt rộng 4 m và chiều cao từ 0,5-1,5 m so với mặt đất nền hiện trạng, một số vị trí bị san ủi có chiều cao 3 m.

z7061589291910-3d886d581ad3b2ffce8e5591bd2592cd.jpg
Hiện trường Núi Chư Nâm bị san ủi. Ảnh H.T

UBND xã Biển Hồ xác định ông C.H.T.A. (SN 1983, phường Pleiku, Gia Lai) và ông L.V.Q. (SN 1974, phường Diên Hồng, Gia Lai) là người đã thuê phương tiện đào múc, san ủi, mở đường. Theo giải thích của những người mở đường là để vận chuyển cây giống, phân bón phục vụ sản xuất.

Theo UBND xã Biển Hồ , việc san gạt đã làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt đất sản xuất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ dân phía dưới.

Hành vi trên thuộc trường hợp hủy hoại đất với diện tích từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha, bị xử phạt từ 20 đến 50 triệu đồng. Ngoài hình thức xử phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả cũng được áp dụng. Cụ thể, buộc ông C.H.T.A. khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất như trước khi vi phạm theo quy định của pháp luật.

