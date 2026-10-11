Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể bà H.T.L (xã Dân Hoá) cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 2,5km.

Ngày 11/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi vào ngày 10/10.

Trước đó, vào khoảng 12h15 ngày 10/10, trên đường về nhà ở bản Bãi Dinh (xã Dân Hoá), bà H.T.L (sinh năm 1976, dân tộc Chứt) không may bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà H.T.L. cách vị trí bị lũ cuốn 2,5km.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai đã điều động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân xã Dân Hóa và các thợ lặn tổ chức tìm kiếm hai bên bờ suối từ bản Bãi Dinh xuôi về hạ nguồn.

Đến khoảng 8h15 ngày 11/10, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 2,5km.

Hiện, lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể bà H.T.L cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.