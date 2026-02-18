Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con ngựa được hoàng đế La Mã cưng chiều, sống vương giả như quý tộc

Kho tri thức

Con ngựa được hoàng đế La Mã cưng chiều, sống vương giả như quý tộc

Incitatus là tên con ngựa được hoàng đế La Mã Caligula vô cùng cưng chiều. Theo đó, Incitatus có cuộc sống xa hoa, có người hầu hạ...

Tâm Anh (TH)
Gaius Caesar Germanicus là tên gọi đầy đủ của hoàng đế La Mã Caligula. Mặc dù chỉ trị vì đất nước trong 4 năm (từ năm 37 - 41 sau Công nguyên) nhưng ông hoàng này được nhiều người nhớ tới với sự cai trị độc đoán, cuộc sống "kỳ lạ" và những sở thích khó tin. Ảnh: HorseNation.
Gaius Caesar Germanicus là tên gọi đầy đủ của hoàng đế La Mã Caligula. Mặc dù chỉ trị vì đất nước trong 4 năm (từ năm 37 - 41 sau Công nguyên) nhưng ông hoàng này được nhiều người nhớ tới với sự cai trị độc đoán, cuộc sống "kỳ lạ" và những sở thích khó tin. Ảnh: HorseNation.
Trong số này, đáng chú ý là việc hoàng đế Caligula đặc biệt cưng chiều một con ngựa có tên Incitatus. Ảnh: horsesinhistory828476372.wordpress.com.
Trong số này, đáng chú ý là việc hoàng đế Caligula đặc biệt cưng chiều một con ngựa có tên Incitatus. Ảnh: horsesinhistory828476372.wordpress.com.
Theo nhà sử học cổ đại Suetonius, hoàng đế Caligula yêu thích con ngựa Incitatus tới mức ban cho nó cuộc sống xa hoa, vương giả không kém bậc quý tộc. Ảnh: pololine.com.
Theo nhà sử học cổ đại Suetonius, hoàng đế Caligula yêu thích con ngựa Incitatus tới mức ban cho nó cuộc sống xa hoa, vương giả không kém bậc quý tộc. Ảnh: pololine.com.
Cụ thể, hoàng đế Caligula sai người làm cho Incitatus một chiếc chuồng chế tác từ đá cẩm thạch, máng ăn làm từ ngà voi quý hiếm. Thậm chí, con ngựa này còn được cho đeo một vòng cổ nạm ngọc. Ảnh: historycollection.com.
Cụ thể, hoàng đế Caligula sai người làm cho Incitatus một chiếc chuồng chế tác từ đá cẩm thạch, máng ăn làm từ ngà voi quý hiếm. Thậm chí, con ngựa này còn được cho đeo một vòng cổ nạm ngọc. Ảnh: historycollection.com.
Nhiều người còn bất ngờ hơn khi một số tài liệu còn ghi chép về việc con ngựa Incitatus của hoàng đế Caligula còn được nhiều người hầu đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc. Ảnh: Google Images.
Nhiều người còn bất ngờ hơn khi một số tài liệu còn ghi chép về việc con ngựa Incitatus của hoàng đế Caligula còn được nhiều người hầu đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc. Ảnh: Google Images.
Theo lệnh của hoàng đế Caligula, người hầu chuẩn bị những bữa ăn xa hoa cho Incitatus, bao gồm việc cho con ngựa này ăn yến mạch trộn với vảy vàng. Ảnh: 4theloveof-horses.com.
Theo lệnh của hoàng đế Caligula, người hầu chuẩn bị những bữa ăn xa hoa cho Incitatus, bao gồm việc cho con ngựa này ăn yến mạch trộn với vảy vàng. Ảnh: 4theloveof-horses.com.
Đặc biệt, nhà sử học Suetonius còn tuyên bố hoàng đế Caligula từng lên kế hoạch phong cho Incitatus làm chấp chính quan - một chức vụ quan trọng trong chính quyền La Mã khi đó. Ảnh: 4theloveof-horses.com.
Đặc biệt, nhà sử học Suetonius còn tuyên bố hoàng đế Caligula từng lên kế hoạch phong cho Incitatus làm chấp chính quan - một chức vụ quan trọng trong chính quyền La Mã khi đó. Ảnh: 4theloveof-horses.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (TH)
#hoàng đế La Mã #Con ngựa #con ngựa Incitatus #La Mã

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT