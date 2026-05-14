Tạm giữ hơn 700 sản phẩm quần áo, giày dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tạm giữ hơn 700 sản phẩm quần áo, giày dép có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (TTTN), ngày 13/5/2026, Đoàn kiểm tra Cục TTTN phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chứa trữ, kinh doanh hàng hóa tại số 26 ngách 56/192 phố Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

Cơ sở chứa trữ, kinh doanh hàng hóa tại số 26 ngách 56/192 phố Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội/Ảnh DMS

Bước đầu xác minh, cơ sở do bà Tr.D.A và ông Ng.V.H (sinh năm 1992) đứng tên thuê, sử dụng làm địa điểm chứa trữ và kinh doanh hàng hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang trưng bày để bán 728 sản phẩm gồm quần áo, tất, giày, dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Lacoste, Dior, Gucci, Burberry, Nike, Hermès, Christian Louboutin và Fendi.

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm bị tạm giữ để xử lý theo quy định. Ảnh DMS

Toàn bộ số hàng hóa đều chưa qua sử dụng và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp tại thời điểm kiểm tra.

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Tr.D.A (vợ của ông Ng.V.H) thừa nhận là chủ sở hữu số hàng hóa nêu trên, đồng thời khai nhận hàng hóa được nhập từ chợ Ninh Hiệp để bán lại kiếm lời.

Giày, dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Ảnh DMS

Hiện Đoàn kiểm tra Cục TTTN đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, phối hợp với đại diện chủ thể quyền các nhãn hiệu liên quan và hoàn thiện căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 04/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra ngày 16/12/2025 tại số 26 ngách 56 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Ng.V.H về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.