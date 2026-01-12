Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lâm Minh ma mị, cuốn hút trong bộ ảnh khoe cận cảnh nhan sắc

Cộng đồng trẻ

Lâm Minh ma mị, cuốn hút trong bộ ảnh khoe cận cảnh nhan sắc

Thần thái sắc lạnh kết hợp cùng phong cách trang điểm độc đáo giúp Lâm Minh khẳng định vị thế của một fashionista thế hệ mới.

Trầm Phương
Từ trước đến nay, Lâm Minh thường xuất hiện với phong cách gợi cảm nhưng đầy ma mị. Mới đây, cô nàng tiếp tục gây chú ý khi tung bộ ảnh khoe cận cảnh nhan sắc cực phẩm. (Ảnh: IGNV)
Từ trước đến nay, Lâm Minh thường xuất hiện với phong cách gợi cảm nhưng đầy ma mị. Mới đây, cô nàng tiếp tục gây chú ý khi tung bộ ảnh khoe cận cảnh nhan sắc cực phẩm. (Ảnh: IGNV)
Trong những khung hình vừa chia sẻ, Lâm Minh gây ấn tượng mạnh bởi gương mặt với các đường nét thanh tú nhưng vô cùng sắc sảo. Làn da trắng sứ cùng đôi mắt sâu hút hồn được nhấn nhá bằng phong cách trang điểm đậm chất "high-fashion". (Ảnh: IGNV)
Trong những khung hình vừa chia sẻ, Lâm Minh gây ấn tượng mạnh bởi gương mặt với các đường nét thanh tú nhưng vô cùng sắc sảo. Làn da trắng sứ cùng đôi mắt sâu hút hồn được nhấn nhá bằng phong cách trang điểm đậm chất "high-fashion". (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ ảnh chính là mái tóc vàng bạch kim uốn xoăn nhẹ nhàng, tạo cảm giác vừa phóng khoáng, vừa có chút hoang dại. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ ảnh chính là mái tóc vàng bạch kim uốn xoăn nhẹ nhàng, tạo cảm giác vừa phóng khoáng, vừa có chút hoang dại. (Ảnh: IGNV)
Những chi tiết nhỏ như hàng mi cong vút, đôi môi căng mọng và phần tạo khối chuẩn chỉnh giúp gương mặt của Lâm Minh trông như một tác phẩm nghệ thuật bước ra từ những trang tạp chí thời trang quốc tế. (Ảnh: IGNV)
Những chi tiết nhỏ như hàng mi cong vút, đôi môi căng mọng và phần tạo khối chuẩn chỉnh giúp gương mặt của Lâm Minh trông như một tác phẩm nghệ thuật bước ra từ những trang tạp chí thời trang quốc tế. (Ảnh: IGNV)
Không cần bối cảnh cầu kỳ hay trang phục lộng lẫy, chỉ với chiếc áo hai dây trắng đơn giản trên nền tối, Lâm Minh vẫn toát ra một sức hút kỳ lạ. Cách cô tương tác với ống kính - từ ánh nhìn xa xăm, mơ màng đến những biểu cảm hờ hững - tạo nên một không gian đầy tính tự sự và ma mị. (Ảnh: IGNV)
Không cần bối cảnh cầu kỳ hay trang phục lộng lẫy, chỉ với chiếc áo hai dây trắng đơn giản trên nền tối, Lâm Minh vẫn toát ra một sức hút kỳ lạ. Cách cô tương tác với ống kính - từ ánh nhìn xa xăm, mơ màng đến những biểu cảm hờ hững - tạo nên một không gian đầy tính tự sự và ma mị. (Ảnh: IGNV)
Thời gian qua, Lâm Minh là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Vượt qua những ồn ào về đời tư, cô chọn cách tập trung vào bản thân và niềm đam mê nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Thời gian qua, Lâm Minh là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Vượt qua những ồn ào về đời tư, cô chọn cách tập trung vào bản thân và niềm đam mê nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh lần này không chỉ đơn thuần là khoe nhan sắc, mà còn cho thấy một Lâm Minh mạnh mẽ, bản lĩnh và không ngừng làm mới hình ảnh của mình. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh lần này không chỉ đơn thuần là khoe nhan sắc, mà còn cho thấy một Lâm Minh mạnh mẽ, bản lĩnh và không ngừng làm mới hình ảnh của mình. (Ảnh: IGNV)
Nữ người mẫu sinh năm 1998 sở hữu phong cách thời trang độc đáo. Lâm Minh không ngại thử nghiệm những tông màu kén người nhìn như trắng bạch kim, xanh denim bạc hay đen tuyền, cùng với đó là những phụ kiện có họa tiết độc lạ. (Ảnh: IGNV)
Nữ người mẫu sinh năm 1998 sở hữu phong cách thời trang độc đáo. Lâm Minh không ngại thử nghiệm những tông màu kén người nhìn như trắng bạch kim, xanh denim bạc hay đen tuyền, cùng với đó là những phụ kiện có họa tiết độc lạ. (Ảnh: IGNV)
Layout trang điểm với hàng lông mày tẩy trắng và đôi môi nhợt nhạt chính là "vũ khí" giúp cô tạo nên vẻ ngoài high-fashion, trông như những nàng mẫu bước ra từ các sàn diễn quốc tế. (Ảnh: IGNV)
Layout trang điểm với hàng lông mày tẩy trắng và đôi môi nhợt nhạt chính là "vũ khí" giúp cô tạo nên vẻ ngoài high-fashion, trông như những nàng mẫu bước ra từ các sàn diễn quốc tế. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Lâm Minh #thời trang #ảnh cưới #fashionista #nhan sắc #high-fashion

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT