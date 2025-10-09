Hà Nội

Khám phá hẻm núi 2 triệu tuổi được coi là 'cái nôi của nhân loại'

Kho tri thức

Khám phá hẻm núi 2 triệu tuổi được coi là 'cái nôi của nhân loại'

Hẻm núi Olduvai ở Tanzania là “cái nôi của nhân loại”, nơi khai quật những bằng chứng quan trọng nhất về sự tiến hóa của con người.

T.B (tổng hợp)
Được hình thành hơn 2 triệu năm trước. Dòng sông cổ đã khắc sâu vào lớp đá bazan, tạo nên hẻm núi dài gần 50 km. Ảnh: ucl.ac.uk.
Được hình thành hơn 2 triệu năm trước. Dòng sông cổ đã khắc sâu vào lớp đá bazan, tạo nên hẻm núi dài gần 50 km. Ảnh: ucl.ac.uk.
Nơi phát hiện hóa thạch người cổ xưa. Nhà khảo cổ Louis và Mary Leakey đã tìm thấy hóa thạch loài người Homo habilis tại đây vào thập niên 1960. Ảnh: Pinterest.
Nơi phát hiện hóa thạch người cổ xưa. Nhà khảo cổ Louis và Mary Leakey đã tìm thấy hóa thạch loài người Homo habilis tại đây vào thập niên 1960. Ảnh: Pinterest.
Có nhiều công cụ đá nguyên thủy. Những chiếc rìu tay, dao cắt từ đá cho thấy kỹ năng săn bắt của loài người sơ khai. Ảnh: leakeyfoundation.org.
Có nhiều công cụ đá nguyên thủy. Những chiếc rìu tay, dao cắt từ đá cho thấy kỹ năng săn bắt của loài người sơ khai. Ảnh: leakeyfoundation.org.
Cảnh quan thay đổi liên tục. Gió và mưa tiếp tục bào mòn, khiến các lớp địa tầng lộ ra ngày càng rõ nét. Ảnh: tanzaniatourism.com.
Cảnh quan thay đổi liên tục. Gió và mưa tiếp tục bào mòn, khiến các lớp địa tầng lộ ra ngày càng rõ nét. Ảnh: tanzaniatourism.com.
Nằm trong một hệ sinh thái phong phú. Khu vực xung quanh Hẻm núi Olduvai là nơi sinh sống của sư tử, linh dương và ngựa vằn. Ảnh: jstor.org.
Nằm trong một hệ sinh thái phong phú. Khu vực xung quanh Hẻm núi Olduvai là nơi sinh sống của sư tử, linh dương và ngựa vằn. Ảnh: jstor.org.
Được bảo tồn nghiêm ngặt. Olduvai là một phần quan trọng của Khu bảo tồn Ngorongoro, một khu bảo tồn lớn của châu Phi. Ảnh: olduvaiproject.org.
Được bảo tồn nghiêm ngặt. Olduvai là một phần quan trọng của Khu bảo tồn Ngorongoro, một khu bảo tồn lớn của châu Phi. Ảnh: olduvaiproject.org.
Có trung tâm trưng bày khảo cổ học. Bảo tàng Olduvai Gorge giới thiệu các phát hiện và tái dựng cảnh sống cổ xưa ở hẻm núi Olduvai. Ảnh: ncaa.go.tz.
Có trung tâm trưng bày khảo cổ học. Bảo tàng Olduvai Gorge giới thiệu các phát hiện và tái dựng cảnh sống cổ xưa ở hẻm núi Olduvai. Ảnh: ncaa.go.tz.
Là di sản vô giá của lịch sử nhân loại. Olduvai góp phần định hình hiểu biết của nhân loại về nguồn gốc chính mình. Ảnh: tanzaniatourism.com.
Là di sản vô giá của lịch sử nhân loại. Olduvai góp phần định hình hiểu biết của nhân loại về nguồn gốc chính mình. Ảnh: tanzaniatourism.com.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Hẻm núi Olduvai và nguồn gốc loài người #Khai quật hóa thạch cổ xưa #Công cụ đá sơ khai #Thay đổi cảnh quan tự nhiên #Hệ sinh thái cổ đại #Bảo tồn di sản khảo cổ

