Bí ẩn ngôi làng thời Trung cổ bị lãng quên ở Anh

Nằm ở Yorkshire, Anh, Wharram Percy là ngôi làng thời Trung cổ từng phát triển thịnh vượng trước khi bị bỏ hoang vào những năm 1500.

Tâm Anh (TH)

Ngôi làng Wharram Percy nằm ở vị trí khá hẻo lánh tại Yorkshire, Anh. Nơi đây từng phát triển mạnh trong giai đoạn từ thế kỷ 12 - 14. Vào thời kỳ đỉnh cao, dân số ở Wharram Percy là khoảng 200 người với khoảng 40 ngôi nhà nằm rải rác trên sườn đồi đá vôi.

Nhiều thành viên trong gia đình Bá tước Percy sống tại làng Wharram Percy trong suốt nhiều năm. Đến những năm 1500, ngôi làng bị bỏ hoang và dần rơi vào quên lãng.

Wharram Percy là một trong những ngôi làng thời Trung cổ lớn nhất và bảo tồn tốt nhất tại Anh. Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà khảo cổ học đã tiến hành các cuộc khai quật và sử dụng nhiều công nghệ hiện đại để giải mã những bí ẩn về Wharram Percy, bao gồm lý do vì sao ngôi làng bị bỏ hoang.

Các cuộc khai quật của các chuyên gia đã tìm thấy tàn tích của nhiều công trình cổ xưa như nhà thờ đá, nhà ở, đường xá... cũng như các vật dụng hàng ngày mà cư dân ở Wharram Percy từng sử dụng như nồi nấu ăn, bát đĩa, đồ gốm sứ... Những phát hiện này cho thấy Wharram Percy từng có nền kinh tế phát triển nhờ canh tác nông nghiệp, hoạt động thương mại.

Ảnh chụp từ trên cao làng Wharram Percy vào năm 2018. Nguồn: Chris/CC BY-SA 2.0.

Tuy nhiên, từ giữa thế kỷ 14, tình hình ở làng Wharram Percy dần đi xuống. Các chuyên gia cho rằng, những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do các vấn đề chính trị liên quan đến quyền sở hữu đất đai, sự thay đổi trong phương thức canh tác hay tác động của đại dịch Cái Chết Đen tàn khốc.

Theo ghi chép của English Heritage, đại dịch Cái Chết Đen đã khiến lãnh chúa Walter Heslerton I ở Wharram Percy qua đời vào năm 1349 và dân số của làng giảm từ khoảng 67 người xuống còn 45 người. Nghiên cứu gần đây cho thấy dịch bệnh hạch nguy hiểm này đã tác động sâu sắc tới các vùng nông thôn biệt lập giống như làng Wharram Percy.

Những cuộc khai quật tại làng Wharram Percy cũng tìm thấy nhiều ngôi mộ chứa các bộ hài cốt bị đập vỡ làm nhiều mảnh. Theo các chuyên gia, người xưa chôn cất như vậy được cho là nhằm ngăn người chết "đội mồ" sống lại, lan truyền dịch bệnh và gây ảnh hưởng tới cuộc sống của các cư dân.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy một số bộ hài cốt có vết dao cắt được thực hiện sau khi họ chết rồi đem thiêu. Phân tích răng của các nạn nhân cũng cho thấy đa phần các nạn nhân đều là người trong làng Wharram Percy.

#ngôi làng thời Trung cổ #ngôi làng #thời Trung cổ #đại dịch Cái chết đen

Được xây dựng như một “thị trấn công ty” kiểu mẫu. Làng Crespi d’Adda được gia đình Crespi xây dựng vào cuối thế kỷ 19 nhằm phục vụ công nhân nhà máy dệt. Toàn bộ khu dân cư, nhà ở, trường học và tiện ích đều được quy hoạch đồng bộ, tạo nên một “thị trấn công ty” tiêu biểu của thời kỳ công nghiệp hóa. Ảnh: wikimedia.org.
Phản ánh tư tưởng phúc lợi của giới chủ công nghiệp. Gia đình Crespi không chỉ xây nhà máy mà còn chăm lo đời sống công nhân với nhà ở khang trang, bệnh viện, trường học và nhà thờ. Điều này thể hiện mô hình “chủ nghĩa gia trưởng công nghiệp”, nơi chủ doanh nghiệp đóng vai trò như người bảo trợ cho cộng đồng lao động. Ảnh: Flickr.
Tọa lạc trên tuyến thương mại xuyên Sahara xưa. Nằm gần thành phố Ouarzazate và bên sông Ounila, Ait-Ben-Haddou Ksar từng là điểm dừng chân quan trọng của các đoàn lữ hành vận chuyển muối, vàng và nô lệ giữa Sahara và Marrakech, góp phần làm nên sự thịnh đạt của vùng. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc đất nện đặc trưng Berber. Các công trình nơi đây được xây bằng đất sét trộn rơm, tạo nên sắc đỏ nâu hòa cùng cảnh quan sa mạc. Tường dày giúp cách nhiệt hiệu quả, còn họa tiết hình học phản ánh thẩm mỹ của cộng đồng Amazigh (Berber) bản địa. Ảnh: Pinterest.
