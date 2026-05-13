Tìm thấy thi thể nghi phạm sát hại vợ cũ ở Quảng Trị

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nghi phạm liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Kim Phú ở trong rừng.

Hạo Nhiên

Ngày 13/5, thông tin từ UBND xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông trong một lán trại giữa rừng thuộc xã Kim Phú.

Lực lượng chức năng truy tìm nghi phạm sát hại người phụ nữ...

Sau quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định người tử vong là Đinh Xuân T. SN: 1997, trú thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú), là đối tượng gây ra vụ án mạng khiến vợ cũ tử vong.

Trước đó, vào tối 11/5, người dân phát hiện chị C.T.S (31 tuổi, trú tại bản Yên Hợp) tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Xã hội

Truy tìm nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Quảng Trị

Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong bất thường ở xã Kim Phú, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 100 người truy tìm nghi phạm gây án.

Chiều 12/5, lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 100 người, chia làm nhiều tổ tiếp tục truy tìm đối tượng Đ.X.T (29 tuổi, trú tại thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú), là nghi phạm đang bỏ trốn sau khi gây ra cái chết đối với chị Cao Thị S.

Được biết, nghi phạm Đ.X.T chồng cũ của chị S; T và chị S đã có 4 người con; gần đây hai vợ chồng xảy ra xích mích, bất hoà nên vừa làm thủ tục ly hôn.

Xã hội

Người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà riêng ở Quảng Trị

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người phụ nữ ngụ ở xã Kim Phú (Quảng Trị) tử vong với vết thương trên cơ thể.

Ngày 12/5, thông tin từ UBND xã Kim Phú (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 11/5, người dân bản Yên Hợp (xã Kim Phú) phát hiện chị Cao Thị S. (SN 1995) tử vong tại nơi ở, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Xã hội

Triệt xoá đường dây sản xuất cafe giả quy mô lớn ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây sản xuất cafe giả, bắt 3 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 11/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê”.

Trước đó, sau quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại 3 điểm sản xuất, buôn bán cà phê giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh.

