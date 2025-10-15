Tình cảnh phòng thủ trái ngược của Ukraine giữa Pokrovsk và Dnipropetrovsk

Dự đoán đến năm 2026, Không quân Ukraine sẽ có thêm nhiều máy bay chiến đấu F-16, được trang bị tên lửa không đối không tầm trung AIM-120. Lúc này có khả năng máy bay tiêm kích-bom Su-34 của Nga, sẽ gặp khó khăn hơn trong việc thả bom dẫn đường UMPK trên tiền tuyến.