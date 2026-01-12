Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 13/1: Ma Kết đừng mơ mộng giàu nhanh

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 13/1: Ma Kết đừng mơ mộng giàu nhanh

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 13/1, Ma Kết tuyệt đối không được mơ hồ khi làm ăn kinh doanh. Sư Tử chú ý đừng để tiểu nhân lợi dụng, lừa gạt.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hành sự hơi cứng nhắc không biết linh động, nên xem thêm những người linh hoạt làm việc thế nào thì tốt hơn. Sự nghiệp: Nên linh hoạt một chút, tuân thủ nguyên tắc nhưng không để người liên kết bắt bẻ là một thử thách lớn, trình độ chuyên môn cao cùng kỹ năng giao tiếp phải thực sự sắc bén. Tài lộc: Những dự án không chắc chắn thì nên gác lại để làm việc khác. Tình cảm: Dễ khiến cuộc trò chuyện rơi vào im lặng khi đối phương thảo luận về một chủ đề nào đó vì không biết tiếp lời thế nào. Sức khỏe: Vận động nhiều hơn một cách thích hợp, đừng quá lười vận động.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu muốn nhận được sự công nhận của những người xung quanh thì cần không ngừng học hỏi để nâng cao thực lực. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo các bước đã định là được, bạn khát khao thành công nhưng không nên tin hoàn toàn vào những lời nói mỉa mai của người khác, việc phân biệt thật giả là chuyện cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Tài lộc: Làm những dự án quen thuộc sẽ dễ thu được lợi nhuận hơn, cầu sự ổn định là ưu tiên hàng đầu. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, về cơ bản không xuất hiện vấn đề gì và có thể chung sống suôn sẻ. Sức khỏe: Trạng thái tinh thần khá ổn.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử làm việc đừng vội vàng, thực lực của bạn không tồi và có thể kiểm soát được đại cục. Sự nghiệp: Muốn đạt thành tích tốt không khó, chỉ là bản thân sẽ bận rộn hơn một chút, khi nỗ lực có thể mang lại kết quả thì đừng do dự mà hãy vùi đầu vào làm. Tài lộc: Thiết thực làm tốt những việc trong tay, tránh đầu tư bốc đồng thì sẽ không có tổn thất. Tình cảm: Bạn và nửa kia chung sống thiết thực và ổn định, đôi bên đều không có gì bất mãn. Sức khỏe: Cơ thể cơ bản khỏe mạnh.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hãy thiết lập tốt ranh giới của mình, đừng để người khác cảm thấy bạn dễ bắt nạt là được. Sự nghiệp: Việc thực hiện tốt các yêu cầu của cấp trên và khách hàng là rất quan trọng, đừng tự ý hành động thì sẽ không làm hỏng nhiệm vụ, bớt đóng vai người tốt mà hãy thể hiện chút khí thế khi làm việc thì dễ thành công hơn. Tài lộc: Thu về lợi nhuận đáng kể không có vấn đề gì lớn, đừng hành động loạn xạ là được. Tình cảm: Bạn đời không thích bạn quản quá nhiều, nên để lại không gian riêng tư thích hợp. Sức khỏe: Bổ sung nhiều nước, cẩn thận bị nóng trong.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử dễ bị người khác lừa gạt, chú ý phân biệt thông tin thật giả và chuyên gia thật giả thì tốt hơn. Sự nghiệp: Việc phòng tránh tiểu nhân rất quan trọng, đồng thời cũng phải cẩn thận với những người lừa dối mình, trước khi đưa ra quyết định nên tham khảo ý kiến chuyên môn để tránh rủi ro. Tài lộc: Những thứ bản thân không chắc chắn hoặc hoàn toàn không hiểu thì đừng chạm vào, đừng tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo. Tình cảm: Có suy nghĩ gì hãy trao đổi nhiều hơn với bạn đời, đừng cảm thấy nói ra cũng vô ích mà không thông báo cho nhau. Sức khỏe: Nên tĩnh dưỡng nhiều hơn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ sẽ thấy có những việc không đơn giản như mình nghĩ, chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ. Sự nghiệp: Bản thân có thể làm được gì thì hãy làm cái đó, đừng cảm thấy thiếu tự tin, nhưng chú ý lấy năng lực thực tế của mình để đo lường và lựa chọn, không nên quá cao vọng. Tài lộc: Cần cân nhắc vấn đề thực tế hơn, dự án phù hợp mới là dự án tốt. Tình cảm: Thời gian trao đổi giữa hai người trong mối quan hệ thân thiết không nhiều, thực tế là do không còn tinh lực để làm những việc này. Sức khỏe: Bớt suy nghĩ lung tung thì tốt hơn.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình bớt giao du với những kẻ ngang ngược vô lý. Sự nghiệp: Những người gặp phải không dễ trao đổi, muốn nói lý lẽ không đơn giản như vậy, cố gắng đừng dây dưa quá nhiều với họ mà hãy tập trung hoàn thành tốt dự án. Tài lộc: Đừng bắt tay vào dự án vì bốc đồng, suy nghĩ lý trí để đưa ra phán đoán mới không hối hận. Tình cảm: Việc đấu trí khi chung sống với bạn đời là không tránh khỏi, cả hai đều hy vọng đối phương làm nhiều hơn còn mình được thoải mái hơn. Sức khỏe: Chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp cứ làm việc theo kế hoạch là được, không có chuyện gì bản thân không giải quyết được. Sự nghiệp: Có không ít cảm hứng xuất hiện, nhưng có thể hiện thực hóa hay không là một vấn đề, quan hệ nhân sự cũng có sự phức tạp, khuyên bạn bớt chủ động bày tỏ thái độ mà nên quan sát phản ứng của người khác để đưa ra quyết định. Tài lộc: Cứ làm các dự án theo kế hoạch, việc thu về lợi nhuận không có vấn đề gì lớn. Tình cảm: Khi chuyện mới bắt đầu nảy sinh vấn đề thì hãy giải quyết ngay thay vì để kéo dài. Sức khỏe: Bổ sung vitamin là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hãy kiên trì với những việc mình thích chứ đừng bỏ dở giữa chừng. Sự nghiệp: Luôn có những kẻ vô lý gây chuyện xuất hiện, đừng để bị họ dẫn dắt làm lệch hướng, một khi nói không rõ ràng cũng đừng luyến tiếc mà hãy nhanh chóng quay lại với nhiệm vụ, hoàn thành tốt việc của mình mới là quan trọng nhất. Tài lộc: Nếu chưa biết nên làm gì thì hãy tạm dừng lại, học hỏi và quan sát nhiều hơn. Tình cảm: Hai bên thường xuyên rơi vào cảnh ông nói gà bà nói vịt, vẫn nên chú ý đến cách diễn đạt của mình thì tốt hơn. Sức khỏe: Chú ý tĩnh dưỡng thật tốt.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết năng lực không quá mạnh nên làm việc gì cũng cần từ từ thì tốt hơn. Sự nghiệp: Hành sự vẫn còn không gian để thăng tiến, nếu thực sự làm không tốt dự án nào đó thì nên xem xét tổng kết kinh nghiệm, sai một lần lần sau chú ý là được, ít nhất không được để đầu óc tiếp tục mơ hồ nữa. Tài lộc: Đừng mơ mộng làm giàu nhanh, chọn sai dự án không những không thu được lợi nhuận mà còn có thể tổn thất nhiều hơn. Tình cảm: Nửa kia dễ nói những lời khó nghe, phàn nàn về một số việc khiến bạn cảm thấy không thoải mái trong lòng. Sức khỏe: Bớt ăn uống quá độ là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình làm việc vẫn có thể thu được một số kết quả, chỉ là quá trình hơi tốn sức. Sự nghiệp: Cần bỏ chút tâm tư mới có thu hoạch, những người gặp phải xung quanh có sức cạnh tranh không hề yếu, đừng lơ là mà hãy xốc lại tinh thần làm việc. Tài lộc: Đừng mù quáng rót thêm vốn, cần phán đoán lý trí hơn để không bị tổn thất tiền bạc. Tình cảm: Có thể tìm được chủ đề để trò chuyện khi ở bên bạn đời, chú ý bớt nói những lời làm không khí trở nên lạnh nhạt là được. Sức khỏe: Vận động điều độ, ăn uống hợp lý là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư bạn có thể nhận được sự giúp đỡ và thấu hiểu từ những người xung quanh, không còn cảm giác cô đơn hay lạc lõng nữa. Sự nghiệp: Làm việc theo các bước đã định không có vấn đề gì lớn, sự hỗ trợ từ đội nhóm cũng nhiều hơn, ít nhất không còn phải vất vả làm việc một mình, sự trợ giúp đến có thể làm nhẹ bớt gánh nặng. Tài lộc: Có khá nhiều ý tưởng, tốt nhất nên sắp xếp lại và đưa ra lựa chọn dựa trên tình hình thực tế. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển hài hòa, về cơ bản không xuất hiện chuyện cãi vã. Sức khỏe: Trạng thái cơ thể tốt.
