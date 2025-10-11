Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tìm thấy phiến đá nguyền rủa 3.500 năm làm rung chuyển giới khảo cổ

Kho tri thức

Tìm thấy phiến đá nguyền rủa 3.500 năm làm rung chuyển giới khảo cổ

Việc phát hiện phiến đá 3.500 năm tuổi khắc lời nguyền rủa Thống đốc thành phố cổ ở Jerusalem là một phát hiện phi thường, làm rung chuyển khảo cổ thế giới.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Vào năm 2010, tại một khu phức hợp cổ đại có tên là Đền Trụ ở Thành phố David, gần Suối Gihon của Jerusalem, Israel, nhà khảo cổ học Eli Shukron bất ngờ phát hiện ra một vật thể lạ kỳ bí. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Vào năm 2010, tại một khu phức hợp cổ đại có tên là Đền Trụ ở Thành phố David, gần Suối Gihon của Jerusalem, Israel, nhà khảo cổ học Eli Shukron bất ngờ phát hiện ra một vật thể lạ kỳ bí. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Đó là một phiến đá ước tính có niên đại khoảng 3.500 năm tuổi, trên phiến đá này chứa nhiều chi tiết, ký tự lạ mà vẫn không ai giải mã được vào thời điểm đó. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Đó là một phiến đá ước tính có niên đại khoảng 3.500 năm tuổi, trên phiến đá này chứa nhiều chi tiết, ký tự lạ mà vẫn không ai giải mã được vào thời điểm đó. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Giờ đây, Giáo sư Gershon Galil, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh Thánh và Lịch sử Cổ đại tại Đại học Israel đã có kết quả cho câu hỏi bí ẩn này. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Giờ đây, Giáo sư Gershon Galil, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh Thánh và Lịch sử Cổ đại tại Đại học Israel đã có kết quả cho câu hỏi bí ẩn này. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Sau khi đã kiểm tra chi tiết phiến đá, Giáo sư Gershon Galil cho rằng, hiện vật này được sử dụng trong một nghi lễ voodoo. Phiến đá khắc chứa 20 từ và 63 chữ cái bằng chữ Proto-Canaanite, một bảng chữ cái Semit sơ khai, và là tiền thân của bảng chữ cái hiện đại được sử dụng trong khu vực phố cổ của Jerusalem. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Sau khi đã kiểm tra chi tiết phiến đá, Giáo sư Gershon Galil cho rằng, hiện vật này được sử dụng trong một nghi lễ voodoo. Phiến đá khắc chứa 20 từ và 63 chữ cái bằng chữ Proto-Canaanite, một bảng chữ cái Semit sơ khai, và là tiền thân của bảng chữ cái hiện đại được sử dụng trong khu vực phố cổ của Jerusalem. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Những người tham gia nghi lễ này rất có thể là các linh mục hoặc những nhân vật quan trọng khác trong thành phố đang có mâu thuẫn với quan chức cấp cao nhất của thành phố cổ ở Jerusalem. Thế nên, phiến đá này khắc một lời nguyền rủa dành cho thống đốc thành phố. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Những người tham gia nghi lễ này rất có thể là các linh mục hoặc những nhân vật quan trọng khác trong thành phố đang có mâu thuẫn với quan chức cấp cao nhất của thành phố cổ ở Jerusalem. Thế nên, phiến đá này khắc một lời nguyền rủa dành cho thống đốc thành phố. Ảnh: @Cơ quan Cổ vật Israel.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
#phiến đá #nguyền rủa #tấm bia #chữ viết #bùa chú

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT