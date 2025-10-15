Hà Nội

Tình cảnh phòng thủ trái ngược của Ukraine giữa Pokrovsk và Dnipropetrovsk

Quân sự

Tình cảnh phòng thủ trái ngược của Ukraine giữa Pokrovsk và Dnipropetrovsk

Nếu việc phòng thủ của Ukraine ở thành phố Pokrovsk kiên cố bao nhiêu, thì các ngôi làng ở phía đông Dnipropetrovsk tổ chức sơ sài bấy nhiêu.

Tiến Minh
Trong những ngày qua, quân đội Nga (RFAF) liên tục tấn công thành phố Pokrovsk từ ba hướng; họ đã kiểm soát được một số tòa nhà ở phía nam thành phố, đặc biệt là các tòa nhà cao tầng. Khi RFAF chiếm được khu vực này, quân đội Ukraine (AFU) sẽ mất đi điểm hỗ trợ trên hướng này. Tuyến đường tiếp tế phía sau thành phố Pokrovsk có thể sẽ bị RFAF cắt đứt trực tiếp.
Tuy nhiên, thành phố Pokrovsk có hệ thống công sự và đường hầm sâu được xây dựng trong tám năm qua. Quân đội Ukraine vẫn quyết tâm chiến đấu và sẽ không dễ dàng rút lui. Vùng tiêu diệt máy bay không người lái dài 20 km khiến quân Nga rất khó tiến quân.
Tờ Kyiv Independent của Ukraine, đưa tin quân đội Nga đang thay đổi chiến thuật tấn công trên chiến trường. Tuy nhiên tại Pokrovsk, AFU có hàng ngàn boongke, ụ súng, đường hầm, cùng các tòa nhà và tầng hầm để xe được sử dụng làm điểm yểm trợ, nên RFAF tiến quân rất “chật vật”.
RFAF dựa vào tên lửa đạn đạo Iskander, nhưng số lượng quá ít; họ cũng sử dụng rất nhiều pháo binh, bom nhiệt áp, nhưng hiệu quả cũng chỉ ở mức trung bình. Nhưng RFAF giờ cũng đã có vũ khí tấn công thành phố hiệu quả, không phải dẫm phải vết xe đổ như ở Bakhmut, đó chính là bom lượn UMPK.
Trong thời gian qua, máy bay tiêm kích-ném bom Su-34, dưới sự chỉ điểm của UAV trinh sát, đã thả một lượng lớn bom dẫn đường có điều khiển UMPK vào các vị trí phòng thủ kiên cố của AFU ở Pokrovsk. Trung bình, ít nhất 1.000 quả bom UMPK được thả mỗi tuần vào các vị trí của Ukraine trên khu vực mặt trận này.
Ưu điểm của bom lượn dẫn đường UMPK của Nga là sức công phá lớn, họ có cả những quả bom có sức công phá lên tới 3.000 kg. Tuy nhiên, việc tấn công các mục tiêu trong thành phố là không hề đơn giản. Ngay cả liên quân Mỹ + Anh, trong chiến dịch tấn công thành phố Fallujah ở Iraq lần 2, cũng phải mất 1,5 tháng tấn công trên bộ.
Dự đoán đến năm 2026, Không quân Ukraine sẽ có thêm nhiều máy bay chiến đấu F-16, được trang bị tên lửa không đối không tầm trung AIM-120. Lúc này có khả năng máy bay tiêm kích-bom Su-34 của Nga, sẽ gặp khó khăn hơn trong việc thả bom dẫn đường UMPK trên tiền tuyến.
Quân đội Nga cũng đã bắt đầu sử dụng UAV tự sát hạng nặng Geran-2, được trang bị hệ thống dẫn đường và ngắm mục tiêu, đồng thời có thể điều khiển thủ công để dẫn đường trực tiếp giống như UAV FPV, giúp tăng độ chính xác của cuộc tấn công.
Mặc dù đầu đạn của UAV tự sát Geran-2 chỉ nặng 90 kg, nhưng nó có độ chính xác cao hơn và có thể xuyên thủng các đường hầm và boongke của Ukraine để thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Ngoài ra, UAV Geran-2 có tầm bắn xa, nên Nga có thể điều khiển và phóng từ xa một cách an toàn, tránh xa tầm bắn hỏa lực của AFU, nhờ đó mở rộng phạm vi tấn công tầm xa của nó.
Thành phố Pokrovsk mặc dù chỉ là một thành phố nhỏ trước chiến tranh, nhưng bây giờ là một tập đoàn cứ điểm với nhiều lớp phòng thủ. Phòng thủ thì dễ, tấn công thì khó; Quân đội Nga sẽ chịu thương vong nặng nề nếu cố gắng tấn công trực diện.
Chìa khóa để Nga chiếm được Pokrovsk nằm ở khả năng RFAF phá hủy được các cứ điểm và đường hầm của Ukraine và họ đang phóng một lượng lớn bom, pháo, tên lửa vào các cứ điểm và điểm hỏa lực của Ukraine trong bán kính 15 km tính từ thành phố Pokrovsk.
Khác với sự vững chắc của mặt trận Pokrovsk, RFAF đang tiến khá nhanh vào sâu khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhia do Kiev kiểm soát. Theo cựu sĩ quan AFU, Yevhen Bekrenev, người từng là chuyên gia quân sự, lý do là AFU thiếu các tuyến phòng thủ vững chắc ở những khu vực này.
Quân đội Ukraine không có chỗ đứng ở khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhia vì không có tuyến phòng thủ vững chắc; do vậy RFAF có thể chiếm giữ chúng gần như ngay lập tức. Do đó, lựa chọn duy nhất cảu AFU tại đây, là bám trụ vào các khu vực đông dân cư, biến chúng thành các khu vực kiên cố.
Sẽ là một ý tưởng hay, nếu AFU có những ngôi làng lớn hoặc các thị trấn với các tòa nhà và tầng hầm kiên cố, nơi họ có thể cầm cự trong một thời gian khá dài. Nhưng hầu hết đây là những ngôi làng nhỏ chỉ có hầm rượu, nên AFU không thể tận dụng.
Quân đội Nga đã học được cách nhanh chóng chiếm được những ngôi làng kiên cố như vậy mà không mất nhiều thời gian. Không quân Nga đóng vai trò đặc biệt quan trọng, bằng cách bao phủ các cứ điểm này bằng bom lượn UMPK. Kết quả là các tầng hầm "sụp đổ" cùng với lực lượng bộ binh đồn trú tại đó.
“Có những nơi quân Nga có thể dễ dàng tiến quân, đó là những nơi có mật độ xây dựng thấp, và bản thân các tòa nhà chỉ là những ngôi nhà nhỏ có hầm chứa đồ thay vì tầng hầm. Và khi ba quả bom UMPK tấn công vào một ngôi làng với mười ngôi nhà như vậy, tất cả các hầm chứa đồ sẽ sụp đổ”, chuyên gia này cho biết.
Theo ông Bekrenev, do tốc độ RFAF tấn công quá nhanh, AFU không thể xây dựng được hệ thống phòng thủ vững chắc hơn, và do đó buộc phải liên tục rút lui, chịu tổn thất. Trong khi đó, chính quyền đã bỏ bê xây dựng các tuyến phòng thủ mới, vì tin rằng quân đội Nga sẽ không thể tiến đến được điểm này. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Sputnik).
Tiến Minh
Topwar
https://topwar.ru/272155-vsu-ne-uspevajut-gotovit-ukreplenija-a-oporniki-rossija-vynosit-fab-jekspert.html
#Nga #Ukraine #tuyến phòng thủ của Ukraine #xung đột Nga-Ukraine #Pokrovsk #thành phố Pokrovsk

