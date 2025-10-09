Khám phá hẻm núi 2 triệu tuổi được coi là 'cái nôi của nhân loại'

Hẻm núi Olduvai ở Tanzania là “cái nôi của nhân loại”, nơi khai quật những bằng chứng quan trọng nhất về sự tiến hóa của con người.
Trong bộ nội y màu hồng phấn cùng mái tóc xoăn sóng vàng óng ả, Mai Davika 'hớp hồn' fan với giao diện búp bê Barbie trong bộ ảnh mới.
Ngựa vằn Grévy (Equus grevyi) là một trong ba loài ngựa vằn còn tồn tại trên Trái Đất, nổi bật với kích cỡ đáng nể và sọc vằn đặc trưng.
Sau 10/10, ba con giáp này bước vào giai đoạn hoàng kim, vận khí hanh thông, tiền tài kéo đến như nước, cuộc sống sung túc ngập tràn.
Từng xuất hiện trong bữa ăn của người nghèo, nay cá chạch đồng được người dân thành phố săn lùng.
Lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng vượt qua thiên tai của cả nước.
Đức Phúc lớn lên trong gia đình có nhiều khó khăn, luôn nỗ lực hoạt động nghệ thuật, hiện tại nhiều lần làm từ thiện.
Giữa đại ngàn Tây Bắc, rừng phong Nhìu Cồ San khoe sắc vàng đỏ rực rỡ, mời gọi du khách chinh phục đỉnh núi gần 3.000 m, đắm mình trong vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ.
Mẫu xe concept Dacia Hipster chạy điện tái định nghĩa “chiếc xe của mọi nhà” với thiết kế tối giản, trọng lượng thấp, tính năng thông minh hơn và bền vững hơn.
Mỗi người một vẻ, từ quyến rũ, cá tính đến thanh lịch, loạt cái tên hot girl đình đám đã mang đến những shoot hình "sống ảo" chất lượng, khiến netizen xuýt xoa.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân kiên cường, mạnh mẽ, có thể vượt qua thử thách lớn và chi tiêu ổn định.
Căn biệt thự mang đậm dấu ấn cá nhân, từ tông nâu trầm ấm áp kết hợp cùng những đường nét tối giản, mạnh mẽ tạo nên không gian vừa sang trọng, vừa gần gũi.
Bé Pi - con trai của Hoa hậu Ngọc Hân và Phú Đạt chào đời vào ngày 28/8/2025, càng lớn càng kháu khỉnh.
Sau một thời gian trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng vì ngoại hình có phần "đẫy đà" hơn, hot girl Xoài Non tái xuất với vóc dáng thon gọn, mảnh mai.
Các chuyên gia lần đầu xác định thành phần nước hoa cổ đại, hé mở bí mật về phong cách làm đẹp xa hoa của người La Mã cách đây 2.000 năm.
Toyota Fortuner LEADER vừa ra mắt thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan với giá bán từ 1.239.000 đến 1.600.000 baht (tương đương từ 1 tỷ đến 1,3 tỷ đồng)
Cải bó xôi giàu dinh dưỡng nhưng nếu kết hợp sai thực phẩm có thể giảm giá trị dinh dưỡng hoặc gây rối loạn tiêu hóa, nên lưu ý khi nấu.
Tiểu Ngáo, nữ TikToker nổi tiếng với những video hài hước, khiến fan ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh về căn nhà mới khang trang mà cô đã tự xây dựng ở tuổi 28.
Lăng mộ cổ với kiến trúc và trang trí tuyệt đẹp ở Sơn Đông khiến giới khảo cổ sửng sốt, mở ra góc nhìn mới về đời sống và tín ngưỡng xưa.
Một số người trên thế giới đã lập được những kỷ lục Guinness "độc, lạ". Những kỷ lục này khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí khó tin là sự thật.
Mùa mưa Tây Nguyên mang đến cảnh tượng hùng vĩ, nước đổ trắng xóa giữa rừng già, nơi du khách hòa mình cùng nhịp thở mạnh mẽ của đại ngàn.