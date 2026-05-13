Tìm thấy thi thể nghi phạm sát hại vợ cũ ở Quảng Trị

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nghi phạm liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Kim Phú ở trong rừng.

Ngày 13/5, thông tin từ UBND xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông trong một lán trại giữa rừng thuộc xã Kim Phú.

Lực lượng chức năng truy tìm nghi phạm sát hại người phụ nữ...

Sau quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định người tử vong là Đinh Xuân T. SN: 1997, trú thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú), là đối tượng gây ra vụ án mạng khiến vợ cũ tử vong.

Trước đó, vào tối 11/5, người dân phát hiện chị C.T.S (31 tuổi, trú tại bản Yên Hợp) tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.