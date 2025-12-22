Hà Nội

Biểu cảm “tan chảy” của con gái út Khánh Thi – Phan Hiển mùa Giáng sinh

Giải trí

Biểu cảm “tan chảy” của con gái út Khánh Thi – Phan Hiển mùa Giáng sinh

Vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi – Phan Hiển khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi chia sẻ bộ ảnh Noel của con gái út Lisa.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Khánh Thi và Phan Hiển đăng tải bộ ảnh đón Giáng sinh của con gái út Lisa (tên thật Thùy Linh).
Những hình ảnh này nhận về “cơn mưa” lượt thích và bình luận, bởi vẻ ngoài đúng chuẩn “tiểu công chúa” của ái nữ nhà kiện tướng dancesport.
Cô bé diện áo len trắng dáng rộng, kết hợp cùng mũ len đỏ xinh xắn, tay cầm quả bóng bay đỏ nổi bật trên phông nền cùng tông màu.
Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, chỉ với cây thông Noel, hộp quà và chú gấu bông, tổng thể loạt ảnh vẫn ghi điểm tuyệt đối.
Điều khiến người xem “tan chảy” chính là thần thái tự nhiên và biểu cảm ngọt ngào, đáng yêu của Lisa.
Từ khoảnh khắc ngồi ngoan ngoãn bên chú gấu bông, đứng cạnh cây thông nhỏ xinh cho đến lúc cười tươi nhìn thẳng vào ống kính, cô bé đều toát lên nét đáng yêu rất riêng.
Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh cùng nụ cười trong veo như thiên thần giúp Lisa chiếm trọn spotlight.
Con gái út nhà Khánh Thi – Phan Hiển không cần tạo dáng cầu kỳ hay biểu cảm phức tạp. Chính sự hồn nhiên, tự nhiên đúng chuẩn trẻ con lại trở thành “vũ khí” giúp cô bé ghi điểm mạnh trong lòng khán giả.
Từ khi chào đời đến nay, Lisa luôn là "cây hút like" mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ.
Con gái út của Khánh Thi - Phan Hiển được nhận xét ngày càng xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Ảnh: Khanh Thi Phan Hien
